Полторы недели до Нового года - в Благовещенске дорожают кальмары и шампанское

Четвертая неделя нашего мониторинга цен на продукты к новогоднему столу нас, честно говоря, удивила. Считай, полторы недели до праздника, а в наших контрольных точках цены остались на прежнем уровне, за редким исключением. Напомним, каждый год за месяц до праздника «Комсомолка» включает свой «калькулятор». Мы составляем список продуктов и раз в неделю смотрим, что подорожало. Для сравнения мы взяли один из дискаунтеров и обычный магазин, где товары отпускают через прилавок.

Так вот, в обычном магазине за прошедшую неделю не подорожало вообще ничего, хотя продавцы и пугали, что скоро новый завоз товара по новым ценам. Видать, еще не довезли. А вот в дискаунтере заметно прибавили в цене почищенные тушки кальмаров и на пару рублей дороже стало шампанское. В следующую пятницу мы подведем окончательные итоги нашего «калькулятора».