На международном хоккейном матче в Благовещенске спортсмены чуть не сошлись в рукопашной

На льду приграничного Амура уже в очередной раз встретились молодые российские и китайские хоккеисты. В Благовещенске состоялся третий дружеский хоккейный матч «Содружество-2019».

Для детских команд отвели один 15-минутный период. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Как и раньше хоккейную коробку установили в районе улицы Мухина прямо на льду Амура, ровно на границе двух государств. Поэтому российским болельщикам можно было обходить сооружение только до половины - дальше начиналась территория Китая. Впрочем, на лед пускали только по специальным приглашениям. Для остальных на набережной, у «маяка», установили большой телеэкран, на котором транслировался матч. А еще поставили полевую кухню, чтобы можно было перекусить и обогреться.

Болеем на своих! Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Официально матч был назначен на 14.00. Погода в этот день, 19 января, выдалась пасмурной, но не очень морозной, с мелким снежком. Свидетели самого первого «Содружества» рассказывали, что в тот день было намного холоднее. Впрочем, было, где погреться: рядом стояли теплые домики.

По традиции, на льду встретились четыре команды - две детские и две юношеские. Российскую сторону представляли «Форвард» из спортшколы №3 и сборная команда 15-16-летих хоккеистов из разных районов Амурской области. Из Китая прибыли детская и юношеская команды провинции Хэйлунцзян.

На льду приграничного Амура уже в третий раз встретились молодые российские и китайские хоккеисты. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Стали сильнее

Для детских команд отвели один 15-минутный период. Юные благовещенцы практически сразу же начали атаковать ворота соперников, и почти весь период прошел на стороне гостей. На пятой минуте 11-летний Никита Поздняков открыл счет. Еще одну шайбу забил чуть позже капитан команды Вадим Ищук.

- Коля бросил мне шайбу, она отскочила от борта, и я ее добил, - рассказал Никита после матча.

Страсти кипели на льду Амура. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Сражаться с китайскими сверстниками Никите не впервой - он участвовал в «Содружестве-2018» и забил сразу две шайбы.

- Китайские ребята хорошо играли, с прошлого года чуть-чуть повыше уровень стал, - рассказал юный спортсмен.

Подарок от министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Несмотря на прошлые заслуги, Никите пришлось пройти отбор для участия в матче. Мальчик сдавал нормативы - отжимание, бег, подтягивание. Но был готов физически и морально, и даже не очень волновался перед выходом на лед.

«Надо было добивать!»

После небольшого перерыва на лед вышли юношеские команды. Им дали уже «взрослое» время - три периода по 15 минут. Игра подростков разительно отличалась от игры детей. Обе команды постоянно атаковали ворота соперников. Были даже нарушения и удаления. Несколько раз спортсмены едва не переходили в рукопашную из-за накала страстей!

За победу пришлось побороться. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Первый период пролетел практически незаметно, а вот во втором наши ребята дали слабину и пропустили шайбу в свои ворота. Гол забил нападающий китайской команды Чи Хаоян. Сравнять счет удалось только в третьем периоде. Закончился матч вничью - 1:1.

Шайбу в ворота соседей забил нападающий Евгений Зеленюк. Он рассказал, что после первого гола почувствовал разочарование.

Награждение победителей. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

- В первой половине мы вели уверенно, разыгрывали, что хотели, старались. Но чего-то нам не хватало. Наверное, немного удачи. После пропуска мы, конечно, провели беседу с тренерами, они нам посоветовали что главное - не волноваться, поддерживать друг друга. Когда менялись игроки, то мы давали друг другу «пять», говорили: «Мы сможем, сейчас забьем». Так и случилось. Рад, что мы смогли достойно сыграть, но не рад тому, что мы в середине «провалились» и начали играть так, как нам навязывали противники. Постараемся в следующих матчах подходить к игре серьезнее, - поделился спортсмен.

"Как там наши играют?" Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

После матча один из зрителей крикнул Евгению: «Надо было добивать!». На что спортсмен с улыбкой ответил: «Пожалели их до матча в «Островах».

Клюшка из «кремлевской» елки

Команды получили кубки, хоккеисты - медали, а двум лучшим нападающим вручили подарки от министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова. Китайскому спортсмену досталась клюшка, сделанная из «кремлевской» елки - той самой, которая стола на Новый год в Кремлевском дворце. Из российской команды подарок получил Евгений Зеленюк. Ему вручили форменную футболку прославленного российского хоккеиста Павла Буре с его же автографом.

Матч не оставил зрителей равнодушными. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

- Очень рад такому подарку. Это память, буду ее беречь. Потом будут спрашивать, где я играл, буду ее показывать. Такую в магазине не купишь, - поделился Евгений.

Победила дружба! Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Кстати, 20 и 21 января российские и китайские хоккеисты встретятся снова - на «Ледовой Арене» в «Островах», где состоится открытый региональный турнир по хоккею среди детей и юношей.