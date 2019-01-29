Как амурский мед завоевывает мир

Путин в помощь!

Амурский мед в последнее время стал настоящей «звездой». Его возят на выставки в Китай, он «участвует» в Восточном экономическом форуме, где им заинтересовались корейцы, его пробует сам Владимир Путин! Правда, президент на ВЭФ отведал не совсем мед, а немного другой десерт…

- Да, он пробовал крем-мед с черникой, - рассказывает директор компании, производящей мед, Татьяна Капустина. - Это наш новый продукт: мы его два года продвигаем. Это взбитый при специальных температурах мед с добавлением сублимированных ягод и орехов. Ягода в меде раскрывается по-особенному, дает свой неповторимый аромат и при этом сохраняет свои полезные свойства. Поэтому тем, кто не очень любит мед, может понравиться крем-мед.

Татьяна с мужем занимается медовым бизнесом около трех лет. Они сотрудничают с пятью-семью пасеками, которые располагаются по югу области: в Архаринском, Завитинском, Белогорском районах. Для того чтобы из меда как сырья сделать продаваемый продукт, необходимо много сил и вложений, начиная от разработки этикеток и тары, заканчивая новыми рецептами медовых продуктов, рекламой и поиском рынков сбыта.

- Мы участвовали в десяти китайских выставках, побывали в прошлом году на «Продэкспо» в Москве, заявили о себе на ВЭФ во Владивостоке, - рассказывает Татьяна Капустина. - Китайцам мед очень нравится. Еще благодаря тому, что рубль по отношению к юаню изменился, цена на нашу продукцию для них очень привлекательная. От выставки «Продэкспо» в прошлом году были просто в приятном шоке. Мы привезли около 200 контактов людей, которые реально заинтересовались нашим продуктом. Это не только российские покупатели, но и представители европейских стран и, конечно, азиатских - Кореи и Китая. Благодаря этой выставке мы заключили крупный контракт с шанхайской компанией на поставку меда.

Амурский мед оценил даже Владимр Путин! Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

Чтобы бренд заработал

Следующая выставка «Продэкспо-2019» пройдет в столице с 11 по 15 февраля. Центр поддержки экспорта Амурской области организовал участие в ней пяти амурских компаний. В Москве от нас презентуют «шелковый» тофу, ремесленный сыр, экосладости, гранолу, соевое масло и, конечно, амурский мед.

Так есть ли у нашего меда шанс стать брендом Амурской области? Для начала вспомним, что такое бренд. Грубо говоря, это искусственно созданный образ, и создан он, чтобы продавать. Если у нас будут такие люди, которые готовы продвигать амурский бренд, говорят эксперты, значит, бренду быть!

- Пока медового бренда я не видела, - рассказывает директор Центра поддержки экспорта Амурской области Ирина Палаева. - То, что я лично делала на ВЭФ - придумала «Медовый домик амурских экспортеров». Он на форуме пользовался успехом, причем и у соседних регионов. В том числе у приморцев, которые, к слову сказать, тоже считают, что у них очень хороший мед. Я считаю, что бренд амурского меда надо в первую очередь сформулировать: что это будет? Будет ли это «Архаринский мед» или «Амурский мед»? От этого выбора будет многое зависеть. Чтобы имя зазвучало, в первую очередь нужно понимать, для кого ты это делаешь. Для этого надо определиться: мы этот бренд для себя делаем или для внешнего пользователя? Если для других регионов и стран, то в этом случае существуют определенные требования для формирования бренда. Теперь задача тех людей, которые работают здесь, в том числе и моя, продвигать амурский мед на внешние рынки.

Не достаточно просто собрать много вкусного мёда, надо его еще и красиво упаковать.Фото: Личный архив героя публикации

Китайцы покупают мед как сувенир

До Китая у нас рукой подать. Кому как не соседям можно экспортировать наш мед? Но насколько вообще этот продукт популярен у китайцев? По данным Центра поддержки экспорта, в прошлом году в Поднебесную из области было отправлено 123 тонны меда. Амурские предприниматели, которые работают на этом рынке давно, отмечают, что китайцы заинтересовались медом только в последние пять лет.

