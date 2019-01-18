Крещение в Благовещенске: где окунуться и набрать святой воды

Самое популярное у благовещенцев место на Крещение - река Зея в районе улицы Амурской, 1. Каждый год 19 января сюда приходят тысячи человек, чтобы набрать освященной воды и окунуться в ледяную купель. Ее, кстати, здесь уже оборудовали, причем не одну, а сразу две - маленькую и большую, в которой можно будет даже поплавать. Такую делали и в прошлом году - и люди ее оценили.

Всего в этом году по области планируют оборудовать 17 мест для крещенских купаний.

- В местах расположения официально разрешенных купелей будет организовано дежурство спасателей, инспекторов ГИМС, внештатных инспекторов, врачей и полицейских для оказания, в случае необходимости, экстренной помощи пострадавшим, - рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев. - Как показывает статистика, во время крещенского купания на водоемах Амурской области случаев провала людей под лед и гибели зарегистрировано не было. Тем не менее, амурчанам не стоит забывать об элементарных правилах безопасности.

К 19 января на Зее, в районе Амурской,1 установят теплые палатки, где можно будет переодеться, а после купания погреться и выпить горячего чаю. Как правило, первые желающие окунуться в ледяную воду приходят на реку еще ночью, как только наступит 19 января. Однако большинство все-таки приходит днем, когда батюшка на месте совершит чин великого освящения воды. К слову, освящать воду здесь будут в 13.30.

Еще одна купель в Благовещенске будет на реке Амур, в районе переулка Святителя Иннокентия, а также в селе Белогорье (ключ на въезде) и в поселке Мухинка (озеро Гольянье, туристическая база СП «УТП»).

ВАЖНО!

Какой должна быть безопасная купель

Все места для крещенских купаний заранее проверяются сотрудниками МЧС. Согласно требованиям безопасности купель должна:

- быть недалеко от берега;

- иметь ограждения и поручни;

- если поручни металлические, то должны быть обтянуты резиной или другим нескользящим материалом;

- иметь дощатый настил, чтобы можно было безопасно подойти к реке;

- быть оборудована сетью, чтобы человека не затянуло под лед.

Также спасатели предупреждают, что подходить к проруби нужно по два-три человека, не более.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Как правильно окунаться в купель

О правилах погружения напоминает ГУ МЧС России по Амурской области:

- раздевайтесь в специально оборудованных палатках для переодевания;

- кроме одежды для купания возьмите с собой полотенце и резиновые тапочки;

- до самой проруби необходимо идти в обуви, поскольку ноги начинают замерзать в первую очередь;

- необходимо соблюдать порядок, входить в купель по очереди, предварительно сделав разминку;

- нельзя прыгать в воду вниз головой или погружаться в нетрезвом состоянии, чтобы не получить спазм сосудов;

- в проруби необходимо быть всего несколько секунд (обычно не больше трех), а затем нужно надеть халат и пойти в теплое место, где сразу выпить горячего чая;

- не оставляйте детей без присмотра;

- при резком ухудшении самочувствия обратитесь к врачам, спасателям или сотрудникам полиции.

СОВЕТ ВРАЧА

«Включите голову»

Наталия Фатьянова, главный врач Амурского областного центра медицинской профилактики:

- Нужно включить голову и взвесить возможности своего организма. Не купаться в состоянии опьянения. Необязательно идти туда ночью. Слушайтесь тех, кто обеспечивает вашу безопасность. Необязательно вообще плыть куда-то, достаточно просто окунуться. И главное - нужна систематичность и постепенность. Постоянно нужно поддерживать свою форму. А если есть какие-то хронические заболевания, особенно почек, то лучше вообще воздержаться от купания в ледяной воде.

КОНКРЕТНО

Где в Благовещенске будут освящать воду

Кафедральный собор (пер. Релочный, 15)

18 января. 8.00 – исповедь. Царские часы. 9.00 – литургия, по окончании – великое освящение воды. 17.00 – всенощное бдение, исповедь. Раздавать воду после освящения будут с 13.00 до 17.00.

19 января. 8.30 – исповедь. 9.00 – литургия. Великое освящение воды. Храм открыт до 19.30. Воду на улице можно набрать с 13.00 до 20.00.

Гавриило-Архангельский храм (ул. Горького, 133)

18 января. 10.00 - царские часы, Великая вечерня с литургией святителя Василия Великого. 17.00 - праздничное всенощное бдение. Освященную воду можно будет взять в храме с 13.00 до 17.00.

19 января. 10.00 - Божественная литургия и освящение воды. Воду после освящения будут раздавать и в храме, и на улице. Храм открыт до 19.00. На улице воду можно будет набрать с 13.00 до 20.00.

Храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ул. Тополиная, 80)

18 января. 9.00 - Великая вечерня с литургией. 17.00 - всенощное бдение. Раздача воды после освящения пройдет внутри храма с 13.00до 17.00.

19 января. 9.00 - Божественная литургия. Раздавать воду после освящения будут в храме с 13.00 до 20.00.

Освященную воду можно будет также набрать во всех храмах в течение недели после Крещения.

Храм иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость»

18 января. 9 часов Царские Часы, Литургия Василия Великого.

17 часов Великое повечерие с Утренней. 00.00 ночная праздничная служба Литургия Иоанна Златоуста с освящением воды, которую принесут прихожане

19 января. 9.00 Божественная Литургия, Великое освящение воды

17.00 Всенощное бдение. Храм открыт до 21.00

Список планируемых мест организации купелей в Амурской области:

г. Благовещенск

р. Зея

р. Амур

с. Белогорье (ключ на въезде)

пос. Мухинка (туристическая база СП «УТП», озеро Гольянье)

г. Зея

р. Зея (644-638 км)

г. Сковородино

ГТС (плотина)

г. Тында и Тындинский район

р. Тында

п. Усть-Нюкжа, р. Олекма

п. Юктали, р. Нюкжа

Михайловский район

с. Поярково пляж р. Амур

Бурейский район

п. Бурея, р. Бурея

п. Талакан (ключ)

п. Прогресс, водохранилище в среднем течении реки Кивда

Селемджинский район

п. Февральск, р. Бысса

Шимановский район

с. Петруши (дамба «Белава»)

Константиновский район

с. Константиновка, р. Амур (пляж)

с. Крестовоздвиженка, р. Уптуй (район моста)

ЛЫКО В СТРОКУ

За крещенской… водочкой

Интересный факт. Оказывается, до революции некоторые несознательные граждане использовали праздник Крещения Господня, чтобы пронести из Китая контрабанду. На льду Амура, как и сейчас, обустраивали купели и иордани, освящали воду, за которой приходили сотни людей. Пользуясь этой суетой, контрабандисты перебегали в соседнее государство, где спокойно набирали водки и несли ее потом обратно под видом крещенской воды. Причем пресечь это безобразие на корню не удавалось из-за массовости явления - пока таможенники ловили одного, мимо могли пройти еще десять контрабандистов.