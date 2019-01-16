Кто ответит за то, что приют для животных под Благовещенском превратился в концлагерь?

47 трупов и всего 21 живую (едва живую, хочется добавить) собаку насчитали на территории приюта «Дружок» в селе Чигири. В настоящий концлагерь превратилось место, где бездомных собак должны были содержать после отлова по условиям муниципального контракта, заключенного с администрацией города.

На место выезжали зоозащитники и вернулись в шоке - собаки буквально умирали от голода и болезней, но никто не пытался им помочь. В приюте даже были мешки с кормом но, по словам волонтеров, животных просто не кормили. После публикаций в СМИ и соцсетях прокуратура начала проверку, а скандал разразился такой, что остаться в стороне не смог даже губернатор области.

- Это вопиющий факт, и уголовное законодательство очень жестко регламентирует эти вещи. Поэтому, в соответствии с законом, виновные люди понесут соответствующее наказание, - сказал глава Приамурья Василий Орлов.

16 января в «приют смерти» выезжала целая комиссия - сотрудники управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области и природоохранной прокуратуры. На месте также работала полиция. Как сообщает пресс-служба областного правительства, мертвых собак зоозащитники увезли в областную ветлабораторию. Здесь специалисты проведут вскрытие, чтобы узнать причину смерти, а также выяснить, нет ли инфекции - например, бешенства.

Животные голодали при наличии в приюте корма. Фото: instagram.com/help_animals_blg

В правительстве региона напоминают, что ежегодно из бюджета области выделяется порядка 5 миллионов рублей на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных. Деньги распределяются между муниципалитетами, которые затем проводят среди организаций, желающих заниматься отловом и содержанием собак, аукционы. На каждую собаку в среднем тратится по 22 тысячи рублей за полгода. Сюда входит и отлов, и стерилизация, и чипирование и другое.

оставшимся в живых собакам волонтеры хотят найти новый дом. Фото: instagram.com/help_animals_blg

Собак отловили как раз в рамках такого муниципального контракта. Приют в Чигирях был организован несколько лет назад предпринимателем, который ранее неоднократно выигрывал в Благовещенске конкурс на отлов и содержание бездомных животных. При этом амурские зоозащитники неоднократно предъявляли претензии к его работе. Областным управлением ветеринарии ежегодно проводились внеплановые проверки, по выявленным нарушениям давались предписания. Исполнялись они в установленные законом сроки. Но вот, 20 декабря 2018 года срок муниципального контракта истек, и все собаки перешли в собственность к хозяину приюта. Предприниматель должен был нести ответственность за их содержание. Видимо, не очень-то они ему были нужны...