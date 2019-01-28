2019-01-28T05:12:49+03:00
Звезды

В Благовещенск приедет известный актер Павел Прилучный

Он сыграет в спектакле в рамках конкурса антрепризы на очередном фестивале «Амурская осень»
Ольга ЗУБАРЕВА
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Слева направо: Александр Мохов, Павел Прилучный и Сергей Новожилов. Фото: instagram.com/s_v_novozhilovСлева направо: Александр Мохов, Павел Прилучный и Сергей Новожилов. Фото: instagram.com/s_v_novozhilov
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Популярный актер Павел Прилучный, известный по сериалам «Закрытая школа» и «Мажор», приедет в Благовещенск. Поклонники актера уже могут настраиваться на встречу с любимым артистом. Он посетит столицу Приамурья вместе с другими звездами в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень». Об этом заявил президент фестиваля Сергей Новожилов.

- Сегодня был насыщенный день, - написал в своем профиле в социальной сети Instagram Сергей Новожилов. - Эхо «Амурской осени» в Доме кино - показывали фильмы-лауреаты в конкурсе короткого метра. А потом помчался вместе с Максимом Колосовым смотреть спектакль «Авантюристы поневоле», который мы в результате отобрали на наш фестиваль для участия в конкурсе антрепризы.

На фото Сергей Владимирович вместе с режиссером спектакля Александром Моховым, а также с исполнителем главной роли Павлом Прилучным. К слову, Александр Мохов - наш земляк. В детстве он жил в Шимановске и даже окончил там школу, он является постоянным участником фестиваля. А вот Павел Прилучный приедет в Приамурье впервые. Так что у амурчан появится возможность посмотреть его актерскую работу не только на экране, но и на сцене.

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