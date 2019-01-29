«Шпион» мобильного телефона и гоночный луноход: какие изобретения делают благовещенские школьники

Корреспондент «Комсомолки» посетила первый фестиваль «День детских изобретений - 2019» и поразилась количеству школьников, которые мечтают стать изобретателями. 94 участника из школ Приамурья представили 77 работ. Расскажем о некоторых юных инженерах и их изобретениях, а также разберемся, можно ли воплотить детские конструкторские задумки во взрослой жизни.

Помощь инвалидам

Систему автоматического оповещения и сигнализации при пожаре для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) создал десятиклассник из Февральской школы Семен Чилигин.

- Принцип работы такой: мембранный датчик реагирует на дым или увеличение температуры, сигнал об этом передается по всей системе и срабатывает звуковое и световое оповещение, - рассказывает Семен. - По направленным свету и звуку люди с ОВЗ могут без проблем эвакуироваться.

Десятиклассник из Февральской школы Семен Чилигин. Фото: Ольга ЗУБАРЕВА

Молодой человек даже продемонстрировал работу системы: поднес зажженную свечку к датчику, он сработал - раздался звонок и зажглась лампочка. В дальнейшем Семен планирует усовершенствовать систему эвакуации - установить по углам импровизированного коридора звуковые усилители, а также светодиодные световые указатели и систему траволаторов.

Система автоматического оповещения и сигнализации при пожаре для людей с ограниченными возможностями здоровья. Фото: Ольга ЗУБАРЕВА

- Мне бы хотелось, чтобы моя система применялась в жизни. У нас в Февральске нет отдельного кружка, где мы могли бы конструировать что-то, но мы консультируемся со специалистами, очень нам помогает наш учитель по физике. Любовь к этому делу ко мне пришла как раз с уроков физики, - поясняет изобретатель.

«Шпион» для мобильника

Поддерживает Семена и восьмиклассник из Февральской школы Герман Шулегин. Он тоже благодаря любви к физике сконструировал детектор сигнала мобильного телефона. Эта конструкция способна улавливать звонки, SMS, выход в интернет - все сигналы, которые идут на телефон или с него.

Восьмиклассник из Февральской школы Герман Шулегин. Фото: Ольга ЗУБАРЕВА

- Отслеживать сигнал можно на экзаменах или в каких-то секретных помещениях, где нельзя пользоваться сотовым телефоном, - уточняет Герман. - Принцип работы простой: антенна улавливает сигнал, он преобразуется в ток, который отображается на светодиоде и загорается.

Парню понадобились сутки, чтобы спаять микросхему для детектора. По его словам, в этом нет ничего сложного, если это увлекает. Зато теперь работу мобильника можно засечь, даже если на нем полностью выключен звук. Герман не только занимается созданием электропроводников, но как-то создал фильтр для выхлопных газов!

Эта конструкция способна улавливать звонки, SMS, выход в интернет. Фото: Ольга ЗУБАРЕВА

- Ребята очень способные и увлеченные, - поделилась учитель физики Февральской СОШ Валентина Поух. - Я стараюсь поддерживать их стремления, потому что изобретения их полезные и нужные, а самое главное - применимые в жизни.

Гоночное авто для езды по Луне

Мечтает, что когда-нибудь его маленькую модель автомобиля переконструируют для путешествий по Луне, и ученик 8-го класса благовещенской школы № 16 Леонид Русских. Он посещает кружок судомоделистов, но решил отвлечься от кораблей и создал космогоночный автовидеомобиль Leon Russ - 2019. Парень уверен, что на примере его машины в будущем можно будет создавать подобные автомобили для перемещения по поверхности Луны.

Ученик 8-го класса благовещенской школы № 16 Леонид Русских. Фото: Ольга ЗУБАРЕВА

- Этот гоночный автомобиль адаптирован для путешествий на другие планеты, в частности, на спутник Земли, - говорит Леонид. - Для того чтобы машина оставалась на поверхности Луны, в ней установлены два стабилизатора. Они являются прижимной силой, так как на Луне в шесть раз меньше сила притяжения, чем на Земле. В автомобиле имеются две солнечные батареи, которые продлевают его работоспособность, а также две антенны для приема высокочастотных сигналов. И еще машина обладает бактерицидным излучением, которое обеззараживает поверхность в радиусе 35 метров. Мне кажется, моя машина может стать моделью для дальнейшего использования, когда мы станем путешествовать на Луну. Из моей модели, может быть, перепроектируют авто реальных размеров.

Космогоночный автовидеомобиль Leon Russ - 2019. Фото: Ольга ЗУБАРЕВА

Домашний помощник

Конечно, мечтать о далеких галактиках - это для мальчишки самое первое дело. Но есть и такие, кто стремится быть полезным и в земных бытовых вопросах. Первоклассник из 16-й школы Миша Семилетов мечтает, что когда-нибудь его изобретение будет помогать не только его маме, но и пойдет в массы, и его будут применять чуть ли не в каждой квартире. Мальчик сам придумал робот-пылесос «Конец пыли».

Первоклассник из 16-й школы Миша Семилетов и его мама. Фото: Ольга ЗУБАРЕВА

- Он состоит из батарейного отсека, глаз, щетки, мотора, колеса, - рассуждает Миша. - Он убирает мусор, как веник, только автоматически. Дальше я хочу сделать больше колесо, чтобы он стал быстрее.

Мишу очень поддерживает его мама, Ольга Сергеевна. Она поделилась, что у сына любовь к конструированию проснулась с раннего детства, робот-пылесос он придумал и создал с нуля сам, и дома изобретение используется часто - аппарат ездит по всей квартире и собирает мусор в кучки.

Робот-пылесос «Конец пыли». Фото: Ольга ЗУБАРЕВА

Мнение специалиста

Андрей Конюшок, врио председателя Амурского научного центра ДВО РАН:

- Изобретательство - это и развитие творчества у детей, и побуждение желания создавать новое, самостоятельно находить решения. Но очевидно, что знаний у школьников недостаточно, чтобы результаты их изобретательской деятельности были реально внедрены в производство. Не исключено, что бриллиантовые идеи могут появляться. Но шанс на это достаточно маленький, потому что для того, чтобы сделать открытие или изобрести, необходимо изучить огромное количество работ по этой теме, что, очевидно, недоступно для школьников.

Но проведение мероприятий, подобных фестивалю детских изобретений, имеет высокое значение. Ведь когда ребенок собственными руками создает что-то новое, это приносит ему удовлетворение и пробуждает желание заниматься дальше. Всякий учебник - это набор фактов, давно известных, а привлечение детей к изобретательству помогает наладить связь знаний из учебника с практическим применением в жизни.