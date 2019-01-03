Четыре наивных вопроса о «мусорной реформе» в Приамурье

С 1 января Приамурье должно было перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В народе ее уже прозвали «мусорной реформой», и далеко не все от нее в восторге. На днях даже подписи против нее собирали, чтобы передать в правительство. А потом на очередном заседании губернатор решил, что не готова пока область к этому новшеству. Так что «мусорную реформу» в Приамурье перенесли на 1 апреля (смотрите «А в это время»).

Впрочем, жить по новым правилам рано или поздно придется, и амурское правительство что ни день выдает свежие сообщения, разъясняя людям какие-то непонятные моменты.

1. Кто теперь будет вывозить мусор?

- Выбрано пять региональных операторов, только они будут проводить сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание и захоронение ТКО, - рассказал министр ЖКХ области Сергей Гордеев.

Каждый оператор отвечает за несколько городов и районов, территория поделена на пять кластеров:

- Зея, Тында, Сковородинский, Зейский, Магдагачинский и Тындинский районы - ООО «Спецэкомаш»;

- Белогорск, Белогорский, Ромненский, Серышевский и Октябрьский районы - ООО «ТрансЭкоСервис»;

- Райчихинск, п. Прогресс, Архаринский, Бурейский, Завитинский, Константиновский и Михайловский районы - ООО «Жилищный эксплуатационный участок»;

- Благовещенск, Благовещенский, Ивановский и Тамбовский районы - ООО «Полигон»;

- Свободный, Шимановск, ЗАТО Циолковский, Свободненский, Шимановский, Мазановский и Селемджинский районы - ООО «Спецавтохозяйство».

Соглашения с региональными операторами подписаны на десять лет.

2. Сколько придется платить?

- Установленные предельные единые тарифы на услугу по обращению с ТКО для региональных операторов рассчитаны на кубический метр твердых коммунальных отходов или за тонну. Для физических лиц плата за ТКО будет рассчитываться по 354 постановлению Правительства Российской Федерации: тариф в кубических метрах умножить на годовой норматив, разделить на 12 месяцев и умножить на площадь квартиры, - рассказала начальник управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области Ольга Личман.

В правительстве даже подсчитали оплату на примере условной квартиры площадью 54 «квадрата». Она составит от 233 рублей в месяц (минимальный платеж - кластер № 3) до 284 рублей в месяц (максимальный платеж - кластер № 2).

Что касается Благовещенска, то его разделили на четыре сектора. Тариф на вывоз мусора в благоустроенном фонде составляет 4,60 рубля за 1 кв. метр, в неблагоустроенном - 2,30 рубля.

3. Почему платим с площади квартиры, а не с количества жильцов?

Как поясняют в правительстве, это решение было принято с учетом опыта других регионов России. К примеру, в Кировской, Владимирской и Архангельской областях, где нормативы считают «с человека», в 2019 году прогнозируют убытки региональных операторов, и они просят местные власти увеличить нормативы за вывоз мусора.

Также на одном из совещаний в амурском правительстве представители министерства ЖКХ отметили, что невозможно точно узнать, сколько человек живет в квартире, ведь количество проживающих и прописанных людей может разниться. Также есть опасность, что норматив «с человека» в первую очередь мог бы негативно отразиться на бюджете многодетных семей.

Кстати, как отметил губернатор уже на другом совещании по «мусорной реформе», Приамурье вошло в список регионов с минимальными тарифами. С нами здесь находятся также Алтайский край, Владимирская и Ярославская области, Чеченская Республика.

4. А если рядом с домом нет контейнерной площадки?

И такое бывает в Благовещенске - в частном секторе. Для таких случаев рассматривают вопрос бесплатной раздачи жителям мешков для мусора.

К слову, о частном секторе. Увы, но «мусорная реформа» больше всего отразится на сельских жителях и жителях частных домов в городе, где мусор организованно не вывозился и плата не производилась. Однако в правительстве отмечают, что жители частных домов будут платить фактически в два раза меньше, чем те, кто живет в многоэтажках.

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Все новое для людей поначалу вызывает массу вопросов. Поэтому на днях для амурчан заработали сразу несколько горячих линий. За первую неделю поступило более 1500 звонков.

8 (4162) 22- 34- 37 или 22- 34-36 - специалисты министерства ЖКХ, у которых можно получить консультацию по новой системе обращения с ТКО;

8 (4162) 20-18-37 - управление государственного регулирования цен и тарифов по Амурской области. Здесь вам расскажут о тарифах на услугу;

8 (4162) 44-02-55 - телефон для справок ООО «Полигон»;

8 (41658) 3-00-15 - телефон для справок ООО «Спецэкомаш»;

8 (41641) 5-03-39 - телефон для справок ООО «ТрансЭкоСервис»;

8 (41647) 2-24-89 - телефон для справок ООО «Жилищный эксплуатационный участок»;

8 (41643) 5-22-77, 3-41-51 - телефоны для справок ООО «Спецавтохозяйство».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Приамурье оказалось не готово к новой системе обращения с отходами

О плохой подготовке к «мусорной реформе» зашла речь на одном из недавних заседаний в правительстве региона.

- Переход на новую систему по обращению с ТКО - тема резонансная, ее неоднократно обсуждали с общественностью. Закон имеет важное значение, он позволит решить экологические проблемы, которые накапливались десятилетиями. Считаю, что Амурская область не готова к исполнению положения данного закона, не везде подготовлены площадки для сбора мусора, земли под площадками временного размещения отходов не переведены в категорию промышленных, имеется много нареканий к нормативам вывоза отходов. Подготовка муниципалитетами хоть и велась последние несколько лет, но все же проделана она слабо, - заявил губернатор Приамурья Василий Орлов.

А через пару дней озвучили новую дату - 1 апреля 2019 года. До этого времени остается и прежний порядок оплаты коммунальных услуг, а забота о вывозе мусора пока что будет лежать на «управляйках». Власти на местах должны до этого времени успеть подкорректировать нормативы накопления мусора, внести изменения в схему обращения с ТКО и так далее.

Что же, посмотрим, если область не успела подготовиться к «мусорной реформе» до Нового года, то успеет ли она это сделать до Дня смеха…