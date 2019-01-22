Как амурчане спасают ракеты и спутники

Помимо действующих спутников в космосе летает и другое - потерявшие связь с землей аппараты, отработавшие свое ступени ракет, их небольшие детали. Многие из них могут навредить запускаемой с земли ракете, находящемуся на орбите спутнику или даже Международной космической станции. Чтобы подобное не случилось, за космическим мусором следят инженеры наблюдательных пунктов Астрономического научного центра. Один из таких пунктов работает в селе Передовом под Благовещенском.

Мусорное небо

От областного центра до наблюдательного пункта - около получаса езды. Попасть туда не так уж и просто: на въезде стоит контрольно-пропускной пункт, а сама территория огорожена забором, из-за которого едва проглядывают белые «шапки» телескопов.

- Зимой небо обычно ясное, ночи - долгие, так что и работы у нас больше, - рассказывает руководитель наблюдательного пункта Денис Варда. - Наблюдения начинаются примерно в шесть вечера и продолжаются до шести утра, пока не начинает светать.

Цель у наблюдений одна - проследить за движением космического мусора. По некоторым данным над Землей вращается около 300 тысяч таких объектов, однако о большинстве ничего толком неизвестно. На контроле у специалистов находятся лишь 10 процентов, и практически каждую ночь наблюдатели обнаруживают новые и заносят их в каталоги.

- Над Россией пролетает порядка 16 тысяч зарегистрированных объектов, - продолжает Денис Сергеевич. - При этом нельзя сказать точно, сколько объектов можно наблюдать исключительно над Амурской областью. Ситуация постоянно меняется, меняются траектории движения объектов, поэтому мы можем показать картину только на текущий момент.

Санитары космоса

Но даже сегодняшняя картина впечатляет. Инженеры-наблюдатели показывают на экране текущие данные: черный круг звездного неба усыпан яркими зелеными точками космического мусора. Они разбросаны повсюду, но в одном месте собираются в четкую «мусорную линию».

Так работают инженеры-наблюдатели. Зеленые точки на экране - это опасный для спутников космический мусор. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

- Это геостационарная орбита, - объясняет инженер-наблюдатель I категории Евгений Синяков. - Аппараты на ней имеют такой же период вращения, что и Земля. Грубо говоря, эти фрагменты висят над нами.

По этой же орбите движутся действующие спутники, поэтому мусор на ней представляет наибольшую опасность. Да такую, что за некоторыми объектами приходится следить отдельно: телескоп наводится на них и провожает по всей траектории, пока только может видеть. В это же время другие телескопы работают в режиме обзора, наблюдая не за конкретным фрагментом, а за участком неба.

- Снимки отправляются на сервер, и сначала компьютер обрабатывает их автоматически, - рассказывает Евгений Викторович. - После этого уже наблюдатель смотрит, весь ли космический мусор размечен. Если нет - размечает оставшиеся объекты вручную. А затем смотрит, известен ли нам уже этот объект, или нет, и проводит дополнительные проверки.

Все полученные за ночь данные утром отправляются в Центр баллистики в Москве. Уже там после анализа измерений становится известно, опасен объект или нет. Так и оказывается, что работа инженеров в маленьком амурском селе напрямую влияет на запуск космических аппаратов. Ведь в зависимости от результатов их работы могут, например, изменить траекторию ракеты, чтобы на пути не оказалось космического мусора.

Так внешне выглядит наблюдательный пункт Астрономического научного центра под Благовещенском. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

КСТАТИ

Робот-телескоп под Благовещенском помогает специалистам МГУ совершать открытия

На благо фундаментальной астрономии работает робот-телескоп, расположенный на территории бывшей Благовещенской широтной станции. Он является частью глобальной сети телескопов, созданной учеными МГУ имени М. В. Ломоносова.

- На основании полученных данных проводятся серьезные исследования, - рассказывает контролирующий работу телескопа кандидат физических наук, доцент кафедры физического и математического образования БГПУ Владимир Юрков. - За десять лет работы опубликовано свыше двадцати статей, преимущественно в зарубежных изданиях.

Однако, по его словам, сейчас потенциал телескопа практически исчерпан - свет от города мешает наблюдать за ночным небом. Для очередного прорыва нужно сменить место и построить аппарат крупнее.

СОВЕТ ЗНАТОКА

Когда доставать телескоп

Руководитель наблюдательного пункта Астрономического научного центра Денис Варда:

- Астрономы-любители в Амурской области так же, как и везде, могут увидеть туманности, галактики, астероиды. Даже школьных телескопов достаточно, чтобы разглядеть Луну, планеты, а иногда и их спутники. Например, сейчас в рассветные часы можно наблюдать Юпитер и Венеру, их видно примерно в седьмом часу утра. А вечером, около 19 часов можно рассмотреть Марс, он находится чуть правее Луны.

Также амурчане могут увидеть МКС. Она достаточно яркая, чтобы разглядеть ее даже невооруженным взглядом. Отслеживать движение станции можно на сайте mks-online.ru