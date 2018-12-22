Фонд капремонта не успел организовать ремонт всех домов в Приамурье

Многострадальный наш Фонд капремонта, наконец, зашевелился. В начале октября организация лишилась старого начальника - Сергей Батурин был уволен. Губернатор не выдержал: и так претензий к Фонду было немало, а тут еще и его начальник не вышел на связь, когда было очень нужно главе региона. Все это время Фондом руководил врио - заместитель Батурина Дмитрий Шоплик. Он очень старался исправить ситуацию.

В 2018 году планировалось отремонтировать 98 многоквартирных домов по всей области. Это, в общем-то, капля в море - ремонту подлежат четыре с половиной тысячи (!) многоэтажек. Но и этот план, как выяснилось в конце лета, под серьезной угрозой. На 1 августа ремонт успели сделать всего в 10 домах. Москва была очень недовольна - региону дают такие деньги (речь о миллиардах рублей поддержки из федерального бюджета, капремонт не только на наши с вами копеечные взносы делается), а освоить их он не успевает!

В Фонде объясняли: подрядчиков, готовых делать капремонт, слишком мало, а проектные организации затягивают проведение госэкспертизы (без нужных бумажек сейчас никто никаких работ не начинает). Да и аукционы - дело не быстрое. Но главу региона Василия Орлова все это не удовлетворило. И он распорядился в духе: «делайте что хотите, но в сроки укладывайтесь».

И Фонд смог! Ну, почти…

- Фондом была проведена работа по включению четырех подрядных и девяти проектных организаций в реестр подрядчиков, а также по сокращению сроков прохождения госэкспертизы с четырех до одного месяца. На текущий момент завершены работы в 72 многоквартирных домах. В декабре закончится ремонт еще в 15 домах. Всего к концу года планируется отремонтировать 87 домов, или 90% от плана, - доложил губернатору Дмитрий Шоплик.

Самое главное, специалисты Фонда уже озаботились заделом на будущий год. Ищут еще подрядчиков и проектировщиков, ликвидируют волокиту и бюрократизм. Чтобы уж точно все успеть.

- По планам на 2019 год предстоит отремонтировать 247 домов. Уже заключили 247 договоров на разработку ПСД и 116 договоров на строительно-монтажные работы. В первом полугодии будущего года планируется заменить 150 лифтов в Благовещенске и Тынде, - рассказал Дмитрий Шоплик.

Говорят, Василий Орлов остался доволен. Ну и амурчанам, живущим в советских еще пятиэтажках да хрущевках, радость - не зря отчисляли деньги в Фонд, скоро будет капремонт!

Только цифры

89 процентов - процент собираемости взносов на капремонт в Приамурье.

4504 многоквартирных дома состоят в региональной программе.

В 397 многоквартирных домах Приамурья выполнены работы по капремонту в период с 2014 по 2018 годы.

За пять лет в регионе отремонтировано 259 крыш, 4 фасада, 109 объектов внутридомовых инженерных сетей, 1 фундамент, установлено 28 общедомовых приборов учета, заменено 14 лифтов.

Более 50 тысяч амурчан с 2014 года обратились в Фонд за разъяснением и получением консультаций.

Читателю на заметку

Пять вопросов о капремонте. И ответы на них

- Почему я должен платить за капремонт?

- Если вы живете в многоэтажном доме и являетесь собственником квартиры, в вашей же, только общей со всеми остальными соседями собственности находятся и подъезды, и лифты, и крыша и так далее. Содержать дом в порядке - обязанность в том числе и собственников. Если не собирать потихоньку деньги, капитальный ремонт, который обычно стоит несколько миллионов рублей, сделать не получится никогда.

- Почему я должен платить за капитальный ремонт, если живу в только что построенном доме, находящемся в прекрасном состоянии?

- Потому что это - задел на будущее. Лет через 20 дом будет не столь хорош. Вообще же собственники квартир в новых домах (позже 2014 года постройки) начинают платить взносы через пять лет после включения дома в программу по капремонту.

- Существуют ли льготы для пенсионеров?

- Льгота для людей старше 70 лет - 50 процентов от взноса, старше 80 лет - 100 процентов. Однако нужно знать, что льгота распространяется только на 33 квадратных метра принадлежащей пенсионеру жилплощади. За все «лишние» квадраты придется платить как обычно. Кроме того, пенсионер должен платить всю сумму, указанную в квитанции. Эти деньги ему компенсируют в виде субсидии в органах соцзащиты. Нужно только оформить все нужные документы.

- А можно ли провести капитальный ремонт дома в срочном порядке, не дожидаясь несколько лет очереди?

- Это возможно. Для этого жильцам необходимо назначить представителя, провести собрание, вынести решение, собрать все необходимые документы. Министерство ЖКХ области, скорее всего, пойдет навстречу (так, жильцы одного из домов на улице Зейской решили направить средства, собранные на капремонт, на срочный ремонт начавшего рушиться фасада).

- Мы платим за капремонт по 7 рублей 90 копеек за «квадрат». Почему?

- Размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме установлен постановлением правительства Амурской области (от 30.09.2016 № 421) в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (от 27.06.2016 № 454/пр). Размер платы, по оценкам экономистов, очень даже щадящий и должен бы достигать 13 рублей в среднем по стране. Так что платим 7.90, пока не подняли.

Кстати

Что можно отремонтировать на эти деньги

Средства фонда капремонта можно направить далеко не на все. Например, разбить клумбы во дворе на них не получится. Закон строго очерчивает виды работ, которые можно сделать:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу;

утепление и ремонт фасада;

ремонт фасада;

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт фундамента;

разработка проектной документации на проведение капитального ремонта и (или) проведение ее государственной экспертизы (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности).