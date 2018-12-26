Здравствуй, Дедушка Мороз! Подари мне… робота за 18 тысяч

Вот и настала эта волнующая предновогодняя пора, когда в воздухе вот-вот начнет витать запах еловых веток и мандаринов. Дети уже вовсю пишут письма Деду Морозу, а их родители… хватаются за голову. Потому что мы-то с вами знаем, кто на самом деле обеспечивает «сбычу детских мечт», а мечты эти в эпоху изобилия порой влетают в копеечку.

И что же делать? Влезать в долги, уговаривать на другой подарок или открыть уже страшную тайну - что Деда Мороза не существует, а подарки под елочку кладут мама с папой? По мере своих финансовых возможностей. В любом случае, оставить чадо без праздника никак нельзя. За советами мамы обращаются к «товарищам по несчастью». Благо обсудить насущный вопрос сейчас можно в мессенджерах и тут же получить совет специалиста. Мы решили посмотреть, как благовещенские родители выходят из этой щекотливой ситуации на примере переписки в одной из таких групп.

«Оставьте Деда Мороза в живых»

Оксана:

- Девочки, привет! А у меня такая тема для обсуждения - Дед Мороз. Ребенку девятый год, и запросил он подарок стоимостью 18 000. При этом он абсолютно уверен, что Дед Мороз - волшебник, и данная мечта исполнится. Вариант «а» - исполнить детскую мечту о роботе с искусственным интеллектом, вариант «б» - рассказать правду о Д. Морозе?))

Психолог группы:

- Можно робота попроще, ну, мол, не было на складе у него других моделей, но оставить пока Деда Мороза в живых)))

Оксана:

- Сын прямо уже планы на него строит, изучает программы программирования.

Мария:

- Можно сводить на ярмарку роботов, а потом письмо от Деда Мороза написать, что он не смог выбрать, какой робот больше понравится, и подарить что-то либо другое, либо попроще.

Оксана:

- Сходили, отсюда и запрос!

Елена:

- Я бы не убирала пока веру в сказку... Но подвела к тому, что в сказке роботов нет, их создают люди - ученые, и Деду Морозу не под силу, учитывая возраст, возможно, не очень хорошее образование в сфере робототехники, создать такой подарок. Но для того чтобы ребенок смог в дальнейшем развиваться в этой сфере, Дед Мороз может подарить альтернативный подарок.

Психолог группы:

- Супер! Заранее подготовить - тема.

Елена:

- Бюджетный вариант - второй … Чревато тем, что ребенку сердце разобьете. Но лучше сейчас, если рассматривать этот вариант... А возможен и такой выход, как, например, у моего мужа с его старшим племянником. Ему было уже 12, и он письмо написал с запросом на айфон для девочки, которая ему нравится, и машину для мамы... И его не раз одноклассники просмеивали за его веру в Деда Мороза...

Это я к тому, что все до поры до времени, и вам все равно когда-нибудь, но придется рассказать горькую правду...

Мария:

- У нас дочь как-то тоже попросила очень дорогой подарок! Мы осторожненько узнали, о чем ещё мечтает, и подарили именно это с открыткой от ДМ, где он пишет, почему подарил именно это, а не тот дорогой подарок! Все остались счастливы и довольны!

«Пора раскрыть карты»

Юлия:

- У меня тоже вопрос. Ребенку 16 лет. Верит в Деда Мороза, так как он всю его жизнь все исполнял. Хочет подарок за 65 тысяч рублей. Что делать?

Вероника:

- А у нас ребенок хочет собаку и уверен, что Дед Мороз принесет ее. А Дед Мороз (папа) сказал, что никаких собак! Что делать?

Мария:

- Сказать, что Дед Мороз - до определенной возрастной категории детей...

Психолог группы:

- Девочки, рано или поздно детям нужно учиться понимать, что не все в этой жизни бывает, как ты захочешь. Пора раскрыть карты, иначе инфантильность зашкалит. Ну, позлится чадо, ничего страшного. Просто надо помочь ребенку пролить слезы тщетности.

Ирина:

- Слушайте, ну в 16-то лет уже, я думаю, догадался, что нет Деда Мороза.

Маргарита:

- И у нас так же было... Все решаем открыткой от ДМ, где он объясняет, что это большая ответственность, и подарки такие дарятся, когда все члены семьи не против... Дочь наша отреагировала с пониманием и спокойно переключилась на другое.

Валентина:

- У меня нет проблем с Дедами Морозами. Он пенсионер, старенький... Что может, то и дарит. А дареному коню… Надо постараться объяснить ребенку все, дети все понимают…

Валентина:

- Мне кажется, что вот всякие альтернативные «отговорки» - это оттягивание неприятного момента... В 16 лет верить в Деда Мороза... Тяжко ребенку может быть.... Мне кажется, что лучше объяснить в завуалированной форме, что Дед Мороз больше не приедет...

