Благовещенцы отмечают Крещение: Мама, надо было с головой окунуться!

На реке Зее в районе ул. Амурской,1 вовсю проходят крещенские купания - площадка перед спуском к реке заставлена машинами, по деревянным ступенькам поднимаются благовещенцы, уже успевшие окунуться в ледяную воду. Некоторые останавливаются, чтобы купить горячих хот-догов. Навстречу им идет другая группа людей - они еще только собираются нырнуть в купель или набрать освященной воды. 19 января, в праздник Крещения Господня, это, пожалуй, самое популярное место в областном центре.

Не каждый решится окунуться в ледяную воду.Фото: Юлия ГОМАН

В этом году на Зее сделали две купели - большую и маленькую, а чуть дальше во льду вырублена иордань (прорубь в виде креста), возле которой священник совершил чин великого освящения воды. К слову, набрать освященной воды можно также в любом храме города (расписание их работы ищите здесь).

Священник совершил чин великого освящения воды.Фото: Юлия ГОМАН

- Куда ходит больше людей - на реку или в храм? Одинаково. Просто кто-то приходит в храм, а потом идет на реку, а кто-то не знает, что можно прийти в храм. Но мы искренне верим, что в будущем все будут сначала идти в храм, молиться, а потом уже идти на реку, - поделился иеромонах Венедикт (Калинин). Кстати, в этом году он впервые проводил чин освящения воды именно на Зее. - Очень приятные ощущения, потому что праздник объединяет людей. А когда люди объединены, когда вокруг витают чувства радости и светлого праздника, это не может не радовать!

В Крещение люди идут не только в храм, но и на реку.Фото: Юлия ГОМАН

Немного в стороне находятся теплые палатки (мужская и женская), где могут переодеться те, кто пришел окунуться. И таких было много - людей не отпугнул даже легкий снежок. Благовещенцы приходят на Зею целыми семьями. Вот к проруби осторожно подходит женщина и начинает спускаться в воду, держась за поручни. Рядом ее ждут муж и дочка, держа наготове полотенце.

- Мама, с головой надо было окунаться! - весело кричат они ей.

- Я не настолько грешна! - отшучивается женщина, выбираясь из купели.

Благовещенки не только красивые, но и смелые!Фото: Юлия ГОМАН

А в это время рядом в ледяную воду спускается мужчина с сыном на руках.

- За Россию! За Христа! - задорно кричит благовещенец и три раза окунается вместе с ребенком.

Видя эту картину, бабушки на берегу начинают волноваться:

- Ой! Полотенце, скорее полотенце им дайте!

Окунались даже дети.Фото: Юлия ГОМАН

Рядом с купелями дежурят спасатели, врачи и полицейские - на всякий случай. Вдруг кто под градусом решит в прорубь полезть или просто не рассчитает свои силы? К счастью, из года в год в Благовещенске Крещение проходит без ЧП.

Купель на ул. Амурской, 1 будет открыта до 22.00.Фото: Юлия ГОМАН

Если вы еще не окунались сегодня в ледяную воду, но очень хотите (а главное, не имеете противопоказаний для такого экстрима), то еще можно успеть - купель на ул. Амурской, 1 будет открыта 19 января до 22.00.

В праздник Крещения Господня, это, пожалуй, самое популярное место в Благовещенске.Фото: Юлия ГОМАН

КСТАТИ

Как правильно окунаться?

- Нужно включить голову и взвесить возможности своего организма. Не купаться в состоянии опьянения. Необязательно идти туда ночью. Слушайтесь тех, кто обеспечивает вашу безопасность. Необязательно вообще плыть куда-то, достаточно просто окунуться, - советует главный врач Амурского областного центра медицинской профилактики Наталия Фатьянова. - И главное - нужна систематичность и постепенность. Постоянно нужно поддерживать свою форму. А если есть какие-то хронические заболевания, особенно почек, то лучше вообще воздержаться от купания в ледяной воде.