Теремки, снеговики и ёлочки: в Благовещенске прошел конкурс рождественского печенья и пряников

В Благовещенске продолжаются праздничные мероприятия в честь нового года. 6 января состоялся ставший уже традиционным конкурс рождественского печенья и пряников «Рождественское чудо».

Пряничный шедевр.Фото: Юлия ГОМАН

Около десяти участников собрались на площади имени Ленина, чтобы показать свои кулинарные таланты.

Не только красиво, но и вкусно.Фото: Юлия ГОМАН

Конкурс рождественского печенья проходит в Благовещенске уже не первый год, каждый раз вызывая интерес не только у тех, кто хочет в нем поучаствовать, но и у тех, кто не прочь продегустировать кондитерские шедевры.

Всей этой красотой можно было не только полюбоваться. но и купить.Фото: Юлия ГОМАН

Среди съедобных шедевров в этом году самым необычным и впечатляющим стал, пожалуй, пряничный рождественский вертеп - фигурки младенца Иисуса, Марии и Иосифа, волхвов и животных.

Участники конкурса создавали целые пряничные композиции.Фото: Юлия ГОМАН

Также можно было увидеть пряники в виде теремков (больших и маленьких), ёлочек, снеговиков, лошадей, поросят и не только.

И конечно, никуда без символа года.Фото: Юлия ГОМАН

Участники по полной проявили свою фантазию, украшая печенье и пряники, рисуя глазурью персонажей из популярных мультфильмов.

Пряник с любимым героем мультфильма.Фото: Юлия ГОМАН

Все пряники и печенье можно купить и попробовать. Конечно, после того, как их оценит жюри.