Ирина:

- Можно сказать, что через два года он сам станет себе Дедом Морозом, и подарить билет в счастливое самостоятельное будущее))

Психолог группы:

- Тоже вариант, причем бюджетный))) Но вообще вопрос лишь в том, насколько родители готовы оттягивать момент правды, боясь ранить ребенка. Поэтому все зависит от твоего решения, что откликается, так и надо делать!

Совет психолога: Письмо Деду Морозу писать, конечно, можно. Но лучше подсказать ребенку, чтобы он поинтересовался, как у Дедушки дела.Фото: Юлия ГОМАН

«Чудо есть»

Ирина:

- Три года назад ребенок заказал обычного плана игрушку, но в конце письма написал: «Ты можешь мне ничего не дарить, я верю, что Ты есть! Принеси мне, пожалуйста, свежую малину». Мы с мужем обалдели не на шутку. Сегодня можно купить все!!! Но три года назад? Я всем рассказывала про это письмо, и, девочки, чудо есть! 31 декабря после обеда мой телефон был завален сообщениями добрых людей о том, что в одном магазине продается свежая малина!

Когда сын утром заглянул под елку, от счастья он расплакался... Новый год удался, ведь Дед Мороз существует! Я тоже в него поверила снова!

Галина:

- Вообще у меня идея такая, что ребенку с маленького возраста можно потихоньку давать благословение на взрослую жизнь. Где он сам для себя создает любые подарки... Можно даже каждый год это как-то обыгрывать. Каждый год за подарок нужно делать все больше хороших дел... Может, чтобы Дед Мороз сам написал в ответ письмо, где объясняет, что и как надо сделать, дает напутствие, говорит, что с каждым годом ребенок взрослеет - и это прекрасно. С каждым годом сил сделать себе самому подарок (а потом и заработать/накопить на него) - все больше. Поэтому Дедушка по мере взросления дарит презенты поменьше (типа увеличивается своя сила - уменьшается потребность в сторонней силе, ведь интереснее все делать самому). Это я про возраст 5-10 лет.

А если вопрос с собакой, то можно написать от Деда Мороза письмо с объяснением, что он не может не учитывать интересы его семьи, например, папа и мама пока не могут взять собаку, так как сомневаются в ответственности сына за ней ухаживать. И вот, если за год он проявит эту ответственность - тогда и собаку подарят в следующем году. Или поменять на что-то другое, по ситуации. Но письмо от Деда Мороза - это классно.

Психолог группы:

- Очень разумный подход, хорош, чтоб эгоизм излишний не взращивать.

Ольга:

- Дочь наша порой открытке или письму от ДМ радовалась больше, чем самому подарку! Столько удивления в глазах было и эмоций! И уже не важно, ЧТО подарено! Важно, что уделил именно ей внимание и пообщался!

Оксана:

- Тогда следующий вопрос: где взять красивое письмо от ДМ? Точнее, конверт.

Ольга:

- В интернете очень много, бери и распечатывай.

Анастасия:

- Я два года назад заказывала крестнице письмо по инету, оплачивала безналом. На ее адрес пришло заказное письмо от Деда Мороза из самого Великого Устюга. Там лежало письмо именное, лично для нее Дедушка писал, календарик и маленький подарочек. Счастья у ребенка было!))

Психолог группы:

- Короче, каждый сложный запрос на Новый год - хорошая возможность на этом примере объяснить ребенку уважение друг к другу, важность становиться самостоятельным, понимание реальности и так далее))

«Почему скрывали правду?»

Евгения:

- Хочу рассказать историю моего сына. До 13 лет он свято верил в ДМ и всячески пытался всех неверующих детей убедить в этом. В 13 лет ему сделали сложную операцию, он все выдержал, и я решила, что сын повзрослел и готов услышать ПРАВДУ! «Добрая мама» рассказала всю правду перед очередным НГ. В итоге сын очень расстроился, долго плакал! Ему было непонятно, почему все его желания исполняли мы! Почему правду раньше не сказали? Грозил рассказать младшему, чтобы тот иллюзий не питал. Теперь с младшим мы не поддерживаем такой тайны, и он уже догадывается, что нет ДМ, хотя ему всего пять с половиной лет.

Людмила:

- Два года назад сын нашел подарок в шкафу, когда в прятки играли. Тогда он спрашивал настойчиво, и я ответила: «Хочешь ли ты верить в Деда Мороза»? Он ответил утвердительно.

Анастасия:

- Я думаю, заморачиваться поменьше надо по поводу психологических травм у детей, и их станет меньше! Порой родители чересчур переживают по поводу и без... Чем проще и легче мы сами относимся к разным ситуациям, тем проще и дети к ним относиться начинают... Это только мое мнение))

Письма к Деду Морозу могут быть очень трогательными.Фото: Юлия ГОМАН

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Врать детям нельзя»

Психолог Татьяна Григорьева:

- Детская вера в Деда Мороза связана с ожиданием чуда. Это очень важно для них до семи лет - именно в этом возрасте происходит развитие фантазии и творческого потенциала ребенка, он погружается в мир доброты. Чаще всего, когда ребенок пишет письмо Деду Морозу, он относится к нему как к интернет-магазину, где можно заказать подарок. И мы, родители, сами приучаем его к этому, а потом удивляемся, что материальные ценности становятся самыми важными в жизни.

