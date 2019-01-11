Части амурчан компенсируют переход на цифровое ТВ

В связи с приличной стоимостью оборудования, необходимого для того, чтобы телевизоры амурчан продолжили показывать передачи после перехода на цифровое ТВ, власти решили платить компенсации. Переход состоится уже скоро – власти планируют сделать это не позднее апреля.

Достанутся деньги тем, кому бесполезно покупать особые приставки – это жители отдаленных районов, где телевизор ловить сигнал сможет только через спутник.

- Размер денежной выплаты будет определяться исходя из фактической стоимости оказанных услуг по приобретению и установке оборудования (но не более 6000 рублей). В случае если стоимость оборудования будет превышать 6000 рублей, разница стоимости услуг будет оплачиваться гражданами самостоятельно, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Но и это еще не всё. Деньги получат только семьи, у которых есть финансовые затруднения. Это малоимущие, многодетные семьи, а также такие, в которых есть инвалиды, а также одиноко проживающие пенсионеры.

Стоит отметить, что это будет однократная выплата.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Что сделать, чтобы получить выплату

В срок до 1 июля 2019 года принести в местный орган соцзащиты:

1. Копию документа, удостоверяющего личность.

2. Копию документа, удостоверяющего личность представителя гражданина, и документа, подтверждающего его полномочия (в случае подачи заявления представителем гражданина).

3. Документы, подтверждающие отнесение гражданина к категории граждан, имеющих право на получение денежной выплаты.

КОНКРЕТНО

В каких населенных пунктах будет ТВ будет возможно только через спутник

1. Есауловка (Архаринский район)

2. Казачий (Архаринский район)

3. Рачи (Архаринский район)

4. Тарманчукан (Архаринский район)

5. Озеряне (Белогорский район)

6. Грязнушка (Благовещенский район)

7. Алгач (Зейский район)

8. Дугда (Зейский район)

9. Золотая Гора (Зейский район)

10. Огорон (Зейский район)

11. Сиан (Зейский район)

12. Тунгала (Зейский район)

13. Чалбачи (Зейский район)

14. Калиновка (Магдагачинский район)

15. Кузнецово (Магдагачинский район)

16. Толбузино (Магдагачинский район)

17. Абайкан (Мазановский район)

18. Богословка (Мазановский район)

19. Угловое (Мазановский район)

20. Ульма (Мазановский район)

21. Сычевка (Свободненский район)

22. Бысса (Селемджинский район)

23. Златоустовск (Селемджинский район)

24. Ивановское (Селемджинский район)

25. Коболдо (Селемджинский район)

26. Огоджа (Селемджинский район)

27. Ольгинск (Селемджинский район)

28. Селемджинск (Селемджинский район)

29. Стойба (Селемджинский район)

30. Аячи (Сковородинский район)

31. Большая Омутная (Сковородинский район)

32. Игнашино (Сковородинский район)

33. Лесной (Сковородинский район)

34. Осежено (Сковородинский район)

35. Среднерейновский (Сковородинский район)

36. Таежный (Сковородинский район)

37. Ульручьи (Сковородинский район)

38. Кувыкта (Тындинский район)

39. Лапри (Тындинский район)

40. Ларба (Тындинский район)

41. Лопча (Тындинский район)

42. Могот (Тындинский район)

43. Олекма (Тындинский район)

44. Тутаул (Тындинский район)

45. Усть-Нюкжа (Тындинский район)

46. Усть-Уркима (Тындинский район)

47. Хорогочи (Тындинский район)

48. Чильчи (Тындинский район)

49. Янкан (Тындинский район)

50. Симоново (Шимановский район)