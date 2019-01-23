Фитнес против дивана: амурчане забыли о здоровом образе жизни?

За последние несколько месяцев я не раз слышала, что здоровый образ жизни и правильное питание сейчас в моде. И вдруг знакомый тренер говорит: «Представляешь, очередной клиент ушел - не первый за месяц!» Моему удивлению не было предела. Неужели амурчанки больше не мечтают об идеальной талии, а амурчане - о кубиках пресса? Разобраться решила «Комсомолка».

А есть ли кризис

На самом деле ситуация в амурской фитнес-индустрии сложилась неоднозначная. В то время как одни тренеры бьют тревогу, представители других клубов удивляются: «С чего вы взяли, что у нас кризис?»

- Я бы не сказал, что финансовый кризис сильно на нас повлиял, - говорит директор одного из благовещенских фитнес-центров Андрей Кондратьев. - Сейчас существует тенденция к здоровому образу жизни. Выбирая между тем, чтобы пойти погулять или в фитнес-клуб, многие выбирают фитнес. Это если говорить о людях, которые заботятся о здоровье.

Не заметил Андрей Николаевич и того, чтобы клиенты начали экономить на занятиях с тренером:

- Тренажерный зал и зал групповых программ у нас одинаково популярны. Иногда люди распределяют нагрузку таким образом, чтобы один день заниматься в тренажерном зале, а еще два-три дня отдавать под групповые программы. Возможность заниматься без тренера тоже есть, но все-таки 60% клиентов занимаются с тренером.

Проблем не видит и тренер Евгения Рудковская.

- Снижение есть, но связано оно с отпусками. Это временное явление, заметное летом и в период новогодних праздников, - считает она.

А вот в одном из благовещенских фитнес-клубов для женщин выделили сразу две тенденции, которые могли бы объяснить снижение клиентуры, и ни одна не связана с деньгами.

- Во-первых, у нас в городе очень много тренеров и фитнес-клубов, и очень высокая конкуренция. Та клиентура, которая когда-то распределялась на четыре клуба, сейчас растянулась на десять. А вторая тенденция - это «похудеть перед летом». После Нового года люди начинают переходить на правильное питание, записываться на тренировки. А уже в мае-июне начинается спад, и так ежегодно.

Деньги дороже фигуры

Однако вполне возможно, что наши герои не ощутили влияния финансового кризиса лишь потому, что предлагают благовещенцам групповые программы. Они ведь стоят заметно дешевле - 2-2,5 тысячи рублей за абонемент, в то время как траты на индивидуальные занятия в тренажерном зале могут и до 5 тысяч в месяц доходить.

- Как говорят у нас на планерках, интерес упал только к индивидуальным занятиям с тренером, а групповые тренировки процветают, - рассказывает инструктор тренажерного зала Дмитрий. - Прошлый год был совсем «тухлым». Возможно, потому что в городе в последнее время открылось много фитнес-клубов, конкуренция стала больше. А может, и кризис в стране влияет - групповые программы ведь дешевле индивидуальных занятий.

В пользу второй теории говорит личный опыт Дмитрия.

- До июня прошлого года я работал в другом зале, где тренерская конкуренция была меньше, абонементы - дешевле, - продолжает тренер. - Сложнее стало, когда я перешел в более дорогой клуб. Здесь сказывается и ценовая политика, и более высокая конкуренция между тренерами. А выше она из-за того, что рабочий штат в этом фитнес-клубе больше.

Действительно, финансовый вопрос для амурчан важен. Об этом говорят и сами клиенты фитнес-клубов.

- Я занималась примерно два года в тренажерном зале, - вспоминает благовещенка Евгения. - Но результат не соответствовал цели: люди начинают заниматься для похудения, а в зале только мышцы наращивают. Если худеть, то лучше ходить на фитнес, кардиотренировки. Да и занятия в зале обходятся в копеечку. У меня подруга ходит в «тренажерку», платит определенную сумму за абонемент и отдельно за занятие тренеру. Выходит очень дорого - порядка 5 тысяч рублей в месяц.

В результате Евгения начала заниматься в группе - говорит, так и похудеть проще, и тратить меньше будешь. Другая амурчанка соглашается:

- Я ходила в тренажерный зал на индивидуальные занятия с тренером. Это было в ноябре, но я проходила буквально три-четыре занятия. Бросила, потому что не было ни финансовых возможностей, ни времени, - рассказывает Софья. - Занятия стоили 400 рублей, плюс 200 рублей нужно было заплатить за посещение зала.

Да, такое может позволить себе не каждый, поэтому люди и уходят из тренажерных залов в залы для групповых тренировок. Тем не менее, говорить о кризисе в индустрии рано. Как показал разговор с тренерами и руководителями фитнес-клубов, мечта о красивой фигуре по-прежнему владеет умами амурчан и заставляет их вновь и вновь возвращаться к тренировкам.

КОМПЕТЕНТНО

«В фитнесе нужна направляющая рука»

Врач-эндокринолог Эльвира Саютина:

- Одной из основ здорового образа жизни является нормальный вес - соответствие между употребляемой энергией и способностью ее растратить. Да, существует эндокринное ожирение, но процент страдающих им людей очень низок. В основном причиной лишнего веса становится неправильное питание и недостаток физических нагрузок. Поэтому для соблюдения баланса человек должен заниматься какими-либо упражнениями, например фитнесом. Но любая физическая нагрузка должна быть дозированной. Поэтому нужна направляющая рука - человек, который понимает, что нужно делать и в каком количестве.