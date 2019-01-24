К 75-летию освобождения Ленинграда в Благовещенске приурочены выставки и спектакль

В этом году 27 января отмечается 75-летие полного освобождения Ленинграда от блокады во время Великой Отечественной войны. К этой дате в областном краеведческом музее приурочены две выставки - графики и фотографии.

«Летчики-истребители в боях за Ленинград»

На этой выставке амурчане смогут увидеть графические работы народного художника РСФСР Анатолия Никифоровича Яр-Кравченко. Как можно понять из названия, на них изображены летчики, которые защищали город на Неве во время войны. Причем это реальные герои - летчики-истребители В. В. Ульянов, С. В. Соколов и И. Г. Хмагадзе, народный комиссар обороны СССР маршал Советского Союза С. К. Тимошенко и многие другие.

У художника есть более 500 рисунков на эту тему. Львиная доля этих работ вошла в четыре альбома, которые выпустили в годы войны, а также в альбом-книгу «Герои воздушных боев за Ленинград» и серию автолитографий «Защита Ленинграда».

Львиная доля работ Яр-Кравченко вошла в четыре альбома, которые выпустили в годы войны, а также в альбом-книгу «Герои воздушных боев за Ленинград» и серию автолитографий «Защита Ленинграда». Фото: museumamur.org

«Ленинград. Город и фронт»

А это уже выставка документальных фотографий из фондов Федерального архивного агентства. Сделаны они были очевидцами тех событий.

Блокада Ленинграда продлилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. За это время по городу выпустили около 150 тысяч снарядов, более 100 тысяч фугасных и зажигательных бомб. Во время блокады, по официальным данным, в Ленинграде погибло 642 тысячи жителей. Но, несмотря на это, город оборонялся. По фотографиям можно понять, как жил блокадный Ленинград: здесь люди строят прифронтовые сооружения, там - получают горячую воду, а вот - идут военные действия.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

с 26 января по 31 марта

«Листая страницы «Блокадной книги»

Вспомнить события 75-летней давности амурчанам предлагают не только на выставках. Образцовая театральная студия «Этюд» в годовщину снятия блокады представит спектакль «Ленинградский дневник. Несломленные» по мотивам книги А. Адамовича и Д. Гранина.

«Это драма о жителях города-мученика, о страданиях, лишениях, потерях, страхе и ужасе войны глазами юной 14-летней школьницы, чей личный дневник попадает в руки детям XXI века, что навсегда меняет их прежнюю жизнь», - говорится на сайте городского Дома культуры.

Заказ билетов по телефону 8-909-883-80-45.

ДК профсоюзов

ул. Горького, 129

27 января в 11.00