Письмо Деду Морозу писать, конечно, можно. Но лучше подсказать ребенку, чтобы он поинтересовался, как у Дедушки дела, рассказал о своей жизни, как он вырос, чему научился, что его впечатляет, а что - огорчает, и чего он ждет в новом году. Порекомендуйте ребенку написать добрые пожелания Дедушке Морозу.

Иногда бывает, что уже выросший ребенок, подросток тоже пишет письмо и просит какой-то очень дорогой подарок, который родители не могут ему подарить. В таких случаях я рекомендую поговорить со своим сыном или дочкой о том, правда ли они верят в Деда Мороза. Ведь примерно с девяти-десяти лет дети вырастают из чуда и сами понимают отличие сказочной жизни от реальной. Если выяснится, что это действительно наивная вера, то можно рассказать, что Дед Мороз сам выбирает, кому какой подарок дарить, и что это не всегда совпадает с просьбой из письма. Можно, например, придумать версию, что у него лимит средств на подарки или другие варианты. Есть еще такой вариант: родители сами от лица Деда Мороза пишут ребенку письмо, в котором объясняют, что у него уже и так всего много, и учат благодарить за то, что у него уже есть.

Огорчает, когда родители используют Деда Мороза в качестве воспитательного инструмента: «Будешь себя хорошо вести - Дед Мороз тебе подарит подарок». Ребенок тогда ведет себя неестественно, он не понимает объективно, что значит вести себя хорошо. Может начать что-то скрывать от родителей, чтобы увернуться от строгого взгляда Деда Мороза. Вспомните себя в детстве - вы точно понимали, что такое вести себя хорошо? И именно так и делали? А сейчас вы тоже делаете так?

Врать детям нельзя, нужно говорить только правду, но в приемлемой для ребенка форме. Лучше, конечно, рассказать детям настоящую историю Рождества Христова и о святителе Николае Чудотворце, который является прототипом Санта-Клауса. Так делают во многих христианских семьях. И, поверьте, дети слышат правду от любящих родителей, все понимают, доверяют им и ждут чуда. Предновогодняя пора - это то время, когда мы можем заботиться друг о друге, когда наша семья может сплотиться. Хороший вариант, когда семья делает или покупает подарки тем, кто в этом нуждается. Ведь рождественское время - это время добрых дел.

СКАЗАНО НА РАДИО «КП-Благовещенск» (100.6 FM)

- Дети загадывают очень разные желания. От простых каких-то детских - хочу куклу или машинку (в последнее время компьютеры разные, телефоны желают), до таких глобальных - чтобы люди не болели, чтобы войны не было, чтобы у всех было счастье. Пишут, причем, дети 5, 6 и 7 лет. Есть такие письма, которые трогают до глубины души, когда большую часть письма ребенок узнает, как Дедушка живет, не болит ли у него спинка, ножки - ведь старенький уже. «Не приехать ли, Дедушка, тебе помочь по хозяйству - воды наносить, дров наколоть?» И таких много. Часто присылают письма, в которых даже не просят ничего. Видно, что писал ребенок, каракульки такие, с ошибочками… Тогда приходится писать ему в ответ: «А что же ты, Ванечка или Танечка, хочешь в подарок»?..

Дед Мороз (режиссер народного театра имени Васильевых Сергей Малков)

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

«Дед Мороз закинул 50 грамм горькой…»

Дети по-разному узнают, что главного зимнего волшебника на самом деле не существует. А все это переодетые дяди или даже тети. Историей своего детского разочарования как-то раз на своем youtube-канале поделился известный в Благовещенске священник Святослав Шевченко. Добавив, правда, что потом, став верующим человеком, веру в Деда Мороза обрел снова: ведь его прообразом был реальный святой - святитель Николай.

«Я был второклассником или первоклассником, - вспоминает отец Святослав в своем ролике. - И когда у нас брякнул звонок, я увидел на пороге его - Деда Мороза. Он был настоящим, с седой бородой, попросил меня прочитать ему стишки, ответить на загадки, вручил мне подарки в виде конфет. И все бы ничего, но далее случилось то, что поколебало мою веру в Деда Мороза. Мой дядя, самых честных правил, предложил ему, по-русски говоря, накатить рюмочку водки. Дед Мороз начал отказываться, но дядя мой был неумолим. И он все-таки сломался - в прямом и переносном смысле. Когда Дед Мороз откинул свои седые усы и закинул 50 грамм горькой, вера моя в него начала колебаться. Потому что я же видел, что делает водка со взрослыми людьми, когда их лица меняются, они становятся агрессивными, громкоголосыми… Когда за ним закрылась дверь, я побежал в кухню за табуреткой, а потом посмотрел в глазок и увидел: Дед Мороз зашел в дверь напротив, в квартиру, где не было маленьких детей. И зашел в нее без стука и звонка, как к себе домой. И тогда я узнал глаза и голос, который пыталась изменить наша соседка тетя Таня…»