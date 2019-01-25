2019-01-25T05:39:40+03:00
Происшествия

Амурская прокуратура взяла ситуацию с сообщениями о ложных минированиях на контроль

В Благовещенске с утра массово эвакуируют людей из торговых центров, школ и других учебных заведений [аудио, видео]
Юлия ГОМАН
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В городе началась массовая эвакуация.В городе началась массовая эвакуация.Фото: Фото очевидцев
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Недоброе утро выдалось сегодня, 25 января, у экстренных служб в Благовещенске. По предварительной информации, поступили сообщения о заминированных объектах - школах, вузах, торговых центрах «Флагман» и «Амурская ярмарка». В городе началась массовая эвакуация.

- Студентов распустили до конца дня, преподавателей - до часу дня. Говорят, что все серьезно, но конкретно что случилось, не говорят, - рассказал наш читатель, находившийся в ДальГАУ, когда в университете началась эвакуация.

В соцсетях амурчане активно обсуждают ситуацию, сообщая, где еще эвакуируют людей: школы №№ 13, 17, 12, 5, 14, 16 и 27, Амурский госуниверситет, торговый центр «Флагман» и некоторые другие объекты. Школьников, которые учатся с первой смены, отправили по домам. Родители детей, который учатся во вторую смену, до последнего не знали, отправлять ли их на занятия. Позже сообщили, что вторая смена сегодня учиться также не будет. По крайней мере, в некоторых школах.

«Вчера Хабаровск, сегодня Блага... Ну и шуточки у людей», - возмутился один из подписчиков паблика kriminal.blg в «Инстаграме».

Действительно, ранее волна массовых эвакуаций прокатилась по другим дальневосточным городам. К примеру, во Владивостоке 23 января также эвакуировали школьников и посетителей торговых центров.

Как сообщили в прокуратуре Амурской области, ведомство взяло ситуацию с сообщениями о ложных минированиях на контроль. Кроме того, ранее корреспондент «КП» позвонил на справочный телефон управления ФСБ как частное лицо, где ему сообщили, что идут проверки по поводу массовой рассылки сообщений в мессенджерах.

Звонок на справочный телефон управления ФСБ

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«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Эвакуация школьников в Благовещенске.

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