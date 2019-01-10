У жительницы Благовещенска пытались купить сына за 3,5 миллиона рублей

Жительница Благовещенска рассказала в соцсетях о том, что у нее незнакомая пара пыталась купить… сына. О подозрительных «покупателях» женщина рассказал в Instagram-сообществе «Мамочки Благовещенск».

- Сегодня в парке на горках ко мне подошла пара (мужчина и женщина), долго любовались и восхищались моими детьми, потом спросили, сколько мне лет и как с деньгами. Предложили стать суррогатной мамой, в ответ на мой отказ просто, без всяких шуток, предложили 3,5 млн рублей за моего сына. Он им очень понравился и, цитата: «возраст подходящий». Теперь вот думаю, а вдруг они покупают детей на органы, - написала женщина.

В полицию благовещенка поначалу решила не обращаться. Говорит - испугалась, а уже дома от звонка отговорил муж. Тем не менее в комментариях к записи описала подозрительную пару:

- Примерно лет сорока. Дорого одеты, у женщины шубка не Китай - норка, темная. Мужчина в дубленке, черной, блестящей. Я почему-то обратила внимание, что перчатки у него серые вязаные, не кожаные, как у большинства, - написала горожанка.

О случившемся женщина написала в соцсетях.Фото: СОЦСЕТИ

Мнение участников сообщества разделились: кто-то впал в ужас, а кто-то усомнился в правдивости истории:

«Суррогатное материнство стоит один миллион двести тысяч рублей. Никто не стал бы за уже готового (не новорожденного) ребенка предлагать миллионы, а взяли бы в доме малютки, если бы очень захотели. Ну или, как вариант, возможно, это какой-то глупый новый челендж для заливки в инстаграм и просмотра реакции родителей на такое предложение».

Кто-то рассказал, что подобная парочка подходила к их знакомым.

В итоге женщина все-таки пошла в полицию. При этом ей якобы сообщили, что это не первый случай в городе.

- После своего же рассказа и узнала о том, что не первый случай. Знакомые об этом мне писать начали. И в полиции так же сказали, - написала горожанка.

В благовещенской полиции подтвердили, что такое сообщение поступало.

- По факту сообщение поступило. В настоящий момент сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщили в ведомстве.