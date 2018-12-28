За несколько дней до Нового года в Благовещенске подешевели мандарины и шампанское

Последняя пятница 2018 года - время подвести итоги нашего мониторинга. Напомним, каждый год за месяц до праздника «Комсомолка» включает свой «калькулятор». Мы составляем список продуктов к новогоднему столу и раз в неделю смотрим, что подорожало или подешевело. Для сравнения мы взяли один из дискаунтеров и обычный магазин, где товары отпускают через прилавок. А вот цены на шампанское мы сравниваем с теми, что устанавливают в алкомаркете.

Итак, что же мы увидели на пятой неделе нашего мониторинга? Снизились цены на самый вкусный новогодний товар - мандарины. Причем в дискаунтере по акции их можно купить аж на 30 рублей дешевле, чем неделю назад. Главное, поспешить, пока акция не закончилась. Также в сетевом магазине колбаса подешевела почти на 46 рублей, а вот в обычном, наоборот, накинула двадцатку. Из ингредиентов для салата оливье немного подешевели морковь и картофель, а вот майонез в обычном магазине заметно подорожал. Но все рекорды побило шампанское в алкомаркете. Самое время готовиться к празднику.

Мечта домохозяйки - наготовить на Новый год столько, чтобы потом несколько дней не готовить вообще.

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

«Не надо готовить тазиками!»

Мечта домохозяйки - наготовить на Новый год столько, чтобы потом несколько дней не готовить вообще. Увы, но врачи не советуют этого делать. По словам диетолога Алины Божко, те, кто готовит много и впрок, рискуют попасть в больницу с пищевой токсикоинфекцией - после Нового года идет скачок заболеваемости. Поэтому специалист советует соблюдать нехитрые правила.

1. Готовьте праздничный стол в день приема пищи. Не надо готовить его за три дня. Срок годности салатов составляет буквально несколько часов: в холодильнике - 12, а просто на столе - буквально 2-3.

2. Готовьте столько, сколько необходимо. Не надо готовить тазиками.

3. Следите за поведением детей за праздничным столом, чтобы они не ели одни мандарины.

4. Не объедайтесь и не усердствуйте - можете посчитать, сколько будет гостей и примерное количество порций.

5. Срок хранения сладких кремовых изделий при комнатной температуре - буквально часа 2-3. После этого их лучше не есть, особенно детям.

6. Если продукты остались, уберите их в холодильник. Не оставляйте на столе.