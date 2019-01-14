Нянечкам в Благовещенске отменили «бесплатный садик»

В декабре прошлого года мэрия Благовещенска приняла решение отменить льготы нянечкам, которые работают в детсадах. С января они будут водить своих детишек в садик за деньги. В соцсетях по этому поводу развернулись настоящие баталии. Очень многие возмутились, что у и без того небогатых нянечек теперь отбирают обещанные льготы. Как-никак, в среднем по городу один месяц в муниципальном детсаду обходится родителям в 4 тысячи рублей.

- Ну конечно, это ведь «разумно»! У нянечек же нынче зарплата, как у депутатов! - негодует благовещенка Лариса. - Зачем их было лишать хоть такого подспорья?

Ни для кого не секрет, что многие женщины специально устраивались и устраиваются нянечками в детские сады, чтобы без очереди и бесплатно пристроить своего ребенка в группу.

- Я работала нянечкой в оздоровительном саду в Благовещенске с 2004 по 2008 год. За ребенка не платила, потому что зарплата была всего 3500 рублей в месяц, - делится бывшая нянечка Наталья.

Другие благовещенцы, наоборот, считают, что никаких льгот помощники воспитателей не заслуживают.

- Почему уборщица в школе, у которой ребенок ходит в садик, должна платить, а нянечка за своего ребенка нет? Зарплата равная при этом, - задает риторический вопрос благовещенка Мария.

Зарплаты подняли, вакансий нет

Новости об отмене льгот нянечкам, конечно, взбудоражили общественность, наверное, в большей степени оттого, что были неполными. На самом деле льготы для младшего персонала сохраняются наполовину. То есть за своего ребенка нянечка будет платить 50% от стоимости услуг.

Администрация Благовещенска аргументировала свой шаг двумя железными доводами. Решение о том, чтобы нянечки не платили за детсад, было принято еще в 2005 году. Тогда зарплаты были совсем мизерные. Соответственно, из-за этого была дикая нехватка нянечек в детсадах. Зарплаты подняли, кадровый голод закончился. А когда повысили МРОТ* до определенных высот, то доходы младшего персонала почти сравнялись с воспитательскими. Причем льготы для нянечек сохранились. Эту несправедливость чиновники решили пресечь. Но все же сохранили нянечкам часть льгот. Власти позволили помощникам воспитателя оплачивать половину стоимости садика для первого ребенка. Это чуть больше 1,5 тысячи рублей в месяц (с учетом компенсации), за второго ребенка - 375 рублей, а за третьего - ничего.

Но чиновники все же хотят полностью освободить от платы за детсад малообеспеченных женщин.

- В настоящее время проходят согласования поправки в постановление администрации города Благовещенска, предусматривающие полное освобождение от родительской платы вспомогательного персонала с учетом принципа нуждаемости и с представлением подтверждающих документов, - пояснили в администрации Благовещенска.

Так нечестно!

В обсуждении волнующей всех темы появилась и третья сторона. Это воспитатели. Некоторые из них считают, что делать преференции только их помощницам несправедливо.

- У нянечек нормальная зарплата, а у них все равно остается льгота. У воспитателей никаких льгот. Это нечестно, - выражает недовольство воспитатель Евгения.

- В нашем детском саду нянечки раньше получали 15 000 рублей, а с 1 января будут получать 16 000. Из них они оплачивают детсад 50 % и еще имеют право на компенсацию. У воспитателей бывает и ниже зарплата, и платят они за своих детей все 100%. Это несправедливость со стороны государства. Если делать льготу, так всему персоналу, а не только младшему, - объясняет свою позицию воспитатель Анна.

Но, как ни крути, власти вряд ли будут вводить льготы для воспитателей. Хотя и у тех, и у других зарплаты, если честно, невеликие.

Важно

Какие льготы будут у нянечек

С 1 января 2019 г. родительская плата для младшего персонала в садиках составляет 50% от установленного размера. С учетом компенсации она составит:

за первого ребенка - 1 536,04 рубля;

за второго - 375,1 рубля;

за третьего - 0 рублей.

Только цифры

Средняя заработная плата помощника воспитателя в Благовещенске 17 156 рублей. Минимальная зарплата воспитателя 17 861 рубль.

А как у них?

По области ситуация не такая радужная, как в Благовещенске.

- В Благовещенске, может, и не платили нянечки, а вот в районах платят за своих детей, - делится амурчанка Ольга. - У меня 5 детей ходили в детский сад, и я за всех платила, как все родители. Притом что проработала в этом саду няней 24 года.

- У нас в Шимановске вообще нет никаких льгот, - рассказывает помощник воспитателя Анастасия. - Платили всегда полную стоимость. У нас не было никаких льгот работникам детского сада.

*С 1 января 2019 года в Амурской области МРОТ составляет 11 280 рублей + районный коэффициент.