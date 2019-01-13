В селе Чигири возвращается горка из нечистот

В селе Чигири снова появляется горка из нечистот. Как рассказывают жители села, после уборки прошлой наледи, из септика продолжает вытекать все содержимое. На месте старой горки уже начинает расти новая.

Нечистоты из переполненных септиков начали выливаться на дорогу, образовывая горку, 29 декабря прошлого года. С этой горки начали кататься дети, что привлекло внимание общественности. Прокуратура Амурской области начала проверку по этому факту.

Ликвидировали наледь 12 января, однако с момента ликвидации наледи не прошло и суток, как все вернулось к прежнему состоянию. Содержимое септика продолжило выливаться на дорогу и замерзать.

Жители села записали видео, на котором видно струю, вытекающую из трубы.

«Опять все потекло, несмотря на то, что экскаватором горку убрали. Три дня – и все будет по прежнему», - говорит автор видео, снимая место аварии.