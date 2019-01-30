Качество медицинской помощи в Приамурье выходит на новый уровень

Совсем скоро, 7 февраля, будут озвучены итоги Первого городского конкурса среди медицинских и фармацевтических учреждений «Клиника года». Под занавес конкурса мы в очередной раз провели «Прямую линию» с министром здравоохранения Амурской области, отличником здравоохранения РФ Андреем Субботиным и и. о. директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области, доктором медицинских наук Юрием Максимовым, чтобы передать им самые волнующие, самые важные вопросы от наших читателей.

О важном…

- В начале декабря была с ребенком на приеме в детской стоматологии. Услышала, что ее то ли закрывают, то ли с чем-то сращивают. Правда ли это? Куда мы будем водить своих детей? (Анастасия, Благовещенск)

Андрей Юрьевич: - Губернатор области поручил принять усиленные меры для развития всей педиатрической службы, в том числе по направлению «стоматология». Вместе с Василием Орловым мы оценили состояние детской стоматологической поликлиники, обсудили с ее персоналом и пришли к выводу, что детскую стоматологию однозначно нужно развивать, чтобы она соответствовала современным требованиям.

Принято решение структурно ввести ее в стоматологическую службу области. Взрослая областная стоматологическая поликлиника, к примеру, имеет на своей базе развитые технологические возможности для оказания самой современной медпомощи, теперь эти технологии будут применяться и при оказании услуг детскому населению. Это решение выработано совместно со специалистами, общественностью и родителями.

- В последние десятилетия культивировалась мысль, что у нас стариков не хотят лечить, а сейчас, наоборот, говорят, что открываются кабинеты гериатрии. Где и когда они заработают? (Татьяна Викторовна, Тамбовский район)

Юрий Георгиевич: - Гериатрия - это новое направление, которое в 2018 году пополнило перечень услуг здравоохранения, оказываемых в рамках программы ОМС. При оказании гериатрической помощи необходимо учитывать особенности организма и множественные проблемы со здоровьем, присущие преклонному возрасту. На сегодняшний день она оказывается в 8 медицинских организациях области, работающих в системе ОМС: это городские поликлиники Благовещенска и Свободного, Ивановская, Серышевская и Тындинская районные больницы. В других медорганизациях должны быть подготовлены специалисты. На гериатрическую помощь могут рассчитывать люди старше 60 лет, и тарифы на медуслуги пожилым людям отличаются в сторону увеличения.

И. о. директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области, доктор медицинских наук Юрий Максимов.

- В системе ЭКО грядут перемены. В чем они заключаются и где у нас делают такие процедуры? (Татьяна, Благовещенск)

Андрей Юрьевич: - При обращении семейной пары с проблемами в наступлении беременности проводится комплекс исследований и лечебно-диагностических операций, в результате которых устанавливается диагноз «бесплодие». Если после хирургического лечения в течение 6 месяцев не наступает беременность или есть факторы, при которых наступление беременности невозможно после хирургического вмешательства, паре выдают направление для прохождения обследования и вступления в программу ЭКО. После сбора пакета документов выдаётся направление на комиссию ЭКО - и с ним в течение 7 дней можно вступать в программу, идти в одну из медицинских организаций, где есть лицензия на использование вспомогательных репродуктивных технологий. В Амурской области их две: ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» и ООО «АмурМед». Финансирование всех медпроцедур осуществляется за счет средств ОМС для застрахованных граждан. С недавнего времени отделение вспомогательных репродуктивных технологий Амурской областной клинической больницы работает не только с материалом биологических родителей, но и с донорскими клетками. К донорам предъявляются самые строгие требования. Внимание уделяется не только здоровью, которое должно быть безупречным, но и цвету глаз, кожи, волос, росту. Даже детские фотографии доноров при этом востребованы!

