2019-01-16T04:24:30+03:00
Общество

Рыба, мясо, овощи: мэрия показала, чем кормят благовещенских школьников

В школах города предлагаются варианты меню стоимостью 50, 87 и 105 рублей [фото]
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Фото: благовещенск.рфФото: благовещенск.рф
Изменить размер текста:

Презентацию обновленного школьного меню устроили в благовещенской школе №17. Картофельное пюре с тефтелями, рис, запеканка, всевозможная выпечка и даже корзиночки со сгущенкой - все это можно было тут же продегустировать.

Фото: благовещенск.рф

Фото: благовещенск.рф

- Меню включает в себя 10 неповторяющихся рационов, которые распределены на 10 дней, то есть на две учебные недели. Специалисты комбината постарались максимально учесть сбалансированность и разнообразность наполнения данного меню. В составе меню представлены овощи, мясо, рыба, творог, яйцо, сыр. То есть все те необходимые продукты, которые обеспечивают полноценное развитие растущего организма, - пояснил руководитель муниципального предприятия «Комбинат школьного питания» Максим Хименко.

Фото: благовещенск.рф

Фото: благовещенск.рф

По словам Максима Юрьевича, питание школьников должно быть сбалансированным, а обед не должен состоять из одной только выпечки. Как бы вкусной она ни была. Для приготовления обедов используют натуральное молоко, творог, мясо и овощи. Энергетическую ценность рациона удалось повысить на 25%.

Фото: благовещенск.рф

Фото: благовещенск.рф

Как уточняет пресс-служба администрации Благовещенска, сейчас организованно питаются 75% школьников города (всего их 26880 человек). В учебных заведениях на выбор предлагают варианты меню стоимостью 50, 87 и 105 рублей. Также дети могут сами выбирать что-то в буфете.

Фото: благовещенск.рф

Фото: благовещенск.рф

Уважаемы читатели! А вам нравится, как кормят ваших детей в школе? Своим мнением делитесь в комментариях.

Фото: благовещенск.рф

Фото: благовещенск.рф

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 2
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, подкаст]
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 1
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [видео, подкаст]
Новости 24
За горку из нечистот в Чигирях наказали «управляйку» и сельсовет
Губернатор Приамурья Василий Орлов: Транспортный налог необходимо снизить
Амурчанки «позолотили ручку» мошеннице и лишились денег
Амурчане заподозрили агрессивную собаку в бешенстве и застрелили ее
Благовещенцы могут полюбоваться на материнство в мире животных
В Благовещенске два человека чуть не нарушили госграницу из-за любопытства
Первое заявление на досрочную пенсию приняли в Благовещенске
Для расчета платы за вывоз мусора в Приамурье придумали онлайн-калькулятор
Амурчане пытались пронести в суды почти три тысячи ножей, электрошокеров и взрывных устройств
В Благовещенске из-за коммунальной аварии перекрыли улицу
Прокуратура в Приамурье за год выявила более 85 тысяч нарушений и помогла более чем тысяче детей
В Благовещенске 9-летний ребенок переходил дорогу и попал под машину
Благовещенцы могут купить билет на самолет до Новосибирска по льготной цене
Тындинский врач «помог» пациенту с медосмотром за деньги
В Белогорске 10-летний мальчик ушел гулять и пропал на сутки
Вопросами обращения с мусором в Приамурье займется проектный офис
Возле села Волково поставили новый светофор
Амурчанин обманул власти пяти районов области на 6,7 млн рублей
На трассе недалеко от Тамбовки горел КамАЗ