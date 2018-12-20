Амурчане смогут бесплатно посмотреть фильмы с Кристофером Ламбертом, Ириной Старшенбаум, Сергеем Буруновым и не только
Всероссийская акция «День короткометражного кино» пройдет уже в пятый раз. В рамках программы «Звезды в коротком метре» амурчане смогут увидеть пять фильмов, общий хронометраж которых составляет 71 минуту. Киносеансы в рамках акции пройдут более чем в 60 регионах России и в 15 странах мира.
К слову, Международный день короткометражного кино отмечается 21 декабря, в самый короткий день в году, начиная с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. Россия присоединилась к этой акции в 2014-м.
Какие же фильмы увидят благовещенцы?
«Нет»
Режиссер Иван Петухов. В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Паль, Алексей Филимонов, Семен Штейнберг.
О чем фильм: Женя приглашает свою девушку Сашу в ресторан, где хочет сделать ей долгожданное предложение. Внезапно молодой человек получает отказ. Не в силах разойтись, пара остается в ресторане, чтобы разобраться с самыми важными для них вопросами и узнать друг друга по-настоящему. Но изменит ли это что-то для обоих?
«Взятка»
Режиссер Алексей Харитонов. В ролях: Михаил Трухин, Сергей Бурунов, Николай Ковбас, Сергей Анненков, Александр Ревенко.
О чем фильм: Мужчина предлагает следователю взятку, чтобы закрыть дело… о взятке. Дальше события разворачиваются непредсказуемо и количество взяток увеличивается.
«На чужбине»
Режиссер Михаил Черных. В ролях: Дмитрий Назаров, Кристофер Ламберт, Ирина Пегова, Борис Смолкин.
О чем фильм: Воскресный полдень. Русский помещик сидит за роскошным столом и завтракает в компании француза, которого зовут месье Шампунь. Он давно живет в доме помещика и слушает речи барина о величии всего русского и никчемности Франции. Даже когда тот говорит о вкусе французской горчицы. Оскорбленный иностранец порывается уехать из России, но могут ли на самом деле герои друг без друга?
«Кастинг»
Режиссер Влада Макейчик. В ролях: Юлия Александрова, Марта Тимофеева.
О чем фильм: Мать приводит дочку Аню на кастинг. Оказавшись перед незнакомыми людьми, девочка теряется и не может сказать ни слова. Мать давит на девочку, но малышка молчит. В ярости она выводит Аню за дверь. Боясь гнева матери, девочка готова попробовать еще раз. Но во время второй попытки ужас Ани только усиливается, и она, разрыдавшись, убегает. Пока мать извиняется за поведение дочери, та теряется в коридорах киностудии…
«Рикошет»
Режиссер Тимур Джураев. В ролях: Кирилл Ковбас, Игорь Жижикин, Фёдор Лавров, Вячеслав Чепурченко, Николай Ковбас.
О чем фильм: Остросюжетный экшен рассказывает о молодом сотруднике ФСБ, о похищении креста и попытке уйти от киллеров, а также о парочке клоунов-гастролеров, которые спутывают все карты.
АОДНТ
ул. Ленина, 167
24 декабря в 18.30
Вход свободный.