Новогодние развлечения для детей в Благовещенске: чем занять ребенка на каникулах

Новый год уже близко, а значит, приближаются и долгожданные зимние каникулы. Для многих родителей остро встает вопрос: чем занять свое чадо, чтобы оно не скучало? Мы ответим!

Что: Театр Деда Мороза

Где: площадь имени Ленина

Когда: 31 декабря 2018 года в 19:00

Описание: именно в это время на главной площади города пройдет театрализованное представление для всех желающих, а также игры и долгожданный конкурс карнавальных костюмов и ростовых кукол! Так что советуем проявить фантазию и не приходить туда в обычной одежде!

Возрастное ограничение: 0+

Что: мероприятие «С Новым годом, Благовещенск!»

Где: площадь имени Ленина

Когда: с 2 по 8 января 2019 года с 13:00 до 15:00

Описание: именно в это время в течение всей недели на площади будут работать аниматоры, с которыми можно будет поиграть и сделать много интересных фотографий.

Возрастное ограничение: 0+

Что: музыкальный спектакль «Госпожа Метелица»

Где: Общественно-культурный центр

Когда: 3 января 2019 года в 16:00

Описание: одноименное представление по мотивам известной сказки братьев Гримм. Любимая всеми история о том, как волшебница из колодца наградила трудолюбие и наказала лень.

Возрастное ограничение: 6+

Что: музыкальный спектакль «Снежная королева»

Где: Общественно-культурный центр

Когда: 5 января 2019 года в 16:00

Описание: детская сказка о противостоянии добра и зла, любви и ненависти и о том, что настоящая дружба способна преодолеть все трудности и разрушить все преграды. Ну что, пойдете на встречу с Каем и Гердой?

Возрастное ограничение: 0+

Что: «Рождественские колядки»

Где: площадь имени Ленина

Когда: 6 января в 14:00

Описание: Благовещенск, приглашаем тебя принять участие в массовом празднике! Для тех, кто любит погулять, - колядки, для тех, кто любит готовить (и вкусно поесть тоже), - конкурс рождественского печенья и пряников «Рождественское чудо».

Возрастное ограничение: 0+

Что: «Like Party у новогодней ёлки»

Где: филиал Общественно-культурного центра, ул. Кузнечная, 210

Когда: 6 января 2019 года в 18:00

Описание: веселая дискотека для тех, кто любит больше музыки, больше танцев, больше веселья.

Возрастное ограничение: 6+

Что: встреча с Дедушкой Морозом

Где: площадь имени Ленина

Когда: 6 января 2019 года в 13:00

Описание: какой ребенок не мечтает о встрече с главным волшебником страны? Сделайте своему чаду сюрприз - отведите его в резиденцию Дедушки, которая расположится на площади Ленина. Ребенок сможет пообщаться с Дедом Морозом, рассказать ему о своих самых заветных желаниях и, возможно, исполнить главную детскую мечту!

Возрастное ограничение: 0+

Что: квест «Новогодний переполох»

Где: библиотека им. Б. Машука, ул. Институтская, 10/1

Когда: 4 января 2019 года в 12:00

Описание: ну кто не любит квесты? Все эти загадки, расследования… Узнаем секреты Нового года? Обещаем - вам понравится!

Возрастное ограничение: 0+

Что: мастер-класс «Рождественский сувенир»

Где: филиал Общественно-культурного центра, ул. Чайковского, 191

Когда: 5 января 2019 года в 11:00

Описание: мастер-классы - идеальное времяпровождение для детей: и пообщаться можно, и дать волю своему творчеству. Еще и подарок маме или папе своими руками смастерить.

Возрастное ограничение: 6+

Что: мастер-класс «Стильные косы»

Где: библиотека им. А. Чехова, ул. Комсомольская, 3

Когда: 6 января 2019 года в 11:00

Описание: красивые прически из моды не выйдут еще долго. Поэтому - вот он, мастер-класс для юных красавиц. Уверяем, после него она точно не захочет ходить с распущенными волосами!

Возрастное ограничение: 6+