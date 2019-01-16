2019-01-16T10:25:55+03:00
Происшествия

Кто ответит за то, что приют для животных под Благовещенском превратился в концлагерь?

Здесь жили бездомные собаки, которых отловили по муниципальному контракту на бюджетные деньги [фото]
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Предприниматель должен был нести ответственность за содержание собак. Фото: instagram.com/help_animals_blgПредприниматель должен был нести ответственность за содержание собак. Фото: instagram.com/help_animals_blg
Изменить размер текста:

47 трупов и всего 21 живую (едва живую, хочется добавить) собаку насчитали на территории приюта «Дружок» в селе Чигири. В настоящий концлагерь превратилось место, где бездомных собак должны были содержать после отлова по условиям муниципального контракта, заключенного с администрацией города.

На место выезжали зоозащитники и вернулись в шоке - собаки буквально умирали от голода и болезней, но никто не пытался им помочь. В приюте даже были мешки с кормом но, по словам волонтеров, животных просто не кормили. После публикаций в СМИ и соцсетях прокуратура начала проверку, а скандал разразился такой, что остаться в стороне не смог даже губернатор области.

- Это вопиющий факт, и уголовное законодательство очень жестко регламентирует эти вещи. Поэтому, в соответствии с законом, виновные люди понесут соответствующее наказание, - сказал глава Приамурья Василий Орлов.

16 января в «приют смерти» выезжала целая комиссия - сотрудники управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области и природоохранной прокуратуры. На месте также работала полиция. Как сообщает пресс-служба областного правительства, мертвых собак зоозащитники увезли в областную ветлабораторию. Здесь специалисты проведут вскрытие, чтобы узнать причину смерти, а также выяснить, нет ли инфекции - например, бешенства.

Животные голодали при наличии в приюте корма. Фото: instagram.com/help_animals_blg

Животные голодали при наличии в приюте корма. Фото: instagram.com/help_animals_blg

В правительстве региона напоминают, что ежегодно из бюджета области выделяется порядка 5 миллионов рублей на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных. Деньги распределяются между муниципалитетами, которые затем проводят среди организаций, желающих заниматься отловом и содержанием собак, аукционы. На каждую собаку в среднем тратится по 22 тысячи рублей за полгода. Сюда входит и отлов, и стерилизация, и чипирование и другое.

оставшимся в живых собакам волонтеры хотят найти новый дом. Фото: instagram.com/help_animals_blg

оставшимся в живых собакам волонтеры хотят найти новый дом. Фото: instagram.com/help_animals_blg

Собак отловили как раз в рамках такого муниципального контракта. Приют в Чигирях был организован несколько лет назад предпринимателем, который ранее неоднократно выигрывал в Благовещенске конкурс на отлов и содержание бездомных животных. При этом амурские зоозащитники неоднократно предъявляли претензии к его работе. Областным управлением ветеринарии ежегодно проводились внеплановые проверки, по выявленным нарушениям давались предписания. Исполнялись они в установленные законом сроки. Но вот, 20 декабря 2018 года срок муниципального контракта истек, и все собаки перешли в собственность к хозяину приюта. Предприниматель должен был нести ответственность за их содержание. Видимо, не очень-то они ему были нужны...

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В приюте для животных в амурском селе собаки умирают от голода и болезней
Агрессивная лиса в Завитинске покусала бродячих собак
Запасы золота в Амурской области истощаются
МЧС: амурчанам опасно выходить на лед Бурейского водохранилища из-за пустот
За горку из нечистот в Чигирях наказали «управляйку» и сельсовет
Губернатор Приамурья Василий Орлов: Транспортный налог необходимо снизить
Амурчанки «позолотили ручку» мошеннице и лишились денег
Амурчане заподозрили агрессивную собаку в бешенстве и застрелили ее
Благовещенцы могут полюбоваться на материнство в мире животных
В Благовещенске два человека чуть не нарушили госграницу из-за любопытства
Первое заявление на досрочную пенсию приняли в Благовещенске
Для расчета платы за вывоз мусора в Приамурье придумали онлайн-калькулятор
Амурчане пытались пронести в суды почти три тысячи ножей, электрошокеров и взрывных устройств
В Благовещенске из-за коммунальной аварии перекрыли улицу
Прокуратура в Приамурье за год выявила более 85 тысяч нарушений и помогла более чем тысяче детей
В Благовещенске 9-летний ребенок переходил дорогу и попал под машину
Благовещенцы могут купить билет на самолет до Новосибирска по льготной цене
Тындинский врач «помог» пациенту с медосмотром за деньги
В Белогорске 10-летний мальчик ушел гулять и пропал на сутки
Вопросами обращения с мусором в Приамурье займется проектный офис
Возле села Волково поставили новый светофор
Амурчанин обманул власти пяти районов области на 6,7 млн рублей
На трассе недалеко от Тамбовки горел КамАЗ