- Что нового и полезного для амурчан ожидается в системе здравоохранения в ближайшие годы? Что интересного добавится в систему ОМС в новом году? (Ирина, молодой врач из северного района)

Андрей Юрьевич: - У нас есть целый ряд региональных программ в рамках нацпроектов по различным направлениям: развитие первичной медико-санитарной помощи; борьба с сердечно-сосудистыми и с онкологическими заболеваниями; программа развития детского здравоохранения Амурской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям; обеспечение медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области, квалифицированными кадрами; создание единого цифрового контура в здравоохранении Амурской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения. Для каждого направления определены задачи и финансирование. Например, финансирование по онкологии будет резко увеличено - на 65%. Мы продолжаем работу по программе «Земский доктор». Районы будут и дальше оснащаться машинами скорой помощи: за календарный год мы обновили автопарк 40 новыми автомобилями - это хорошая цифра.

В Благовещенске реконструирована детская поликлиника № 4: там сделан ремонт и установлено новое оборудование, в 2019 году доведем до нужных стандартов первую детскую поликлинику. Делается на самом деле очень многое, сейчас даже все не перечислить... Чтобы выполнить указ президента, в новом году нам нужно будет очень эффективно поработать.

Юрий Георгиевич: - Что касается новшеств в системе ОМС, отныне людей старше 60 лет при переломах шейки бедра будут госпитализировать и оперировать. Эти дорогостоящие операции будет оплачивать ФОМС. И если ранее большинство людей с такими переломами попросту умирали, теперь их будут ставить на ноги на 2-3 сутки, и они будут не только жить, но и ходить.

В этом году ФОМС начинает выплачивать заработную плату среднему медперсоналу и врачам, вновь принятым в амбулаторно-поликлиническую службу. С одной стороны, это позволит привлечь специалистов, с другой - поможет медорганизациям финансово, чтобы ситуация была более стабильной.

О наболевшем…

- В нашей районной системе здравоохранения давно пора закручивать гайки - порядка мало… (Марина, Зейский район)

Андрей Юрьевич: - Год назад, по оценке населения, состояние здравоохранения в Зейском районе было неудовлетворительным. Серьезный дефицит средств, кредиторская задолженность, пик которой достигал 153 млн рублей, - все в совокупности сказывалось. После того как мы начали анализировать ситуацию, в том числе с привлечением ОНФ, выяснили, что на одно койко-место в Зейской больнице приходилось 1,5 санитарки, количество прочего персонала вообще не выдерживало никакой критики, достаточно сказать, что там было 4 инженера-строителя… То есть все деньги, которые получало учреждение, уходили на зарплату сотрудников. Выделением дополнительных финансовых средств удалось полностью погасить долги по налогам, зарплате, но руководство Зейской больницы все же допустило увеличение «кредиторки». И было принято решение о смене главврача и проведении реорганизационных мероприятий, произошла оптимизация численности персонала, которая не коснулась врачей и медсестер. На сегодняшний день и пациенты, и персонал отмечают положительную динамику, появились бесплатные медикаменты (больница на сегодняшний день ими полностью обеспечена), кардинально, в лучшую сторону изменилось питание. Сегодня оказывается дополнительное внимание участковым больницам и амбулаториям Зейского района, закупаются стройматериалы и оборудование, начаты ремонтные работы. Планируем в течение 2019 года все привести в порядок и создать там комфортные условия для врачей и в первую очередь - для пациентов.

Министр здравоохранения Амурской области, отличник здравоохранения РФ Андрей Субботин. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

- Если врач-невролог советует сделать КТ или МРТ, считая, что это поможет поставить правильный диагноз, но при этом не дает направление на бесплатное обследование, прав ли врач? (Елена Васильевна, Благовещенск)

Юрий Георгиевич: - Показания для проведения диагностических исследований, в том числе КТ и МРТ, определяет врач с учетом стандартов оказания медпомощи и клинических рекомендаций. Если врач посчитал, что данное обследование необходимо, значит, он должен обеспечить пациента направлением на бесплатное исследование, которое должно быть проведено в течение 30 дней - такой срок установлен Территориальной программой. А вообще врач высокой квалификации в 70-80 процентах случаев может установить практически точный диагноз без каких-либо приборов и оборудования. К сожалению, сегодня это часто забывается…

