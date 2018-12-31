Новогодние развлечения для детей в Благовещенске: чем занять ребенка на каникулах
Новый год уже близко, а значит, приближаются и долгожданные зимние каникулы. Для многих родителей остро встает вопрос: чем занять свое чадо, чтобы оно не скучало? Мы ответим!
Что: Театр Деда Мороза
Где: площадь имени Ленина
Когда: 31 декабря 2018 года в 19:00
Описание: именно в это время на главной площади города пройдет театрализованное представление для всех желающих, а также игры и долгожданный конкурс карнавальных костюмов и ростовых кукол! Так что советуем проявить фантазию и не приходить туда в обычной одежде!
Возрастное ограничение: 0+
Что: мероприятие «С Новым годом, Благовещенск!»
Где: площадь имени Ленина
Когда: с 2 по 8 января 2019 года с 13:00 до 15:00
Описание: именно в это время в течение всей недели на площади будут работать аниматоры, с которыми можно будет поиграть и сделать много интересных фотографий.
Возрастное ограничение: 0+
Что: музыкальный спектакль «Госпожа Метелица»
Где: Общественно-культурный центр
Когда: 3 января 2019 года в 16:00
Описание: одноименное представление по мотивам известной сказки братьев Гримм. Любимая всеми история о том, как волшебница из колодца наградила трудолюбие и наказала лень.
Возрастное ограничение: 6+
Что: музыкальный спектакль «Снежная королева»
Где: Общественно-культурный центр
Когда: 5 января 2019 года в 16:00
Описание: детская сказка о противостоянии добра и зла, любви и ненависти и о том, что настоящая дружба способна преодолеть все трудности и разрушить все преграды. Ну что, пойдете на встречу с Каем и Гердой?
Возрастное ограничение: 0+
Что: «Рождественские колядки»
Где: площадь имени Ленина
Когда: 6 января в 14:00
Описание: Благовещенск, приглашаем тебя принять участие в массовом празднике! Для тех, кто любит погулять, - колядки, для тех, кто любит готовить (и вкусно поесть тоже), - конкурс рождественского печенья и пряников «Рождественское чудо».
Возрастное ограничение: 0+
Что: «Like Party у новогодней ёлки»
Где: филиал Общественно-культурного центра, ул. Кузнечная, 210
Когда: 6 января 2019 года в 18:00
Описание: веселая дискотека для тех, кто любит больше музыки, больше танцев, больше веселья.
Возрастное ограничение: 6+
Что: встреча с Дедушкой Морозом
Где: площадь имени Ленина
Когда: 6 января 2019 года в 13:00
Описание: какой ребенок не мечтает о встрече с главным волшебником страны? Сделайте своему чаду сюрприз - отведите его в резиденцию Дедушки, которая расположится на площади Ленина. Ребенок сможет пообщаться с Дедом Морозом, рассказать ему о своих самых заветных желаниях и, возможно, исполнить главную детскую мечту!
Возрастное ограничение: 0+
Что: квест «Новогодний переполох»
Где: библиотека им. Б. Машука, ул. Институтская, 10/1
Когда: 4 января 2019 года в 12:00
Описание: ну кто не любит квесты? Все эти загадки, расследования… Узнаем секреты Нового года? Обещаем - вам понравится!
Возрастное ограничение: 0+
Что: мастер-класс «Рождественский сувенир»
Где: филиал Общественно-культурного центра, ул. Чайковского, 191
Когда: 5 января 2019 года в 11:00
Описание: мастер-классы - идеальное времяпровождение для детей: и пообщаться можно, и дать волю своему творчеству. Еще и подарок маме или папе своими руками смастерить.
Возрастное ограничение: 6+
Что: мастер-класс «Стильные косы»
Где: библиотека им. А. Чехова, ул. Комсомольская, 3
Когда: 6 января 2019 года в 11:00
Описание: красивые прически из моды не выйдут еще долго. Поэтому - вот он, мастер-класс для юных красавиц. Уверяем, после него она точно не захочет ходить с распущенными волосами!
Возрастное ограничение: 6+