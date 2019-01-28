«Мусорная реформа» должна избавить Приамурье от свалок

Уже не за горами 1 апреля, когда в Амурской области должны закончиться шутки с мусором. Напомним, в регион идет «мусорная реформа» - новая система обращения с твердыми бытовыми отходами. Для организаций реформа уже наступила 1 января. Осталось дело за рядовыми жителями области.

Об нововведения уже сломали не одно копье. Обсуждалась и сама необходимость перехода на новые правила, и новые тарифы, и вопросы «кому выгодно».

Откладывать нельзя

В середине января представитель Амурской торгово-промышленной палаты Владимир Юсупов предлагал Законодательному собранию области отложить реализацию реформы до конца года. Представители бизнеса посчитали, что реформу нужно тщательнее проработать.

Тем не менее, комитет по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям предложение не принял.

- Вступивший в силу закон необходимо выполнять. Продление отсрочки ничего не даст. Я тоже согласен не со всеми нормативами. Но у нас есть целых два месяца для поиска решения, - цитирует депутата Александра Сучкова пресс-служба Заксобрания.

С метра, а не «с носа»

Один из немаловажных аспектов реформы - оплата. Платить за мусор жители области будут в зависимости от площади жилья. В правительстве области говорят - в этом нет ничего принципиально нового. Подобным же образом вывоз мусора оплачивается в регионе с 2006 года.

Такая форма оплаты вызывает недовольство: бабушка, живущая одна в «двушке», будет платить больше, чем ее шестеро соседей, живущие в «однушке». Но в правительстве уверены, что «подушевая» оплата больно ударит по наиболее многочисленному слою населения - семьям из трех-четырех человек.

- Возьмем условную квартиру в 54 «квадрата». Плата - 2 рубля 29 копеек за «квадрат». Допустим, в квартире проживают три человека. За мусор платят 124 рубля. При новой системе оплата станет 258 рублей - на 134 рубля больше. При оплате за человека, по расчетам, полагается 138 рублей на человека. Платеж этой же семьи в таком случае составит 390 рублей, - рассказала начальник госуправления цен и тарифов области Ольга Личман.

При этом те, кто имеет льготы на оплату коммунальных услуг, будут иметь такую же льготу на оплату ТКО. А семьи из трех-четырех человек не считаются многодетными и не попадут в льготные категории.

Зачем это нужно?

В областном правительстве считают, что подобную реформу нужно было провести лет сорок назад. Новая система «свяжет» весь путь мусора от контейнера до свалки или переработки с одним предприятием - региональным оператором. Это же предприятие будет и отвечать, если система где-то даст сбой. В итоге, как ожидают, в области станет меньше мусора. Оператору будет выгодно убирать даже стихийные свалки - он будет иметь право выставить счет за уборку владельцу земельного участка.

КСТАТИ

Не сжигать, а перерабатывать

Как сообщает правительство области, в 2020 году начнут строить два завода по переработке мусора - в Бурейском районе и Свободном. Из федерального бюджета на них потратят 1,2 миллиарда рублей. Подчеркивается, что заводы будут заниматься именно переработкой отходов, а не простым их сжиганием.

- Мы не планируем строить мусоросжигательные заводы. Мы планируем строить мусороперерабатывающие комплексы, которые на выходе будут выдавать либо тепловую, либо электрическую энергию. На этих заводах обязательно будет сортировка и отбор полезных элементов. И только потом - сжигание с получением еще какой-то дополнительной продукции, - заверил заместитель министра природных ресурсов Приамурья Василий Офицеров в эфире радио «Комсомольская правда - Благовещенск» (полную запись эфира слушайте здесь).