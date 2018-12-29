Больше всего денег в Приамурье в 2019 году потратят на образование
Губернатор Амурской области Василий Орлов и мэр Благовещенска Валентина Калита подписали главные финансовые документы области на 2019 год - бюджеты Приамурья и региональной столицы соответственно. Как говорится в опубликованных документах, больше всего денег планируют потратить на образование. При этом городской бюджет спланирован с нулевым дефицитом, а областной - с профицитом в 1,2 миллиарда рублей.
Бюджет Благовещенска - 2019
5 099 632,2 тысячи рублей - доход городского бюджета в 2019 году
0 рублей - дефицит городского бюджета в 2019 году
Расходы городского бюджета - 2019
Образование 2 864 922,4
Общегосударственные вопросы 573 180,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 413 637,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 296 913,7
Культура, кинематография 229 953,8
Социальная политика 223 298,8
Водное хозяйство 213 393,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 95 805,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 82 339,3
Транспорт 39 269,3
Физическая культура и спорт 27 913,1
Средства массовой информации 25 788,8
Сельское хозяйство и рыболовство 1 780,1
Национальная оборона 854,2
КОМПЕТЕНТНО
- В плане расходов городской бюджет продолжает сохранять свою социальную направленность. По-прежнему приоритетным является реализация программного подхода к планированию и финансированию расходов. Более 80 процентов общего объема расходов запланировано в рамках 11 муниципальных программ, - рассказала начальник финансового управления Благовещенска Наталья Тришина.
Бюджет Амурской области - 2019
53 310 301,7 тысячи рублей - общий объем доходов областного бюджета
52 037 428,8 тысячи рублей - общий объем расходов областного бюджета
1 272 872,9 тысячи рублей - профицит областного бюджета.
Расходы областного бюджета - 2019
Образование 11 408 843,6
Система социальной защиты населения 9 093 541,9
Здравоохранение 8 611 437,8
Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления 7 278 153,0
Транспортная система 4 381 168,9
Экономическое развитие и инновационная экономика 4 068 393,3
Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности 1 904 044,8
Сельское хозяйство и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 1 091 852,4
Охрана окружающей среды 994 341,0
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения 926 782,8
Непрограммные расходы 849 514,6
Обеспечение доступным и качественным жильем населения 723 502,2
Развитие и сохранение культуры и искусства 454 622,8
Развитие физической культуры и спорта 251 229,7
КОМПЕТЕНТНО
- Мы проголосовали за развитие здравоохранения, образования, за работу программ по поддержке сельского хозяйства. Бюджет области принимался и с учетом пожеланий граждан, учитывались предложения, поступившие в ходе публичных слушаний. В основном они касались социального обеспечения. Но не стоит забывать, что бюджет все-таки «живой» документ. Поэтому не исключаю, что в первом квартале 2019 года мы будем вносить поправки, - сообщил спикер Законодательного собрания Константин Дьяконов.
КСТАТИ
С 1 января 2019 года размеры окладов муниципальных служащих города, ежемесячное денежное вознаграждение выборных должностных лиц, депутатов и других должностных лиц увеличатся в 1,043 раза.
На эту же сумму увеличатся пособия ветеранам труда, инвалидам, пособия на ребенка, ежемесячные вознаграждения приемным семьям, многодетным родителям и другие социальные выплаты.