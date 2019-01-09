2019-01-09T07:21:24+03:00
Общество

Амурчанкам заплатят по 150 тысяч рублей за каждого новорожденного. Но не всем

Правительство региона предложило установить выплаты за детей, рожденных с 1 января 2019 года
Алексей КОЗЫРИН
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В первую очередь закон направлен на поддержку тех, кто не слишком богат.В первую очередь закон направлен на поддержку тех, кто не слишком богат.Фото: Алексей ФОКИН
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Весьма приятный для будущих амурских мамочек законопроект разработали наши чиновники. За каждого ребенка, рожденного с 1 января 2019 года будут положены дополнительные выплаты из регионального бюджета. Хорошая прибавка к материнскому капиталу!

За рождение первенца будут платить 150 тысяч рублей, за рождение второго ребенка – 130 тысяч. Получить деньги смогут только гражданки России, прожившие в Приамурье не менее трех лет. Российского гражданства должен быть и ребенок.

В первую очередь закон направлен на поддержку тех, кто не слишком богат. Выплату можно будет получить, если среднедушевой доход семьи не более чем в полтора раза превышает прожиточный минимум (сейчас он чуть меньше 11 тысяч рублей).

КОНКРЕТНО

За получением выплаты можно будет обращаться в местные органы соцзащиты и МФЦ. Обращение за выплатой нужно оформить пока ребенку не исполнится год.

Нельзя будет получить выплату мамам, лишенным родительских прав.

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