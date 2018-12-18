Как амурчанам не остаться на чужбине, если туроператор «лопнул»

Всю прошлую неделю Россия следила за судьбой полутора тысяч соотечественников, застрявших на экзотическом острове Хайнань из-за туроператора «Жемчужная река». Седьмого декабря авиакомпания «ИрАэро» отменила все вылеты по заказу этой фирмы, а уже 12-го «Жемчужную реку» исключили из реестра туроператоров. Как объяснил Ростуризм - в связи «с невозможностью исполнения исключенными из реестра компаниями всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта».

К спасению застрявших туристов подключилось объединение туроператоров «Турпомощь». Около полутора сотен застрявших - жители Амурской области.

- Около 100 человек уже вернулись, 47 остаются в Китае. Возвращением туристов на родину занимается «Турпомощь». Все расходы по возвращению эта организация берет на себя. Были организованы несколько бортов, в том числе через Москву, через Хабаровск, напрямую на Благовещенск, - рассказала заместитель начальника отдела по туризму министерства экономического развития и внешних связей Амурской области Ольга Обыденных.

Деятельность всех туроператоров страхуется на установленные законом суммы, в зависимости от масштабов деятельности. В случае какого-нибудь форс-мажора страховка позволяет вернуть туристам потраченные деньги. Однако некоторые туроператоры относятся к страховке без должного внимания. По некоторым данным, к таким относилась и «Жемчужная река». Суммы страховки достигали всего лишь десятков миллионов рублей - а на выплаты всем этого может и не хватить.

В целом деятельность туроператора вызывала много вопросов. По словам источника «КП» в туристическом бизнесе, «Жемчужная река» вела себя очень нестабильно: после пары месяцев нормальной работы наступал какой-нибудь коллапс. Еще туроператор предлагал подозрительно дешевые путевки. В турсфере бытует мнение, что это могло быть признаком пирамиды: брали деньги у одних туристов, оплачивали этими средствами отдых следующих и так далее. Обычно при таких схемах кто-то остается без денег.

Схема действий туриста.

КОМПЕТЕНТНО

Как не ошибиться при выборе тура

Менеджер по туризму Татьяна Николаева:

Первым делом нужно выбирать агентство, ориентируясь не на цены, а на профессионализм. Хорошо, если вам кто-то порекомендует уже проверенного турагента.

Второе - задавать вопросы агенту про туроператора - что за оператор, сколько лет он на рынке, на самолетах какой авиакомпании совершает рейсы, есть ли свой авиапарк. Это все признаки стабильно работающей компании.

Третье - обращать внимание на цены. Низкие цены все любят, но каждый человек должен понимать, что бесплатно ничего не работает. И если цены очень низкие и держатся на протяжении нескольких месяцев, это тоже должно вызвать сомнения. Заграничные направления, в принципе, не копеечные, одни перелеты сколько стоят. И слишком низкие цены говорят о какой-то невнятной финансовой работе компании

Ну и мой совет из практики: с осторожностью относиться к новым направлениям. Часто бывает, что даже крупные операторы запускают новое направление, а потом снимают, потому что не набирают рейсы. Экзотические направления чаще находятся в зоне риска: может быть изменена или отменена полетная программа и так далее. Но если оператор надежный и работает в рамках закона, то вам предложат либо альтернативную поездку, либо вернут деньги.

ВАЖНО!

Куда звонить за консультацией:

Заместитель начальника отдела по туризму министерства экономического развития и внешних связей Амурской области Обыденных Ольга Александровна: +7-962-293-72-57.

Ассоциация «Турпомощь»: 8-800-100-41-94, 8-499-678-12-03.