- До этого, например десять лет назад, мы также регулярно выезжали на международные ярмарки и мероприятия в Китай, посвященные сельскому хозяйству, пчеловодству, но такого интереса к амурскому меду, как в последнее время, не было, - рассказывает исполнительный директор компании, одной из старейших на амурском медовом рынке, Марина Шалашнова. - Наверное, такой интерес возник благодаря улучшению финансовых возможностей китайцев. Но, на наш взгляд, настоящий пик заинтересованности уже прошел, потому что сами китайцы, все кому не лень, начали заниматься медовым бизнесом. И в итоге они очень много завезли к себе в Китай дешевого, бросового меда низкого качества. Можно сказать, что для китайцев мед - это продукт не «номер один», и даже не «номер десять». Они считают, что мед - он для бабушек и для детей, и используют его больше как лекарство. Если говорить о китайских туристах, то они постоянно заходят в наши магазины и покупают амурский мед. Так же, как и ранее, им нравится наша «белая липа». Конечно, она на вкус тонкая, нежная - им все это нравится. По последним нашим выездам в Хэйхэ можно сказать, что китайцы распробовали наш мед с кедровой составляющей (с экстрактом живицы, смолы кедра), который мы не так давно начали делать. На удивление, они оценили его вкусовые качества. Но в целом китайские туристы, как и раньше, покупают мед в основном в качестве «русского сувенира».

Кажется, у амурских «медовиков» есть все шансы завоевать российский и мировой рынок. Фото: Пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

Пасечники, объединяйтесь!

По мнению старожилов медового бизнеса, толчок для развития пчеловодства в области случился еще в кризисные 90-е годы. Тогда сельское хозяйство оказалось в крайне запущенном состоянии. Многие поля перестали возделываться, но народ не бросил пчел, а наоборот, стал активно вести медовое хозяйство. Сейчас некоторые амурские пасечники начали объединяться в кооперативы, чтобы легче находить заказчиков и получать господдержку. Например, в Архаринском районе некоторые пчеловоды уже пошли по этому пути.

- Мой отец занимается пасекой уже более 30 лет. Вместе с братом мы продолжаем это семейное дело. Решили продавать мед в розницу, потому что оптом это делать невыгодно: мед забирают за копейки. Это не оправдывает все наши затраты, - рассказывает архаринский пасечник Юлия Мешкова. - Мы хотим сначала объединиться в кооператив. Для этого нужно сделать устав организации, бизнес-план, разработать брендирование. Этим сейчас занимаются специалисты из ДальГАУ. А мы, в свою очередь, проводим расчеты и думаем, что нужно закупить. Например, чтобы продавать мед в розницу, необходимо специальное оборудование для розлива меда в баночки. После того как мы объединимся в кооператив, будем стремиться попасть в кластер. Я считаю, что архаринский мед ничем не уступает алтайскому или башкирскому меду - ни по вкусовым качествам, ни по составу. Но пока его особо нигде не знают.

Чтобы вывозить мед на экспорт, архаринским пасечникам нужно будет объединяться и дальше, а также постепенно повышать уровень ведения бизнеса.

Кажется, у амурских «медовиков» есть все шансы завоевать российский и мировой рынок. Так почему это до сих пор не получалось? Во-первых, как говорят эксперты, у нас пока не сформирован медовый бренд. Если предприниматели серьезно займутся продвижением амурского продукта, то они вполне смогут конкурировать на рынке. Ведь, по словам местных пчеловодов, амурский мед по качеству не уступает другим. Во-вторых, если говорить о Китае и Корее, то именно сейчас они заинтересовались нашим медом в силу благоприятных для них экономических условий. И одно из них - это выгодная для иностранцев разница в курсе валют. В-третьих, до ВЭФа амурский мед еще не пробовал российский президент. Согласитесь, это была мощная реклама для наших «медовиков». В общем, сейчас самое время брать быка за рога и продвигать амурский продукт на внешние рынки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Амурской области - 27 тысяч пчелосемей

Производство меда:

2016 г. - 933 т

2017 г. - 811 т

2018 г. - 900 т

Экспорт в Китай (2018 г.) - 123 т

Данные Центра поддержки экспорта Амурской области

КСТАТИ

Медовый мармелад и косметика

Амурские предприниматели и пасечники предлагают разные сорта меда. Одни специалисты говорят, что кроме лугового и таежного меда у нас ничего нет. Причина в том, что в Амурской области нет таких огромных полей кормовых или зерновых медоносов, какие есть на том же Алтае. Другие «медовики» утверждают, что у нас все-таки есть возможность собирать гречишный, липовый, цветочный, серпуховый, таежный, клеверный и даже донниковый мед.

В магазинах можно найти мед с различными добавками. Например, с кедровой живицей или крем-мед с ягодами и орехами. Кстати, крем-мед, который пробовал президент, продается в магазинах Амурской области, и стоит баночка чуть меньше 300 рублей. Интересно, что бизнесмены разрабатывают новые продукты на основе меда. Например, на выставке «Продэкспо-2019» презентуют новый амурский продукт: мармелад на меду. А некоторые бизнесмены уже подумывают о создании амурской медовой косметики.