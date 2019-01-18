Крещение в Благовещенске: где окунуться и набрать святой воды
Самое популярное у благовещенцев место на Крещение - река Зея в районе улицы Амурской, 1. Каждый год 19 января сюда приходят тысячи человек, чтобы набрать освященной воды и окунуться в ледяную купель. Ее, кстати, здесь уже оборудовали, причем не одну, а сразу две - маленькую и большую, в которой можно будет даже поплавать. Такую делали и в прошлом году - и люди ее оценили.
Всего в этом году по области планируют оборудовать 17 мест для крещенских купаний.
- В местах расположения официально разрешенных купелей будет организовано дежурство спасателей, инспекторов ГИМС, внештатных инспекторов, врачей и полицейских для оказания, в случае необходимости, экстренной помощи пострадавшим, - рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев. - Как показывает статистика, во время крещенского купания на водоемах Амурской области случаев провала людей под лед и гибели зарегистрировано не было. Тем не менее, амурчанам не стоит забывать об элементарных правилах безопасности.
К 19 января на Зее, в районе Амурской,1 установят теплые палатки, где можно будет переодеться, а после купания погреться и выпить горячего чаю. Как правило, первые желающие окунуться в ледяную воду приходят на реку еще ночью, как только наступит 19 января. Однако большинство все-таки приходит днем, когда батюшка на месте совершит чин великого освящения воды. К слову, освящать воду здесь будут в 13.30.
Еще одна купель в Благовещенске будет на реке Амур, в районе переулка Святителя Иннокентия, а также в селе Белогорье (ключ на въезде) и в поселке Мухинка (озеро Гольянье, туристическая база СП «УТП»).
ВАЖНО!
Какой должна быть безопасная купель
Все места для крещенских купаний заранее проверяются сотрудниками МЧС. Согласно требованиям безопасности купель должна:
- быть недалеко от берега;
- иметь ограждения и поручни;
- если поручни металлические, то должны быть обтянуты резиной или другим нескользящим материалом;
- иметь дощатый настил, чтобы можно было безопасно подойти к реке;
- быть оборудована сетью, чтобы человека не затянуло под лед.
Также спасатели предупреждают, что подходить к проруби нужно по два-три человека, не более.
ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
Как правильно окунаться в купель
О правилах погружения напоминает ГУ МЧС России по Амурской области:
- раздевайтесь в специально оборудованных палатках для переодевания;
- кроме одежды для купания возьмите с собой полотенце и резиновые тапочки;
- до самой проруби необходимо идти в обуви, поскольку ноги начинают замерзать в первую очередь;
- необходимо соблюдать порядок, входить в купель по очереди, предварительно сделав разминку;
- нельзя прыгать в воду вниз головой или погружаться в нетрезвом состоянии, чтобы не получить спазм сосудов;
- в проруби необходимо быть всего несколько секунд (обычно не больше трех), а затем нужно надеть халат и пойти в теплое место, где сразу выпить горячего чая;
- не оставляйте детей без присмотра;
- при резком ухудшении самочувствия обратитесь к врачам, спасателям или сотрудникам полиции.
СОВЕТ ВРАЧА
«Включите голову»
Наталия Фатьянова, главный врач Амурского областного центра медицинской профилактики:
- Нужно включить голову и взвесить возможности своего организма. Не купаться в состоянии опьянения. Необязательно идти туда ночью. Слушайтесь тех, кто обеспечивает вашу безопасность. Необязательно вообще плыть куда-то, достаточно просто окунуться. И главное - нужна систематичность и постепенность. Постоянно нужно поддерживать свою форму. А если есть какие-то хронические заболевания, особенно почек, то лучше вообще воздержаться от купания в ледяной воде.
КОНКРЕТНО
Где в Благовещенске будут освящать воду
Кафедральный собор (пер. Релочный, 15)
18 января. 8.00 – исповедь. Царские часы. 9.00 – литургия, по окончании – великое освящение воды. 17.00 – всенощное бдение, исповедь. Раздавать воду после освящения будут с 13.00 до 17.00.
19 января. 8.30 – исповедь. 9.00 – литургия. Великое освящение воды. Храм открыт до 19.30. Воду на улице можно набрать с 13.00 до 20.00.
Гавриило-Архангельский храм (ул. Горького, 133)
18 января. 10.00 - царские часы, Великая вечерня с литургией святителя Василия Великого. 17.00 - праздничное всенощное бдение. Освященную воду можно будет взять в храме с 13.00 до 17.00.
19 января. 10.00 - Божественная литургия и освящение воды. Воду после освящения будут раздавать и в храме, и на улице. Храм открыт до 19.00. На улице воду можно будет набрать с 13.00 до 20.00.
Храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ул. Тополиная, 80)
18 января. 9.00 - Великая вечерня с литургией. 17.00 - всенощное бдение. Раздача воды после освящения пройдет внутри храма с 13.00до 17.00.
19 января. 9.00 - Божественная литургия. Раздавать воду после освящения будут в храме с 13.00 до 20.00.
Освященную воду можно будет также набрать во всех храмах в течение недели после Крещения.
Храм иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость»
18 января. 9 часов Царские Часы, Литургия Василия Великого.
17 часов Великое повечерие с Утренней. 00.00 ночная праздничная служба Литургия Иоанна Златоуста с освящением воды, которую принесут прихожане
19 января. 9.00 Божественная Литургия, Великое освящение воды
17.00 Всенощное бдение. Храм открыт до 21.00
Список планируемых мест организации купелей в Амурской области:
г. Благовещенск
р. Зея
р. Амур
с. Белогорье (ключ на въезде)
пос. Мухинка (туристическая база СП «УТП», озеро Гольянье)
г. Зея
р. Зея (644-638 км)
г. Сковородино
ГТС (плотина)
г. Тында и Тындинский район
р. Тында
п. Усть-Нюкжа, р. Олекма
п. Юктали, р. Нюкжа
Михайловский район
с. Поярково пляж р. Амур
Бурейский район
п. Бурея, р. Бурея
п. Талакан (ключ)
п. Прогресс, водохранилище в среднем течении реки Кивда
Селемджинский район
п. Февральск, р. Бысса
Шимановский район
с. Петруши (дамба «Белава»)
Константиновский район
с. Константиновка, р. Амур (пляж)
с. Крестовоздвиженка, р. Уптуй (район моста)
ЛЫКО В СТРОКУ
За крещенской… водочкой
Интересный факт. Оказывается, до революции некоторые несознательные граждане использовали праздник Крещения Господня, чтобы пронести из Китая контрабанду. На льду Амура, как и сейчас, обустраивали купели и иордани, освящали воду, за которой приходили сотни людей. Пользуясь этой суетой, контрабандисты перебегали в соседнее государство, где спокойно набирали водки и несли ее потом обратно под видом крещенской воды. Причем пресечь это безобразие на корню не удавалось из-за массовости явления - пока таможенники ловили одного, мимо могли пройти еще десять контрабандистов.