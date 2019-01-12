2019-01-12T14:40:24+03:00
Происшествия

В Белогорске в морге «воскресла» женщина, а потом умерла

Медики два часа пытались вернуть ее к жизни
Ольга ЗУБАРЕВА
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По предварительной информации, женщина умерла в результате переохлаждения и отравления.По предварительной информации, женщина умерла в результате переохлаждения и отравления.
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В Белогорском морге случилось необычное происшествие. Женщина, которую привезли для подготовки к похоронам, неожиданно «ожила». В тот момент, когда санитар начал крепить к трупу бирку, он заметил дыхание.

Происшествие случилось в субботу, 12 января.

- В морг женщина была доставлена в 9.40 утра, и сразу же стала подавать признаки жизни, санитар немедленно вызвал реанимацию, - сообщил главный врач Белогорской больницы Михаил Данилов. - В 10.00 пострадавшая была доставлена в реанимацию Белогорской больницы, где в течение двух часов врачи пытались ее спасти, однако в 12.00 она скончалась. По предварительной информации, женщина умерла в результате переохлаждения и отравления.

Известно, что накануне жители села Васильевка Белогорского района отдыхали в компании, распивали спиртные напитки. За столом сидела и 63-летняя женщина. К утру родственники обнаружили, что она не дышит.

По информации пресс-службы правительства Амурской области, жители села Васильевка обнаружили свою родственницу без признаков жизни и сообщили об этом в полицию. На место прибыл сотрудник отдела внутренних дел, который не стал вызывать скорую помощь, как того требует инструкция. Он констатировал смерть женщины самостоятельно, без участия медиков. После полицейский вызвал ритуальную службу и направил тело в морг без каких-либо сопроводительных документов.

Как стало известно корреспонденту портала «Комсомольской правды», начальник МО МВД России «Белогорский» уже назначил служебную проверку по данному факту.

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