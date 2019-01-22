Синдром хронической усталости и другие «модные» болезни: ставят ли по ним диагнозы в Приамурье?

Как я устала…

Психологи говорят, что синдром хронической усталости - новая болезнь нашего тысячелетия. Этим синдромом в основном страдают люди, которые живут в мегаполисах. Постоянные стрессы, стремительный ритм жизни приводят к тому, что от чувства дикой усталости человек уже ничего не может делать. Казалось бы, Благовещенск не мегаполис, но в нашем городе встречается немало людей, которые попадают в больницу из-за своей гиперответственности.

- В один момент меня просто увезли на скорой из дома. На фоне напряженной работы у меня жахнуло давление, я стала заговариваться… - рассказывает благовещенка Ирина. - Врачи сказали, что на нервной почве, из-за сильной нагрузки у меня случился гипертонический криз. Меня даже особо не лечили. Кололи реланиум, чтобы я просто поспала. Потом меня отправили в реабилитационный центр. Затем я продолжила лечение у невролога, который и сказал, что у меня синдром хронической усталости.

Врачи Ирине объяснили, что на самом деле лечи не лечи эту болезнь, а выкарабкиваться из этого она должна сама. Потому что причина ее кроется в слишком ответственном отношении к работе. Необходимо давать себе отдых, отказываться от дополнительных обязанностей. В общем, иногда включать режим «пофигизма».

Лечащий врач только на словах объяснил благовещенке диагноз. А вот официально написал что-то другое…

- Когда врач выставляет диагноз, он руководствуется на сегодняшний день Международной классификацией болезней МКБ-10. Она была одобрена Всемирной организацией здравоохранения еще в 1990 году. В действующей классификации диагноза «синдром хронической усталости» просто нет, - объясняет главный внештатный медицинский психолог по Амурской области Елена Самарина.- ВОЗ пока не признает это расстройство болезнью и не располагает достаточными данными для внесения в реестр официально определенных заболеваний в издание МКБ-11, который вступит в силу уже с 2022 года. Но, кстати, в новом издании МКБ отведено отдельное место для другого, несколько клинически схожего синдрома: эмоционального выгорания. Исходя из этого врачи, причем не только в Амурской области, но и во многих странах, официально поставить диагноз «Синдром хронической усталости» просто не могут.

У каждой болезни в классификаторе есть свой код. Если, например, существует болезнь, а ее нет в списке, то доктор диагностирует то, что по симптомам максимально схоже с реальным заболеванием. Синдром хронической усталости психиатры или психотерапевты зачастую оформляют как неврастению. Но многое еще зависит от того, к какому специалисту вы попадете. Причины у этого заболевания могут быть разные. Терапевт увидит, например, причину симптомов в хроническом заболевании, эндокринолог - в ослабленном иммунитете, психолог - в стрессовой обстановке… Соответственно, и диагноз будет везде свой.

Если не играешь, значит, лох

Компьютерная зависимость - еще одна «модная» болезнь - пока тоже отсутствует в списке МКБ-10. Поэтому врач вполне может ее закодировать как «другие расстройства привычек и влечений», в которые входит, в том числе, и «патологическое влечение к азартным играм». По сути, эта болезнь - та же зависимость, и лечить ее будут схожими методами. Но говорят, что она вполне может появиться в новом издании классификатора болезней как «игровая зависимость».

В Благовещенске, как, наверное, и во всем мире, мишенью этой зависимости становятся подростки.

- Я не знаю, зависим мой сын или нет, но его приходится ограничивать, - рассказывает мама шестиклассника Алена. - Когда я заметила, что ребенок в любую свободную минутку бежит играть за компьютер, я стала потихоньку «отрывать» его от экрана. Сначала он так страдал от этого: психовал, плакал. Но постепенно мы договорились, что у него есть только один час в день на это. Кроме этого я его записала в кружок и секцию, поэтому времени на компьютерные игры практически не остается. Кстати, наш классный руководитель всегда отмечает на родительских собраниях, что практически все дети постоянно играют в телефон на переменах. Просит родителей как-то объяснять своим детям, что это не очень хорошо.

То, что подростковая жизнь полностью пропитана игровым миром, ни для кого не секрет. Некоторые взрослые не обращают на это внимания, даже поддерживают детей, другие выступают против игромании.

