2019-01-15T08:49:43+03:00
Общество

Благовещенский дизайнер показал, как могут выглядеть исторические здания без аляповатой рекламы

К сожалению, пока не известно, когда именно такие вывески войдут в обиход [фото]
Юлия ГОМАН
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«Товары для дома». Фото: instagram.com/kefress«Товары для дома». Фото: instagram.com/kefress
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Давно пора было это сделать! В смысле, вернуть историческим зданиям в центре Благовещенска их прежний облик. Нет, конечно, никто не предлагает оставить расположенные в них магазины и кафе совсем без рекламы, но сделать ее не такой аляповатой - вполне. Тем более что в планах мэрии как раз стоит такой пункт - изменить вид фасадов зданий. Достаточно посмотреть фотографии дореволюционного Благовещенска, чтобы понять, что рекламные вывески в городе были, но не такие вырвиглазные, как сейчас.

Как могут выглядеть исторические здания в «новом старом формате», показал на своей странице в «Инстаграме» дизайнер Петр Стрелец. В качестве примера он опубликовал фотографии «Товаров для дома», бывшего гастронома на улице Ленина и здание магазина «Меркурий».

Здание магазина «Меркурий». Фото: instagram.com/kefress

Здание магазина «Меркурий». Фото: instagram.com/kefress

«Причем, с запросом на редизайн приходят сами владельцы зданий. Это значит многое - начинает меняться мышление у владельцев зданий, и запроса на обвешивание фасада яркими баннерами и спорящими вывесками уже нет», - написал Петр.

К сожалению, пока не известно, когда же такие вывески украсят исторические здания. Между тем, мэрия еще до Нового года сообщала, что составлен список зданий и сооружений на улице Калинина - 60 объектов, чьим фасадам необходим ремонт. В том числе речь шла о памятниках архитектуры.

Здание бывшего гастронома на улице Ленина. Фото: instagram.com/kefress

Здание бывшего гастронома на улице Ленина. Фото: instagram.com/kefress

Стоит отметить также, что в последние годы несколько исторических зданий в городе привели в порядок. Например, задние бывшей Городской управы на улице Ленина сейчас выглядит как и сто лет назад.

Уважаемые читатели! Как вы считаете, надо ли отказываться от броской рекламы ради исторического облика зданий? Делитесь своим мнением в комментариях.

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