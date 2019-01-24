2019-01-24T08:32:47+03:00
Происшествия

Амурские зоозащитники о приюте «Дружок», в котором умерли собаки: Что там происходило, сложно представить

Выживших собак забрали волонтеры. Расследование уголовного дела продолжается
Юлия ГОМАН
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Выживших собак забрали волонтеры.Выживших собак забрали волонтеры.Фото: СОЦСЕТИ
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Скандал вокруг приюта для бездомных животных «Дружок», в названии которого нынче чувствуется привкус горькой иронии, и не думает утихать. События развиваются - в среду полиция задержала хозяина приюта Вячеслава Золотарева. Напомним, мужчину подозревают в жестоком обращении с животными, заведено уголовное дело.

Сам предприниматель находился в другой стране, когда вокруг «Дружка» и погибших от истощения собак разгорался скандал и проводились проверки прокуратуры. Мужчину отправили в изолятор временного содержания дожидаться решения об избрании ему меры пресечения. Вероятно, это будет заключение под стражу - об этом ходатайствует следователь, прокуратура поддерживает.

Не было даже воды!

Также стала известна официальная причина смерти животных - собаки умерли от истощения. Об этом сообщили в областном управлении ветеринарии. Получается, что животных просто не кормили? И это притом что на отлов и содержание собак предприниматель получал бюджетные деньги. Напомним, ранее в амурском правительстве даже называли сумму - около 5 миллионов рублей. Именно столько ежегодно выделяется из областного бюджета на все муниципалитеты. И именно Вячеслав Золотарев в течение нескольких лет выигрывал муниципальные конкурсы и, по сути, был монополистом в сфере отлова бездомных собак. К слову, занимался он этим не только в областном центре, но и в нескольких районах.

Вячеслав Золотарев в течение нескольких лет выигрывал муниципальные конкурсы и, по сути, был монополистом в сфере отлова бездомных собак. Фото: Архив "КП"

Вячеслав Золотарев в течение нескольких лет выигрывал муниципальные конкурсы и, по сути, был монополистом в сфере отлова бездомных собак.Фото: Архив "КП"

Благовещенские зоозащитники долгое время пытались привлечь внимание к работе приюта и самого предпринимателя. Претензий было много, но по всем проверкам следовало - злостных нарушений и вопиющих случаев нет. Пока 47 собак не умерли от голода. К слову, мешки с кормом в приюте были.

- То, что мы увидели там… Собаки были не столько голодны, сколько эмоционально подавлены. Что там происходило, сложно представить, - рассказала в эфире радио «КП - Благовещенск» волонтер общества защиты животных «Шанс» Виктория Ларионова. - Еще была проблема в том, что не было воды. Питаясь сухим кормом, собаки должны иметь в открытом доступе воду, а таковой не было вообще. Те собаки, которые были привязаны на улице, могли лизать снег, а у тех, что были в деревянном сарае, не было даже этого. Они могли просто умирать от обезвоживания при наличии корма!

Был в приюте и сторож, который подкармливал животных, - зоозащитники это видели. Но опять же, по словам людей, еда так быстро исчезала из мисок, что закрадывались сомнения - а вовремя ли собак кормят, и хватает ли им этого? От помощи мужчина отказывался, мол, справится сам. Не справился…

«Боль всех волонтеров»

Выживших собак забрали волонтеры. На сегодняшний день уже всем им удалось найти передержку. А расследование уголовного дела продолжается. Его, кстати, прокуратура Амурской области взяла на особый контроль.

Виктория Ларионова (слева), волонтер общества "Шанс". Фото: Людмила СУДЕЙКИНА

Виктория Ларионова (слева), волонтер общества "Шанс".Фото: Людмила СУДЕЙКИНА

Для зоозащитников это хорошая новость - с «Дружком» и его хозяином они боролись долго. Не только из-за того, как там содержались отловленные хвостатые бродяжки, но и из-за того, что порой в приют попадали вполне домашние собаки. Но вот забрать их оттуда хозяевам было проблематично. Людей не пускали даже посмотреть - там ли их собака.

- Приют «Дружок» уже давно боль всех волонтеров, - продолжает Виктория Ларионова, предполагая, что именно отсутствие предпринимателя в городе помогло сдвинуть дело с мертвой точки. - Смогли пообщаться со сторожем и через него увидели, что происходит.

Напомним, побывавшая на прошлой неделе в приюте комиссия насчитала всего 21 живую собаку. Кто знает, может быть, если бы зоозащитники не проявили настойчивость, не начитали бы и столько.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

СПРАВКА «КП»

Уголовное дело на Вячеслава Золотарева заведено по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ - жестокое обращение с животными, совершенное в отношении нескольких животных.

Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок от трех до пяти лет. И в России есть примеры того, что максимальное наказание действительно назначают. Достаточно вспомнить историю с «хабаровскими живодерками».

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