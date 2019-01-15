Стоит бояться взрыва или с газом в Благовещенске все в порядке?

В Магнитогорске 31 декабря произошел взрыв в одном из многоэтажных домов, обрушился подъезд. В результате погибли 39 человек. Спустя две недели, 14 января, взорвался газ в городе Шахты Ростовской области. Погибли двое, многие пострадали. Как оказалось, проблема - в утечке газа. По словам специалистов, это не просто оставленная включенной плита, а серьезная поломка оборудования.

Мы решили выяснить - а в Благовещенске такое возможно? Домов с газовыми плитами у нас немало. Насколько хорошо их проверяют?

- На сегодняшний день газоиспользующего оборудования много. К сожалению, не все могут позволить себе финансово его поменять на новое. Используют до последнего. Наша компания не имеет права запретить пользоваться приборами, мы только уведомляем о необходимости замены. Отключить оборудование можем только при полном выходе его из строя. Сегодня такого, что нужно бы давно заменить, - больше 50 процентов! - рассказал генеральный директор «Амургаза» Николай Устиновский.

Проблемы, как выяснилось, не только со старым оборудованием. С непонятной газовой службе города целью люди ставят газовые плиты сами или привлекают «специалистов» из магазинов, где эти плиты покупают.

- Некоторые собственники не считают нужным обращаться в специализированную компанию для установки газовых приборов и прибегают к помощи магазинов, которые реализуют оборудование. Мы же узнаем об этом только в ходе технического обслуживания, - возмущен Николай Устиновский. - Конечно же, это очень опасно.

Так, а проверки-то идут? Раз уж у нас такое количество устаревшего или криво установленного газового оборудования? Оказывается, и с этим делом у нас проблемы.

- Собственники квартир не всегда обеспечивают доступ к своему оборудованию. Иногда хозяев не бывает дома. В таком случае в почтовый ящик опускается уведомление с просьбой обратиться в компанию для повторной проверки. Некоторые люди подходят к этому ответственно, и мы приходим к ним еще раз. Есть и такие, кто просто игнорирует уведомления. Тогда мы приносим их до тех пор, пока собственник не обратится в компанию, - рассказывает Николай Устиновский.

Одна надежда - на МЧС. Может, хотя бы они регулярно проводят рейды?

- Сами мы рейды не проводим. Только совместно со специалистами Амургаза. Планово и регулярно. Общее имущество, установленное в подъездах, проверяется раз в два года. Сама газовая служба проверяет плиты в квартирах раз в год, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Амурской области. И добавляют: - После событий в Магнитогорске и Шахтах распоряжений о дополнительных рейдах нам не поступало…

Вывод, товарищи, один. Следите за газом сами. Плита старая - замените. Пригласите мастера на техобслуживание. Не химичьте с плитой и шлангами сами. Опасная это штука - газ!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

54 тысячи амурчан пользуются газовыми плитами.

376 - 603 рубля стоит техобслуживание (проверка) газовой плиты.

От 8000 рублей стоит новая газовая плита.

От 1600 рублей - установка счетчика бытового газа.

Проект

В Госдуму 14 января внесен законопроект, предлагающий устанавливать в многоквартирных домах соответствующие системы по обеспечению газовой безопасности. Депутаты предложили в новостройках и прошедших капремонт домах устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки. Средства на это будут выделяться из Фонда капремонта.