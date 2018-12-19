Елочные базары-2018 в Благовещенске: где купить елку на Новый год

В этом году к празднику министерство лесного хозяйства Амурской области заготовило более 30 тысяч зеленых красавиц. В Благовещенске их можно найти почти на каждом углу - всего в этом году запланирована продажа на 34 точках. Причем продавать деревья будут вплоть до обеда 31 декабря.

Цены разные: от 150 рублей за «настольную» красавицу (60 см) до 700 рублей за деревце высотой в 1,8 м. Елочки в 120-150 см можно купить за 400-600 рублей, в зависимости от их пышности. Кстати, там же можно приобрести и подставку для дерева. Ее цена - 800 рублей.

Есть у нас и огромный выбор искусственных красавиц - и наряженные, и с гирляндой, и заснеженные. У китайцев - по 150 рублей за настольную и по 2500 рублей за готовую заснеженную, полутораметровую. Простая, но высотой в 1,8 метра, будет стоить 1800 рублей, а 1,2-метровое дерево можно найти по 1100 рублей за простую и 1300 за наряженную.

Найти украшения для елочки тоже не проблема. На рынке игрушки продаются в пределах 250 - 700 рублей за набор. Гирлянды - 150 - 300 рублей, мишура - до 150 рублей. В супермаркетах цены значительно выше: небольшую коробочку с игрушками можно купить за 300 рублей, те, что побольше - за 500-600 рублей. Одиночные украшения стоят от 50 до 250 рублей. Кстати, есть и «советские». Стоят они недешево - в среднем 300-400 рублей за одно. Гирлянды в магазинах можно купить от 100 до 700 рублей.

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Битва ёлок: искусственная vs натуральная

Споры на эту тему будут идти всегда. Кто-то за «живой аромат», а кто-то не любит убирать осыпавшиеся иголки. Важна и собственная безопасность. Какая елка «экологичнее» в таком случае? На этот вопрос ответил Юрий Гафаров, директор общественной экологической организации «АмурСоЭС»:

- Это во многом зависит от региона. У нас, на мой взгляд, экологичнее покупать срубленную ель, нежели искусственную, так как у нас созданы большие плантации новогодних деревьев и их заготовка не наносит окружающей среде ущерба. А создание искусственной ели - это тоже не безвредный для природы процесс, ведь он связан с химическим производством. Кроме того, нужно не забывать, что искусственные ели у нас не производятся, а, значит, в их «экологический след» входит еще и транспортная составляющая. Ну и, искусственные елки - это пластик, и по окончании срока службы дерева встает вопрос его утилизации.

И правда, в городе все больше растет спрос на живое дерево.

- В этом году елочки у нас похуже качеством, чем в прошлом, однако на количестве покупателей это нисколько не сказалось - их стало еще больше. Люди покупают их ради запаха, да и смотрятся они лучше. Многие жалеют о том, что когда-то взяли искусственную - настоящее дерево для них намного лучше, - рассказал Сергей Кухарь, сотрудник одного из елочных базаров города.

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Где расположены елочные базары в Благовещенске?

1 км Новотроицкого шоссе

50 лет Октября – Текстильная

50 лет Октября, 154

Амурская – Чайковского

Амурская, 108 – Кузнечная

Амурская, 58

Артиллерийская, 62

Горького - Калинина

Дьяченко, 1/1

Загородная – Горького

Игнатьевское шоссе - Кантемирова

Игнатьевское шоссе, 13

Институтская, 5

Институтская, 20/2 - Студенческая

Институтская, 6

Калинина, 127

Калинина, 52 – Горького

Калинина, 61 - Красноармейская

Кантемирова, 16

Красноармейская – 50 лет Октября

Лазо – Амурская

Лазо, 64

Ленина, 154

Ленина, 203/3

Мухина – Ленина

Октябрьская, 146

Театральная – Ленина

Театральная, 149

Театральная, 151

Театральная, 234

Театральная, 236

Чайковского - Ленина

Чайковского, 20

Шимановского – Ленина

КСТАТИ

Сэкономить на елке можно, срубив ее самому. Однако это может обернуться штрафом. Чтобы такого не произошло, нужно получить порубочный билет - он позволяет срубить елку в лесу и не платить штраф. Оставить заявку на билет можно на сайте gosuslugi.ru, причем оказывается такая услуга совершенно бесплатно. Принять решение по заявке обещают в течение 30 дней. В этот Новый год уже не получится, но запомнить не помешает - может пригодиться на следующий праздник.