- На собственном опыте убедилась, что лечение в частных клиниках не лучше, чем в государственных, только без очередей. При этом зачастую там еще и «раскручивают» на деньги. В каких ситуациях стоит обращаться в частные клиники, а в каких это не обязательно? Куда можно пожаловаться на «частников»? (Людмила, Благовещенск)

Андрей Юрьевич: - В подавляющем большинстве прием в частных клиниках ведет тот же персонал, который работает в госучреждениях. При этом профессионалами они становятся именно в государственных больницах. Частная структура построена таким образом, что она работает на именах, а не на системе. В госучреждениях - наоборот. Конечно, если пациент хочет получить более комфортную услугу, тогда он выбирает частные клиники. Но когда дело касается какой-то патологии, жизненно важных вопросов, практически все без исключения обращаются в обычную поликлинику или больницу.

Юрий Георгиевич: - Контроль деятельности медицинских организаций осуществляется независимо от формы их собственности. Если вы недовольны медпомощью, оказанной в частном центре, то можно обратиться в территориальный орган Росздравнадзора или Роспотребнадзора, общественную организацию по защите прав пациентов.

- В одном из интервью на радио слышала от врача, что пациент должен требовать качественное лечение. А как его требовать, что это понятие вообще в себя включает? (Ольга Петровна)

Юрий Георгиевич: - Это многокомпонентное понятие, в основе которого лежит, в первую очередь, взаимоотношение врача и больного. После обследования и начала лечения человек должен получить облегчение, почувствовать себя более комфортно - тогда можно говорить о качественном лечении. Если в первые дни облегчение не наступает, значит, в данном случае могут быть допущены ошибки в диагностике и лечении.

Если считаете, что вам не была оказана качественная медицинская помощь, можно устно или письменно обратиться к руководству медорганизации, в министерство здравоохранения, в страховую медорганизацию, территориальный фонд ОМС с тем, чтобы проверили, качественную ли помощь вам оказали.

Подчеркиваю, что ФОМС проводит государственную политику, и она стоит на страже интересов застрахованных граждан - пациентов. Защита прав застрахованных - основное направление нашей деятельности. Обратившись с письменным заявлением в страховую медицинскую компанию, выдавшую полис ОМС, и попросив о помощи, можно найти выход даже из самой сложной ситуации. По каждой поступившей жалобе в ФОМС проводится проверка, каждому пациенту дается исчерпывающий ответ о принятых мерах по поводу его обращения.

О частном…

- Отношусь к поликлинике № 1, филиал которой находится на ул. Кантемирова. Не могу попасть в дневной стационар, т .к. здесь нет постоянного участкового, а другие не записывают. Я перенесла две операции. (Екатерина Максимовна, Благовещенск)

Андрей Юрьевич: - Показания к лечению в дневном стационаре определяет лечащий врач вместе с заведующим отделением. Если показания к госпитализации имеются, пациентка должна попасть на лечение в дневной стационар в течение двух месяцев - при плановой госпитализации. При неотложном или экстренном состоянии человек госпитализируется немедленно. К слову, коек дневного пребывания в филиале на ул. Кантемирова нет. Возможно, в данном случае пациентке нужен не дневной стационар, а адекватное обезболивание. А на сегодняшний день обезболивающими препаратами мы обеспечены в полном объеме. Поэтому решать этот вопрос нужно в частном порядке.

Юрий Георгиевич: - По поводу вашего планового лечения в условиях дневного стационара Фонд ОМС возьмет под контроль ваше обращение для скорейшего урегулирования вопроса.

- Требуется операция по лечению катаракты, но в государственной больнице очередь расписана на полгода вперед. Где-то еще у нас можно сделать офтальмологические операции по полису ОМС?

Андрей Юрьевич: - Высокотехнологичная медпомощь по направлению «Офтальмология» оказывается в городской и областной клинической больнице. Кроме того, в Благовещенске имеется частная клиника «Мицар», специализирующаяся в том числе на хирургическом лечении глаз. Они также работают по системе ОМС и выполняют операции.

Юрий Георгиевич: - Офтальмологическая помощь оказывается также и лечебными учреждениями, расположенными за пределами Амурской области: к примеру, в Хабаровске, Иркутске, Москве. Амурчане могут получить бесплатную помощь в данных центрах при соблюдении установленного порядка направления на госпитализацию.

