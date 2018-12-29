Больше всего денег в Приамурье в 2019 году потратят на образование

Губернатор Амурской области Василий Орлов и мэр Благовещенска Валентина Калита подписали главные финансовые документы области на 2019 год - бюджеты Приамурья и региональной столицы соответственно. Как говорится в опубликованных документах, больше всего денег планируют потратить на образование. При этом городской бюджет спланирован с нулевым дефицитом, а областной - с профицитом в 1,2 миллиарда рублей.

Бюджет Благовещенска - 2019

5 099 632,2 тысячи рублей - доход городского бюджета в 2019 году

0 рублей - дефицит городского бюджета в 2019 году

Расходы городского бюджета - 2019

Образование 2 864 922,4

Общегосударственные вопросы 573 180,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 413 637,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 296 913,7

Культура, кинематография 229 953,8

Социальная политика 223 298,8

Водное хозяйство 213 393,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 95 805,8

Обслуживание государственного и муниципального долга 82 339,3

Транспорт 39 269,3

Физическая культура и спорт 27 913,1

Средства массовой информации 25 788,8

Сельское хозяйство и рыболовство 1 780,1

Национальная оборона 854,2

КОМПЕТЕНТНО

- В плане расходов городской бюджет продолжает сохранять свою социальную направленность. По-прежнему приоритетным является реализация программного подхода к планированию и финансированию расходов. Более 80 процентов общего объема расходов запланировано в рамках 11 муниципальных программ, - рассказала начальник финансового управления Благовещенска Наталья Тришина.

Бюджет Амурской области - 2019

53 310 301,7 тысячи рублей - общий объем доходов областного бюджета

52 037 428,8 тысячи рублей - общий объем расходов областного бюджета

1 272 872,9 тысячи рублей - профицит областного бюджета.

Расходы областного бюджета - 2019

Образование 11 408 843,6

Система социальной защиты населения 9 093 541,9

Здравоохранение 8 611 437,8

Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления 7 278 153,0

Транспортная система 4 381 168,9

Экономическое развитие и инновационная экономика 4 068 393,3

Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности 1 904 044,8

Сельское хозяйство и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 1 091 852,4

Охрана окружающей среды 994 341,0

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения 926 782,8

Непрограммные расходы 849 514,6

Обеспечение доступным и качественным жильем населения 723 502,2

Развитие и сохранение культуры и искусства 454 622,8

Развитие физической культуры и спорта 251 229,7

КОМПЕТЕНТНО

- Мы проголосовали за развитие здравоохранения, образования, за работу программ по поддержке сельского хозяйства. Бюджет области принимался и с учетом пожеланий граждан, учитывались предложения, поступившие в ходе публичных слушаний. В основном они касались социального обеспечения. Но не стоит забывать, что бюджет все-таки «живой» документ. Поэтому не исключаю, что в первом квартале 2019 года мы будем вносить поправки, - сообщил спикер Законодательного собрания Константин Дьяконов.

КСТАТИ

С 1 января 2019 года размеры окладов муниципальных служащих города, ежемесячное денежное вознаграждение выборных должностных лиц, депутатов и других должностных лиц увеличатся в 1,043 раза.

На эту же сумму увеличатся пособия ветеранам труда, инвалидам, пособия на ребенка, ежемесячные вознаграждения приемным семьям, многодетным родителям и другие социальные выплаты.