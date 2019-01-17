Болеем за наших: в субботу на льду Амура пройдет третий международный хоккейный матч

Устраивать хоккейные матчи между амурскими и китайскими спортсменами прямо на льду пограничной реки стало уже традицией. В субботу, 19 января, в 14.00 пройдет третий по счету такой международный матч. На льду Амура (район ул. Мухина, 1) уже подготовили площадку для хоккеистов и трибуны для зрителей (в этом году они, кстати, будут рассчитаны на 300 человек), а также теплые домики - погода в последнее время хоть и радовала, но все-таки на улице на май месяц.

За победу, как и в прошлом году, будут бороться детские и юношеские команды из России и Китая. Юные амурчане, к слову, уже вовсю тренируются.

- Команда у нас сборная, в прошлом году в юношескую команду вошли ребята из Свободного, Новобурейского и других территорий области, так же и в этом году в нее войдут ребята из разных уголков Приамурья, - поясняет руководитель центра развития спорта Михаил Лапин. - Детская команда - это команда спортивной школы № 3 «Форвард».

Кстати, организаторы подумали не только о комфорте и зрелищности, но и о безопасности.

- МЧС подтверждает - толщина льда составляет 1 метр и больше, что позволит нам разместить на льду до 400 человек, - отметил министр по физической культуре и спорту Приамурья Юрий Кретов во время недавнего осмотра площадки для матча.

Если вы не сможете посмотреть игру 19 января, не беда - 20 и 21 января пройдут российско-китайские товарищеские матчи на ледовой арене в «Островах». А завершится турнир торжественным закрытием 21 числа в 12.40. Кстати, планируется матч на льду Амура транслировать на большом экране в районе Краснофлотской - Мухина.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Куда еще сходить в Благовещенске

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

Интерактивная экскурсия в фонды музея. Посетители смогут увидеть предметы и коллекции, которых нет в постоянной экспозиции (всего фонды нашего краеведческого музея насчитывают более 160 тысяч единиц хранения), к примеру, монеты конца XVII - начала XVIII века, самовары и даже клад, который нашли в одном из домов Благовещенска.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

18 января в 18.00

Чемпионат города Благовещенска по ледовым автомобильным гонкам

В первом этапе заявлено 16 участников. По итогам 16 заездов определят победителя, набравшего наибольшее количество очков.

Чигиринское водохранилище

19 января в 11.00

«Русское Рождество»

Концерт камерного хора «Возрождение». В первом отделении планируются рождественские песнопения и колядки, а во втором - русские народные песни и песни о зиме.

Амурская областная филармония

ул. Пионерская, 1

19 января в 18.30

Цена билетов: 300, 400, 500 рублей

«Новогодний сувенир»

Областная выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества. Представлены работы 24 мастеров Благовещенска, Шимановска, Архаринского, Белогорского, Завитинского, Константиновского, Мазановского, Октябрьского и Ромненского районов. Среди экспонатов - традиционные и современные эвенкийские авторские сувениры, живопись, керамика, лоскутное шитье и лоскутная кукла, изделия из бисера, вышивка, изделия из кожи и так далее.

АОДНТ

ул. Ленина, 167

до 20 января

XX Всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра города

В соревнованиях примут участие более сотни спортсменов из Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на Амуре, Биробиджана, Читы, Зеи, Райчихинска, Белогорска, Ангарска, Ленинска-Кузнецкого, Благовещенска, а также гимнасты из Монголии. Планируется, что турнир посетит почетный гость - вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Валентина Никанорова.

СОК «Юность»

ул. Краснофлотская, 6

с 17 по 20 января (торжественное открытие - 17 января в 18.00, парад закрытия и награждение победителей - 20 января в 14.00)