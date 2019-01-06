2019-01-06T09:30:51+03:00
Новый год 2019

Теремки, снеговики и ёлочки: в Благовещенске прошел конкурс рождественского печенья и пряников

Участники представили целые пряничные композиции [фото]
Полина ОЗЕРОВА
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Самым необычным и впечатляющим экспонатом стал пряничный рождественский вертеп.Самым необычным и впечатляющим экспонатом стал пряничный рождественский вертеп.Фото: Юлия ГОМАН
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В Благовещенске продолжаются праздничные мероприятия в честь нового года. 6 января состоялся ставший уже традиционным конкурс рождественского печенья и пряников «Рождественское чудо».

Пряничный шедевр. Фото: Юлия ГОМАН

Пряничный шедевр.Фото: Юлия ГОМАН

Около десяти участников собрались на площади имени Ленина, чтобы показать свои кулинарные таланты.

Не только красиво, но и вкусно. Фото: Юлия ГОМАН

Не только красиво, но и вкусно.Фото: Юлия ГОМАН

Конкурс рождественского печенья проходит в Благовещенске уже не первый год, каждый раз вызывая интерес не только у тех, кто хочет в нем поучаствовать, но и у тех, кто не прочь продегустировать кондитерские шедевры.

Всей этой красотой можно было не только полюбоваться. но и купить. Фото: Юлия ГОМАН

Всей этой красотой можно было не только полюбоваться. но и купить.Фото: Юлия ГОМАН

Среди съедобных шедевров в этом году самым необычным и впечатляющим стал, пожалуй, пряничный рождественский вертеп - фигурки младенца Иисуса, Марии и Иосифа, волхвов и животных.

Участники конкурса создавали целые пряничные композиции. Фото: Юлия ГОМАН

Участники конкурса создавали целые пряничные композиции.Фото: Юлия ГОМАН

Также можно было увидеть пряники в виде теремков (больших и маленьких), ёлочек, снеговиков, лошадей, поросят и не только.

И конечно, никуда без символа года. Фото: Юлия ГОМАН

И конечно, никуда без символа года.Фото: Юлия ГОМАН

Участники по полной проявили свою фантазию, украшая печенье и пряники, рисуя глазурью персонажей из популярных мультфильмов.

Пряник с любимым героем мультфильма. Фото: Юлия ГОМАН

Пряник с любимым героем мультфильма.Фото: Юлия ГОМАН

Все пряники и печенье можно купить и попробовать. Конечно, после того, как их оценит жюри.

Я пряничная лошадка... Фото: Юлия ГОМАН

Я пряничная лошадка...Фото: Юлия ГОМАН

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