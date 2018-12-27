В Благовещенске с размахом отпразднуют Новый год

В понедельник, 31 декабря, на площади Ленина начнется празднование Нового года. Большое новогоднее представление для всех желающих начнется в 19.00. Кроме того, на площади будут организованы игровые площадки, а в 18.00 пройдет конкурс ростовых кукол и карнавальных костюмов.

Закончится праздник в 20.00 традиционным новогодним фейерверком. После него, кстати, можно будет уехать домой на автобусе. Маршруты № 1, 13, 26, 101 будут ждать всех на ул. 50 лет Октября на участке от ул. Ленина до Зейской. Отправление автобусов маршрутов № 8, 15 (20), 22, 106 от своих начальных остановочных пунктов будет осуществляться с задержкой по времени, в 20.20 - 20.25. Автобус маршрута № 19 от начальной остановки отправится согласно действующему расписанию в 20.30.

А еще с 31 декабря на площади традиционно открывается каток. В любое время все желающие могут прокатиться на коньках. Для тех, у кого своих «коней» нет, будет работать прокат.

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Продолжаем отмечать

3 января на площади Ленина горожане могут сделать «бусы для Хавроньи». Зарегистрироваться и предоставить свои работы можно будет там же в 12.30. Итоги подведут перед началом театрализованного представления «Хавронья собирает друзей».

6 января на площади Ленина пройдет уже традиционный третий городской конкурс на лучшее печенье и пряники «Рождественское чудо». Участники должны приготовить печенье или пряник в соответствии с русскими национальными традициями и историей празднования Рождества. В 12.30 будут определены победители. А с 13.00 всех гостей праздника ждет выставка-ярмарка рождественского печенья от участников конкурса.

Там же все новогодние каникулы будут работать аниматоры, которые точно знают, как покорить любое детское сердце. К тому же - куда без необычного селфи с большой куклой?

«Новогодний переполох»

Суперинтересный и мегазанимательный квест. Ну кто такие не любит? Что же там ждет? Вот что: у Деда Мороза украли цифры с волшебных часов. Беда, Новый год никогда не наступит! Чтобы найти цифры, ребятам надо будет пройти сказочными тропинками и выполнить множество заданий.

МБ им. Б. Машука

ул. Институтская, 10/1

27 декабря в 13.30

«Волшебный праздник Новый год»

На праздничном мероприятии гости узнают историю празднования Нового года, расскажут новогодние стихи, споют песни, поиграют в веселые игры, станцуют зажигательные танцы под веселую новогоднюю музыку и, конечно, поводят хоровод вокруг лесной красавицы ёлки.

МБ «Центральная»

ул. Красноармейская, 128

28 декабря в 16.00

«Снежное кружево»

На новогодних посиделках можно вспомнить об истории Нового года, узнать о многообразии новогодних традиций и обычаев разных стран. Там же будут проведены конкурсы и викторины, прозвучат новогодние стихи и озорные частушки. В завершение мероприятия состоится чаепитие.

МБ «Диалог»

ул. Политехническая, 46

29 декабря в 14.00