- Болезнь эпохи - игровая зависимость, которая подпитывается окружением подростка. Если ты не знаешь ключевых гаджетовых «игрушек» - значит, ты лох и выпадаешь из социума, становишься изгоем, - говорит священник Святослав Шевченко, председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Благовещенской епархии. - Верующие постоянно тревожатся по этому поводу, потому что побег от реальности, туда, где ты легко можешь стать героем, - это путь в никуда. Они пытаются ограничивать время пребывания в интернете. Например, в семьях православных христиан стараются с помощью самоограничения сужать периоды нахождения в сети, занимаются информационной гигиеной. Больше времени проводят в реале за спортивными и настольными играми, посредством выезда на природу, похода в кино и т. д.

Худею до смерти

Наверное, одна из самых опасных «модных» болезней, которая приводит к смерти, - это анорексия. Девушки и женщины так сильно хотят похудеть, что отказываются от еды и превращаются в настоящие скелеты. Первые упоминания об этой болезни относятся еще к XVII веку. Пик увлечения худобой приходился на 60-е годы прошлого столетия. Сейчас снова в моде тощие спины и дистрофичные ноги. В общем, анорексия достаточно хорошо знакома врачам уже не одну сотню лет. Наверное, поэтому она имеет свой код в МКБ-10 и вполне узнаваема докторами.

В основном жертвами «модной» болезни становятся девушки. Самая последняя шокирующая новость о гибели двух 14-летних сестер-моделей в Липецке появилась в декабре прошлого года. В Амурской области тоже бывали подобные случаи. Начинается все с того, что девушки хотят выглядеть, «как модель»…

- А потом они начинают делать над собой всякие эксперименты, - рассказывает диетолог Алина Божко. - У меня были такие пациентки. Чаще всего это девочки в возрасте от 14 лет и старше. Как правило, это очень умные девочки, отличницы, с завышенными к себе требованиями. Они хотят быть идеальными во всем, в том числе, чтобы фигура соответствовала модным параметрам. Из моего опыта работы с аноректиками могу сказать, что это заболевание лечится годами. У меня был случай примерно 10 лет назад, девушки довели себя до веса 37-38 кг. До сих пор я веду их, но полностью восстановить функции щитовидной железы и женской репродуктивной системы не удается.

Так как анорексия - это больше психическое расстройство, то очень важно в его лечении поведение семьи. Врачи советуют родителям в первую очередь наладить теплые отношения с дочкой, чтобы ребенок смог поделиться своими переживаниями.

- Когда я работала в психиатрической больнице, у нас был такой случай, - рассказывает Алина Божко. - Поступила девочка-школьница, 8-й класс. Оказывается, мальчик сказал, что она толстая. Девочка после этого вообще перестала есть. Поступила она в больницу в тяжелой степени анорексии, ей в вены капали препараты, чтобы поддерживать физиологическое состояние... Я считаю, что кроме семьи за поведением детей должны следить и в школе. Возможно, проводить беседы на эту тему, объяснять, что одно слово может привести к страшным результатам.

Специалисты советуют, особенно родителям девочек-подростков, следить за тем, что и как ест их ребенок. Если девушка начала постоянно вставать на весы, уменьшила свою обычную порцию еды и стала очень активно заниматься спортом, то нужно поинтересоваться: а не опасны ли такие изменения для ее здоровья и жизни?

Словарик «модных» болезней

1. Синдром хронической усталости. Заболев этим недугом, даже после продолжительного отдыха человек чувствует себя уставшим. В США в 1990 году создали целую организацию, занимающуюся исключительно проблемой хронической усталости, но в справочнике болезней такой патологии до сих пор нет.

2. Компьютерная зависимость - предполагаемая форма психической зависимости, которая проявляется в навязчивом увлечении компьютерными играми. Известны случаи, когда слишком долгая игра приводила к фатальным последствиям. В международном справочнике болезней отсутствует.

3. Анорексия - расстройство приема пищи, когда человек в целях похудения значительно снижает свой вес. В основном анорексией страдают женщины и девушки. По статистике, почти каждая 4-я больная умирает. В МКБ-10 это заболевание классифицируется как «нервная анорексия» и имеет код F50.0.

*МКБ-10 - международная классификация болезней. Ее десятый пересмотр был проведен в 1989 году.