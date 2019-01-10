В Чигирях дети катались с горки, образовавшейся из прорвавшихся из септиков нечистот

Жильцы нескольких домов в селе Чигири поссорились с коммунальщиками и отказались платить необоснованно высокий, по их мнению, тариф за откачку септиков. Жильцы стояли на своем, управляющая компания - на своем. В итоге случилась авария.

- Управляющей компанией ООО «ЭнергоЦентр-Восток» откачка септиков была прекращена, что и послужило причиной сложившейся 29 декабря 2018 года ситуации, когда произошло переполнение септиков на трех многоквартирных домах и как следствие - подтопление проезжей части между многоквартирными домами и образование наледи, - рассказали в администрации Благовещенского района.

Септики переполнились и потекли прямо вниз - по крутой улице. Ну и естественно, все это немедленно замерзло. По образовавшейся из фекалий горке буксовали машины и катались, воспользовавшись появившимся крутым аттракционом, дети. В конце концов, не выдержав безобразия, местные власти упросили другую компанию откачать септики. К 12 января должны ликвидировать и фекальную горку.

Ну а спорившую с жильцами прежнюю «управляйку» накажут. В прокуратуре говорят, что поступать так коммунальщики не должны были, нужно было продолжать оказывать все услуги, в том числе по откачке септиков, а спорить - в суде. Лицензия проштрафившейся «управляйки», скорее всего, будет отозвана.