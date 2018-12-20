Как амурчанка стала успешной певицей-фрилансером в Шанхае

Уехала на полгодика…

Амурчанка Алена Барсукова уже семь с половиной лет живет и работает в Шанхае. После окончания АмГУ девушка думала, что будет преподавать английский и останется жить в Благовещенске. Но судьба повернула в другую сторону. В Шанхай ее пригласила подруга, с которой они танцевали в благовещенском коллективе «ДансКрафт»: позвала на полгодика подзаработать в Китае. В итоге амурчанка так и осталась в другой стране, перешла на фриланс и постепенно стала востребованной певицей в Шанхае.

- Конечно, добивалась я всего медленно. Очень медленно. Сначала были в основном только танцевальные выступления. Постепенно, где-то раз в полгода, случалась одна вокальная работа. Потом чаще, чаще…- рассказывает Алена Барсукова. - Затем я попробовала выступить с живым бендом. Кстати, первые два года я еще преподавала английский язык детям. Но потом оставила это и полностью посвятила себя творчеству. И вот так потихоньку я пришла к тому, что сейчас мне даже не нужно искать работу - люди сами ищут меня.

Когда девушка приехала в Шанхай, ей было сложно. Но теперь Алене нравится этот город, и она чувствует себя там комфортно.Фото: Личный архив героя публикации

Для определенных проектов и концертов шанхайские агенты в первую очередь приглашают именно ее, потому что уже знают уровень и возможности певицы. Наверное, поэтому она не особо чувствует конкуренцию, несмотря на то что в многомиллионном мегаполисе работает масса групп, актеров и творческих агентств.

Когда девушка приехала в Шанхай, ей было сложно. Мегаполис буквально высасывал энергию обилием информации и людей. Но теперь Алене нравится этот город, и она чувствует себя там комфортно.

Шоу-бизнес по-шанхайски

По словам Алены, в шанхайском шоу-бизнесе артист может выбрать для себя один из двух путей. Первый - чисто коммерческий. Ты привязан к определенному месту или агентству и работаешь только на него в рамках контракта. Второй путь, который и выбрала Алена, - это фриланс. Ты сам волен выбирать, где тебе выступать и что петь. Большая часть выступлений певицы - это постановочные шоу с танцорами. Над каждым проектом работает немало людей: режиссеры, хореографы, музыканты. Помимо отдельных коммерческих выступлений на открытиях, корпоративах и концертах Алена участвует в театральных постановках, трибьютах - концертах, состоящих из кавер-версий песен одной группы, и шоу-программах. График ее очень плотный. Основные сцены в Шанхае, где она постоянно работает, - это театр-бар Candor и заведение под названием The Pearl. Недавно, кстати, она там выступала с трибьютом группы ABBA, который прошел с большим успехом.

Зарабатывает девушка достаточно, чтобы жить полноценной жизнью и еще постоянно летать домой, в Белогорск. «По-разному бывает»,- добавляет Алена. Самые сложные месяцы в плане заработка в сфере шоу-бизнеса в Китае - это январь и февраль.

В Шанхае артистов с европейской внешностью охотнее приглашают на выступления.Фото: Личный архив героя публикации

Большую часть заработка бывшая амурчанка тратит на свое обучение. Она сейчас одновременно изучает два языка: китайский и немецкий.

Китайцы боятся потерять лицо

Публика в Шанхае разная, как и везде. Но китайцы очень любят, когда иностранцы исполняют песни на их языке. Они считают, что музыканты таким образом выражают уважение к их культуре. С одной стороны, китайская публика закрытая, признается Алена. Например, они не могут позволить себе первыми захлопать, встать с места, поддержать артистов на сцене, даже если им очень нравится концерт. Они боятся «потерять лицо».

Например, рассказывает певица, как-то она выступала на корпоративе одной немецкой компании, где сотрудники - китайцы. Начальник-немец со сцены пошутил и сказал, что тем, кто не будет танцевать, он не выплатит зарплату. После этого заявления все работники вышли на танцпол. Дело было даже не в деньгах, а в том, что им было дано официальное разрешение веселиться.

С другой стороны, китайцы очень искренне выражают свою симпатию актерам после выступления. В России, как говорит девушка, так выражать восхищение не принято, наши люди в этом плане более закрытые.

Зарабатывает девушка достаточно, чтобы жить полноценной жизнью и еще постоянно летать домой, в Белогорск.Фото: Личный архив героя публикации

Кроме того в Шанхае очень много иностранцев. Как раз репертуар, которым занимается Алена, больше понимают и любят именно они. В основном она исполняет известные англоязычные песни.

Работать легче с русскими

В Шанхае артистов с европейской внешностью охотнее приглашают на выступления, даже несмотря на то, что китайские музыканты могут превосходить их в исполнении. А вот в среде музыкантов в основном работает негласное правило: каждый стремится работать с людьми, говорящими на его родном языке.

Алена - не исключение. Она тоже, когда выбирает коллектив, отдает предпочтение русскоговорящим. Это удобнее даже не в плане языка, а из-за общего менталитета. Хотя ее рок-бенд, с которым она делает свою, авторскую музыку, мультинационален: гитарист - португалец, басист - болгарин, а ударник с Маврикия.

В Благовещенске не выжить

По словам Алены, в России, а уже тем более в Благовещенске, музыканту сложно найти «золотую середину».

- Думаю, в Благовещенске есть потенциал для выступлений, но людям, которые реально занимаются творчеством, выживать непросто. Поэтому я люблю Шанхай за то, что здесь я могу зарабатывать коммерцией и у меня при этом есть время и возможности для творчества. Здесь я нашла гармонию.

Рок-бенд, с которым амурчанка делает свою, авторскую музыку, мультинационален.Фото: Личный архив героя публикации

Как говорит Алена, практически весь свой творческий опыт она приобрела в Шанхае благодаря только своим выступлениям. Никакие вокальные уроки не научили бы ее реальному мастерству на сцене.

- Раньше у меня было много ложных представлений о том, каким должен быть творческий путь певицы. Все они были навязаны нашим обществом. Это значило, что надо обязательно ехать участвовать в программе «Голос», обязательно нужно как-то становиться известным, даже вопреки своим желаниям и вкусам, раскручивать «Инстаграм» и так далее, - делится Алена. - У меня нет глобальных целей покорить Америку или Москву…Мне нравятся сцены, на которых я работаю, потому что сюда приходят люди, которые любят мое творчество. Я нравлюсь им как артист, как вокалист, как исполнитель. А это очень дорогого стоит, если зритель приходит не на громкое имя, а на концерт любимого исполнителя.

Справка «КП»

Алена Барсукова родилась в 1989 году в Белогорске. Закончила АмГУ по специальности «английская филология». После окончания университета уехала в Шанхай и уже 7,5 года работает певицей. Фрилансер. Кстати, Шанхай - самый крупный город на земле, в котором живет 30 миллионов человек.

Алена учится в театральной академии и в Гёте-институте в Шанхае, изучает китайский и немецкий языки. Выступает на разных концертных площадках города. Помимо коммерческих выступлений занимается собственным творчеством со своей рок-группой. Сейчас девушка пока ни с кем не встречается. В Шанхае вместе с подругой снимает квартиру. На Дальний Восток приезжает 2-3 раза в год, к родственникам. Будущий Новый год будет отмечать вместе с родителями в Белогорске.