Рыба, мясо, овощи: мэрия показала, чем кормят благовещенских школьников

Презентацию обновленного школьного меню устроили в благовещенской школе №17. Картофельное пюре с тефтелями, рис, запеканка, всевозможная выпечка и даже корзиночки со сгущенкой - все это можно было тут же продегустировать.

Фото: благовещенск.рф

- Меню включает в себя 10 неповторяющихся рационов, которые распределены на 10 дней, то есть на две учебные недели. Специалисты комбината постарались максимально учесть сбалансированность и разнообразность наполнения данного меню. В составе меню представлены овощи, мясо, рыба, творог, яйцо, сыр. То есть все те необходимые продукты, которые обеспечивают полноценное развитие растущего организма, - пояснил руководитель муниципального предприятия «Комбинат школьного питания» Максим Хименко.

Фото: благовещенск.рф

По словам Максима Юрьевича, питание школьников должно быть сбалансированным, а обед не должен состоять из одной только выпечки. Как бы вкусной она ни была. Для приготовления обедов используют натуральное молоко, творог, мясо и овощи. Энергетическую ценность рациона удалось повысить на 25%.

Фото: благовещенск.рф

Как уточняет пресс-служба администрации Благовещенска, сейчас организованно питаются 75% школьников города (всего их 26880 человек). В учебных заведениях на выбор предлагают варианты меню стоимостью 50, 87 и 105 рублей. Также дети могут сами выбирать что-то в буфете.

Фото: благовещенск.рф

Уважаемы читатели! А вам нравится, как кормят ваших детей в школе? Своим мнением делитесь в комментариях.