Рождественские пряники и новогодние чудеса: как в Благовещенске прошли длинные выходные

Сегодня, 9 января, амурчане вышли на работу после долгих праздничных выходных. За это время много чего произошло в городе и области, не обошлось без пожаров, ДТП и криминальных происшествий. А уж на очереди к горкам в снежном городке не пожаловался в соцсетях, пожалуй, только ленивый, который до этих самых горок за праздники так и не добрался. Но все-таки давайте не будем думать о грустном в первый рабочий день, а просто вспомним о хорошем.

Метеорекорд и космическая «гжель»

2019 год в Приамурье начался с метеорекорда. Ночь с 31 декабря на 1 января в Благовещенске стала самой теплой за весь период метеонаблюдений, начиная со второй половины XIX века.

Теплая погода позволила благовещенцам насладиться праздничным фейерверком. Фото: благовещенск.рф

«В 12 часов ночи столбик термометра колебался около отметки -10º, а минимальной температурой стало значение -12,4º, в то время как средний многолетний минимум на эту дату составляет -28...-30º, и даже для дневной температуры обычный уровень в первые дни года - около -20º. Такие относительно мягкие ночные температуры на юге Дальнего Востока отмечаются в середине марта», - сообщается на сайте «Метеовести».

Еще одно чудо - в первые дни нового года космонавт Сергей Рязанский выложил на своей странице в «Инстаграме» фотографию Амура, сделанную из космоса. Снимок - бело-синяя «гжель» - подписчикам понравился. За первые 13 часов он набрал 8419 «лайков». В комментариях люди поздравляли всех с Новым годом и передавали друг другу приветы из дальневосточных городов - Благовещенска, Хабаровска и других.

Снимок Амура - бело-синяя «гжель» - за первые 13 часов набрал 8419 «лайков».Фото: СОЦСЕТИ

Победители и счастливчики

В начале января на сайте stoloto.ru опубликовали итоги новогоднего тиража «Русского лото», и оказалось, что в Амурской области стало на одного миллионера больше. Один миллион рублей - именно такая сумма выигрыша оказалась у одного из лотерейных билетов, купленных в нашем регионе. Еще по двум купленным в Приамурье билетам выигрыши составили по 458 333 рубля. Чем не новогоднее чудо для кого-то?

Еще одна приятная для жителей Приамурья новость появилась 5 января. В Харбине прошел ставший уже традиционным Международный фестиваль снега и льда. Мастера из 20 стран удивляли зрителей своей фантазией. Участвовала в соревнованиях и команда из Благовещенска - амурчане создали ледяную композицию, посвященную прошедшему чемпионату мира по футболу. Их старания жюри оценило - благовещенские мастера (кстати, именно они создавали снежный городок на площади Ленина) заняли первое место и выиграли 15 тысяч юаней.

Амурчане создали ледяную композицию, посвященную прошедшему чемпионату мира по футболу.Фото: СОЦСЕТИ

«Вкусные» гулянья

Не обошлось без праздничных гуляний на площади Ленина. Артисты выступали не только 31 декабря, но и в другие дни. Например, 6 января прошли праздничные гуляния, посвященные Рождеству, а также конкурс рождественского печенья и пряников. Среди съедобных шедевров в этом году самым необычным и впечатляющим стал, пожалуй, пряничный рождественский вертеп - фигурки младенца Иисуса, Марии и Иосифа, волхвов и животных.

Среди съедобных шедевров в этом году самым необычным и впечатляющим стал рождественский вертеп.Фото: Юлия ГОМАН

Также можно было увидеть пряники в виде теремков (больших и маленьких), елочек, снеговиков, лошадей, поросят и не только. Все пряники и печенье можно было купить и попробовать. Конечно, после того как их оценивало жюри.