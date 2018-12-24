Как в Благовещенске подорожает такси 31 декабря?

В новогоднюю ночь спрос на такси обычно повышается в разы, цены - тоже. По какому принципу происходит подорожание и законно ли оно, разбиралась «Комсомолка».

Цена растет за спросом

Стоимость поездок в такси в новогоднюю ночь, а иногда и за несколько дней до этого, растет в Благовещенске каждый год. И чем ближе праздник, тем чаще жители города задаются вопросом: «А законно ли это?»

- Каждый год у нас наблюдается сезонный спрос на услуги такси. Когда он увеличивается, соответственно, и цена становится выше. Это сезонные колебания, которым подвержены товарные рынки, - объяснил начальник отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Амурского УФАС Владимир Фирстов. - Плюс не стоит забывать, что по трудовому законодательству работа таксистов в ночное время должна оплачиваться по повышенному тарифу. Это тоже влияет на цену услуги. Как правило, после новогодних праздников она снижается. В этом случае происходит рыночное регулирование цен.

По его словам, антимонопольная служба должна проводить проверки только в том случае, если рост цен объясняется сговором предпринимателей. Но говорить о сговоре в предновогодние дни не приходится.

Повышение минимум на 20%

Похоже, благовещенцам остается только готовиться к подорожанию. Мы попытались выяснить, какую же сумму стоит отложить на новогоднюю ночь, чтобы спокойно передвигаться по городу. Однако точную цифру не смогли сказать ни амурские перевозчики, ни работающие в амурской столице сервисы заказа такси.

Как оказалось, далеко не все сервисы заказа такси самостоятельно устанавливают цены. Некоторые из них служат лишь посредниками между амурчанами и перевозчиками, которые сами устанавливают цены. Другие определяют тариф в зависимости от спроса:

- Мы не планируем повышать цены и будем стремиться, чтобы все пользователи сервиса смогли уехать без переплаты. В новогодний период стоимость поездки будет рассчитываться автоматически с учетом спроса на услуги такси в каждом районе города. Пользователи смогут увидеть цену в приложении и решить, приемлема ли она для них, - рассказал начальник отдела по связям с общественностью одного из федеральных сервисов заказа такси Павел Стенников.

На аналогичную систему ценообразования сейчас переходит большинство перевозчиков по всей России, уточнил директор одной из благовещенских служб заказа такси Николай Корелов:

- Цена зависит от количества автомобилей на линии в данный момент и количества заказов от клиентов. Такую систему вводят по всей стране во многих агрегаторах. И мы сделали так же, потому что иначе в часы пик мы наблюдаем уменьшение количества бортов - водители уходят туда, где платят больше.

Как он пояснил, сейчас цена меняется по формуле: количество бортов, деленное на количество заказов и умноженное на заданный множитель (какой именно, нам в такси не сказали). Из-за этого назвать точную стоимость проезда в новогоднюю ночь нельзя. Но так как в это время наблюдается значительное увеличение числа заказов и потребительской активности, стоит готовиться к удорожанию минимум на 20%.

Если же вам хочется сэкономить - воспользуйтесь общественным транспортом. Благо он будет работать весь вечер 31 декабря, а некоторые автобусы будут дожидаться благовещенцев после фейерверка.

Проезд

Автобусы развезут благовещенцев после фейерверка

Стало известно, как доехать до дома вечером и ночью 31 декабря.

Праздничные мероприятия на площади Ленина в Благовещенске начнутся 31 декабря в 18.00. С этого времени и до 20.30 движение по улице Ленина на участке от Пионерской до Шимановского будет ограничено, общественный транспорт поедет по параллельным улицам. Расписание для основных городских маршрутов при этом не изменится.

Как рассказали в пресс-службе администрации города Благовещенска, в указанное время движение транспорта общего пользования будет проходить по следующим улицам:

Маршруты № 11, К: Ленина - Пионерская - Зейская - Шимановского - Ленина - далее по маршруту.

Маршруты № 2 (2а), 5, 39: Ленина - Пионерская - Зейская - 50 лет Октября - далее по маршруту.

Маршруты № 4, 9, 28, 30, 31: 50 лет Октября - Зейская -Шимановского - Ленина - далее по маршруту.

Маршрут № 12: Шевченко -Ленина - Пионерская - Зейская - далее по маршруту.

Маршруты № 8, 26, 106: 50 лет Октября - Зейская - Пионерская -Ленина - далее по маршруту.

К окончанию фейерверка в 20.00 к площади Ленина подадут автобусы №1, 13, 26, 101. Они будут дожидаться благовещенцев на улице 50 лет Октября на участке от Ленина до Зейской. Автобусные маршруты № 8, 15, 20, 22 и 106 отправятся от своих начальных остановок с задержкой - в 20.20 -20.50. Автобус № 19 отойдет от своей начальной остановки по действующему расписанию в 20.30.