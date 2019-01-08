Амурский флаг в краю пингвинов: благовещенские «моржи» побывали на самом южном континенте Земли

Недавно на самом южном материке Земли развернули флаг Амурской области и заложили капсулу с землей Приамурья. В краю пингвинов и морских котиков побывали двое благовещенцев – знаменитый амурский «морж» Александр Брылин и медик Наталия Фатьянова. Но одним размахиванием флага дело не обошлось. Александр и еще 13 любителей холодной водички проплыли километр в водах Антарктики, куда отправились по приглашению Всемирной ассоциации плавания в холодной воде.

В гостях «Радио «Комсомольская правда» в Благовещенске» побывала Наталия Фатьянова, которая поехала в экспедицию волонтером.

Весна в Антарктиде

В Антарктиду экстремалы добирались из Чили. И, несмотря на то, что на календаре – ноябрь, в южном полушарии уже вовсю цветет весна.

- Уходили в плавание из Пунта-Аренас, там подснежники закончили цвести и расцвели одуванчики. Естественно, весна коснулась и тех айсбергов, куда мы отправились. Поэтому там было даже немножко теплее, чем сейчас в Амурской области. А так – очень похоже на нынешнюю погоду. Ветерочек, снежочек, минусовая температура, - рассказала Наталия Фатьянова.

К пингвинам – не подходить

Первые три дня нахождения в Антарктиде всем участникам экспедиции читали лекции по экологии. Правила установили строжайшие: не притрагиваться ни к одному листочку, ходить строго по тем местам, куда разрешили. Носить специальные костюмы и резиновые сапоги, обработанные спецраствором.

- К пингвинам не приближаться, к морским котикам тоже, к сивучам не лезть, не заглядывать им в глаза. Потому что пингвины – это совершенно изолированное сообщество и любая малейшая инфекция может выкосить все поголовье. Упаси бог где-нибудь бросить какой-нибудь предмет, который вы принесли с собой. Никаких камешков или ракушек выносить оттуда нельзя. Не шуметь, не кричать, - вспоминает Наталия.

Впрочем, самим пингвинам подходить к людям никто не запрещал. Антарктические птицы оказались ужасно любопытными и совершенно не боялись людей.

- Никто нас не боялся, мы всех увидели, услышали, сфотографировали. Первое впечатление от сообщества пингвинов – это как ясельная группа детского сада. Сплошной восторг и умиление. Нам к ним подходить было нельзя, а они к нам подходили, часто пересекали нам дорогу, а когда мы уезжали – подходили к лодкам, смотрели, мол, ребята, а вы куда? Полное ощущение, что это разумные существа. А как они плавают, как ныряют, как они прыгают с этих круч в эту воду! – восхищается Наталия Сергеевна.

Холодный километр

Но все же главная цель экспедиции – проплыть километр в невероятно холодной воде. Из-за высокого содержания соли вода в Антарктике не замерзает при нуле, поэтому температура может достигать минусовых значений. В день заплыва вода прогрелась до минус 1,4 градуса. Весна…

- В чем экстремальность заплыва? Во-первых, очень большая глубина, во-вторых – там густозаселенное место всякой живностью. После того, как перед тобой всплывает кит, и другие более мелкие животные, когда тебе нужно нырнуть и проплыть километр в этой воде, вспоминаешь сразу всю свою жизнь. Третье, - погода там интересная. Когда начался заплыв, было солнечно. Между двумя айсбергами поставили лодки, пловцы приготовились. И в этот момент налетает туча и валит снег, поднимается ветер. Лодки из черных превращаются в белые. Плыть нужно на нос корабля, он начинает шататься от ветра, - рассказала Наталия Сергеевна.

Самый быстрый спортсмен преодолел дистанцию за 14 минут. Самый медленный - за 25 минут. И вот кого из них считать победителем – того, кто быстрее всех проплыл, или того, кто дольше всех пробыл в ледяной воде?

Наталия Фатьянова помогала спортсменам прийти в себя после заплыва.

- Когда человек плывет в такой холодной воде, не только руки и ноги остывают, остывает он весь, в том числе и головной мозг. И постепенно начинается небольшое торможение сознания. Все эти побочные эффекты наши ребята получили по полной программе. Вся так называемая патофизиология гипотермии присутствовала, - рассказала медик.

Испытать себя

«Моржам» часто приходится отвечать на вопрос – а зачем это все? Неужели просто испытать себя, свои возможности?

- Конечно! Кто-то лезет в горы, кто-то спускается с гор на лыжах, кто-то кувыркается на мотоцикле. Конечно, в первую очередь это - демонстрация возможностей организма. У меня есть кардиохирургическое прошлое. Если охлаждаешь сердце – оно останавливается. Операции на остановленном сердце делаются при 27-28, даже 30 градусах. А здесь температура внутри тела приближается к 30 и ничего не останавливается, - рассказал Наталия.

Из этого следует весьма практический вывод: у человека, оказавшегося в ледяной воде, есть примерно полчаса на спасение. За это время можно успеть оценить ситуацию и найти способ выбраться. Главное – не паниковать.

КСТАТИ

Как правильно окунаться на Крещение

Уже не за горами праздник Крещения, когда многие амурчане отправятся к купели – нырнуть в холодную воду. Мы попросили Наталию Фатьянову дать несколько советов: как правильно это делать.

- Нужно включить голову и взвесить возможности своего организма. Не купаться в состоянии опьянения. Необязательно идти туда ночью. Слушайтесь тех, кто обеспечивает вашу безопасность. Необязательно вообще плыть куда-то, достаточно просто окунуться. И главное – нужна систематичность и постепенность. Постоянно нужно поддерживать свою форму. А если есть какие-то хронические заболевания, особенно почек – то лучше вообще воздержаться от купания в ледяной воде.