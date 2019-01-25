Элитно и дорого: благовещенцы вспоминают фастфуд 90-х

В современном мире к фастфуду отношение, скорее, снисходительное - дескать, еда для подростков, да еще и пихают в нее неизвестно что. Сейчас купить пиццу или гамбургер можно в любом районе города, а в крупных торговых центрах таких точек бывает по несколько штук. Но всего каких-то двадцать лет назад первые рестораны быстрого питания в Благовещенске считались чуть ли не элитными заведениями. «Комсомолка» попыталась заглянуть в прошлое благовещенского фастфуда.

Давным-давно…

Первый фастфуд начали продавать в столице Приамурья еще в начале ХХ века. Как рассказала журналист и исследователь благовещенской истории Валентина Кобзарь, уличную еду предлагали «ходячие трактиры».

«Продавцы пирожков, сушек, сбитня большей частью торгуют в тех местах, где целый день человеку нельзя отлучиться позавтракать или пообедать. У этих ходячих ресторанов имеется все к вашим услугам: и водка под полой, и коньяк, и пирожок. Закусил сушкой и обед готов, и голодный сыт. Всегда можно найти такого рода обед на сенном и дровяном базарах, на барахолке, на всем гостинодворском дворе и около постоялых дворов», - писала газета «Торгово-промышленный листок объявлений» 31 января 1909 года.

- Конкуренцию русским «ходячим трактирам» составляли китайские «ходячие чифаньки». Вот как описывает это явление газета «Эхо» от 22 июня 1911 года: «Не раз приходилось наблюдать на пристани китайцев с небольшими корзинками, покрытыми грязным холстом. Корзина - ренсковый погреб (магазин, торгующий вином), в ней же имеется закуска в виде пучка редиски, пары соленых огурцов. Подходя к шибко знакомому «капитана», китаец приподнимает немного завесу таинственного ларца и показывает горлышко соблазнительной бутылки. «Капитаны» не выдерживают и просят налить служебный стаканчик. Торговля идет довольно бойко», - рассказывает Валентина Кобзарь

В советское время «ходячих трактиров», разумеется, уже не было. Пирожки покупались в гастрономах и буфетах.

- Русская традиция - перекусывать на ходу пирожками. Жареные, с разной начинкой (самые вкусные - с ливером) продавались на улице с передвижных прилавков вроде тех, с каких сейчас торгуют пян-се. Пирожок - 5 копеек. В уличных киосках мы покупали вафельные трубочки с кремом по 7 копеек, - вспоминает Валентина Кобзарь.

Лихие 90-е

После распада СССР до нас докатился и западный фастфуд. В те годы это было в диковинку, и поход в такое заведение был семейным досугом. Многие благовещенцы вспоминают кафе «Кайф» на улице 50 лет Октября.

Многие благовещенцы до сих пор вспоминают кафе «Кайф» на улице 50 лет Октября.Фото: СОЦСЕТИ

- Разумеется, это было «ах, как интересно!». В «Кайфе» казалось, что все лучшее было именно там. И дом был элитный, и первый салон красоты там открылся, и сама архитектура здания была необычной. Мы все были наслышаны о фастфуде, но только не знали, что это. А тут появилась возможность прикоснуться к западному образу жизни. Там были игровые автоматы, одна из первых детских комнат, была полочка с книжками, - рассказала благовещенка Людмила.

«Кайф» предлагал стандартный ассортимент: картошка фри, гамбургеры, салаты и напитки. По воспоминаниям очевидцев, порции были маленькими, а картошка часто - холодной и мокрой. Выбор салатов был небольшой. И все дорого. А еще не очень уютно - стояли пластиковые столы, а стулья прикручивали к полу.

- Какого-то «вау-эффекта» не было. Сначала это было круто и престижно, потом - так себе, потом даже как-то бомжевато, и в итоге все это закрылось. Упало качество обслуживания, - вспоминает Людмила.

Еще одно легендарное место - «Макси-пицца» на автовокзале. С самым настоящим Фольксвагеном-Жуком над входом.

- Затащить туда маму и «раскрутить» не только на пиццу, но и на мороженое (оно какое-то тоже особенное там было) - это был просто праздник какой-то. Народу всегда было очень много, надо было ждать, пока столик освободится, а иногда еще и к чужим людям подсаживаться. Вкус той пиццы до сих пор помню. Еще помню, как мы с мамой и братом ездили в Хабаровск, там тоже продавали на улице хот-доги. Уговорили маму купить нам по одному и жутко разочаровались. Сосиски совсем невкусные, у нас вкуснее были. Это была вторая половина 90-х. А шаверму в первый раз увидела на Центральном рынке (крытом), там был киосочек. Тоже очередь всегда туда была, - рассказала благовещенка Юлия.

Новое время

Сейчас в Благовещенске ресторанов быстрого питания - хоть пруд пруди. По данным мэрии за 2018 год - 30 штук. Постоянно какие-то открываются, какие-то закрываются. Например, исчезла «Крошка-картошка» с Амурской ярмарки, не прижился Subway.

Знаменитое кафе «Макси» осталось только на фото.Фото: СОЦСЕТИ

Оказались непотопляемыми завернутые в тулупы женщины, торгующие хот-догами. В центре города их можно встретить почти на каждом более-менее крупном перекрестке. А в торговых центрах есть более «элитные» заведения. Там предлагают «крафтовые» хот-доги и гамбургеры - с особыми сосисками и необычными булками. А совсем недавно в Благовещенск пришла сеть KFC - одна из крупнейших мировых франшиз ресторанов быстрого питания.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Можно, если осторожно

Светлана Белова, диетолог:

- В плане фастфуда все зависит от производителя и его добросовестности. Если это домашние заготовки, которые имеют ограниченный срок годности, - то это не так опасно. Дело в том, чтобы продукт продать и он не успел испортиться, добавляют очень много стабилизаторов, добавок, которые вредят нашему организму. Кроме этого за счет повышенного содержания насыщенных жиров такая еда способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета. Плюс к этому фастфуд продают с колой, для того чтобы вызвать скачок глюкозы. Сначала быстро наступает насыщение, а затем снова голод. Люди идут и берут дополнительную порцию, что приводит к перееданию и развитию ожирения.

Но если нет хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, то иногда, конечно, можно себе позволить. Я бы не рекомендовала детям и подросткам употреблять фастфуд, но взрослым можно иногда себя побаловать. Раз в месяц или раз в полгода - но не чаще.

СПРАВКА «КП»

Как появился фастфуд

Ошибочно думать, что «быстрая еда» - изобретение американское и современное. Разные «быстрые» блюда известны с древнейших времен в кухне практически любой страны. Сюда входят и наши пирожки, и японские якитори, и ближневосточная шаверма, и итальянская пицца. Своеобразные забегаловки появились еще в Древнем Риме и Китае. В средневековых Лондоне и Париже часто можно было встретить уличных торговцев пирожками, блинами, вафлями и другими перекусами.

В 1860 году в британском Олдхэме открылся первый ресторанчик, продававший fish and chips - обжаренный в кляре кусок рыбы с гарниром из жареной картошки, завернутый в бумагу. Незатейливое блюдо стало невероятно популярным - стоило дешево и съедалось на ходу.

Американский фастфуд расцвел в 20-е годы прошлого столетия. В 1921 году открылась первая сеть гамбургерных White Castle - по сути, первого ресторана быстрого питания в современном понимании.