- Почему в сфере офтальмологии даже по простым операциям такие большие очереди? Какие перспективы у нас в этом направлении? (Юрий Алексеевич, Тамбовский район)

Андрей Юрьевич: - Разумеется, мы хотим, чтобы как можно больше высокотехнологичных операций выполнялось у нас в области. Для этого в Приамурье утверждена программа развития офтальмологии на 2019 год. Вместе с ректором АГМА мы приняли решение восстановить кафедру офтальмологии в академии, что позволит готовить специалистов в соответствии с современными требованиями. И мы должны принять меры по развитию офтальмологии. Инвестор у Амурской области тоже появился: определены перспективы взаимодействия с клиникой «Мицар», в том числе по оказанию высокотехнологичной помощи.

- Как можно отблагодарить врача или медсестру, чтобы их не назвали взяточниками? (Наталья, Белогорск).

Юрий Георгиевич: - Если грубо, то деньги в конверте - это преступление со стороны как врача, так и пациента, то есть это нарушение закона. Застрахованные граждане уже заплатили за свое лечение в виде уплаты налога. Медицинская организация финансируется ФОМС за оказанную медуслугу. Самая высшая степень благодарности, по моему мнению, это простое человеческое спасибо: если медработник увидит искреннюю благодарность, это для него будет лучшей наградой.

Вопрос профессионалу:

Единство врача и больного в борьбе с недугом

- Почему в последнее время термин «деонтология» становится все популярнее?

Александр Платонов, председатель правления Медицинской палаты Амурской области, главный врач Амурского кожно-венерологического диспансера, заслуженный врач РФ.

Александр Владимирович Платонов, председатель правления Медицинской палаты Амурской области, главный врач Амурского кожно-венерологического диспансера, заслуженный врач РФ, член жюри конкурса «Клиника года»:

- Медицинская этика и деонтология всегда являлись важнейшим звеном в процессе общения медработника и пациента. Давно известно изречение: «Для того чтобы победить болезнь, врач и пациент должны объединить свои усилия». В победе над недугом морально-психологическое единство врача и пациента подчас играет едва ли не решающее значение.

Однако в жизни зачастую происходит совершенно по-другому. Раздраженный пациент провоцирует врача или медсестру на негативную ответную реакцию, что приводит к конфликту. И об эффективном лечении речь уже не идет, наоборот, болезнь на таком негативном эмоциональном фоне способна прогрессировать дальше.

Бывает и по-другому, когда медработник к пациенту проявляет равнодушие, нетерпимость. Это, естественно, дестабилизирует доверительные отношения, которые просто необходимы в процессе лечения.

Важно понимать, что врач и пациент - люди со своими особенностями и проблемами. Деонтология в практическом смысле этого слова готовит пациента и врача вести конструктивный, доброжелательный диалог с одной целью - победить болезнь пациента.

Больница для пациента или наоборот?

- Сегодня только ленивый не говорит, что медицина развалена. Что вы скажете, отдав здравоохранению не одно десятилетие?

Владимир Доровских, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры госпитальной терапии с курсом фармакологии АГМА. Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Владимир Анатольевич Доровских, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры госпитальной терапии с курсом фармакологии АГМА, член жюри конкурса «Клиника года»:

- Несправедливо говорить, что медицина развалена. Есть много положительного. Благодаря современной подготовке кадров, созданию высокотехнологичного оборудования, прогрессивнейшим научным методам спасаем тех, кто еще недавно был обречен. Но объективно, наряду с этим, есть проблемы. 40 процентов россиян не удовлетворены оказываемой помощью. Основное недовольство - это отложенная медицинская помощь. Это когда у меня сегодня заболело, я пришел в поликлинику получить адекватную помощь здесь и сейчас. А мне дают талон через две недели. А чтобы попасть к кардиологу, нужно сначала пройти терапевта. Кардиолог направит тебя на УЗИ, а УЗИ в поликлинике через два-три месяца. Не хочешь ждать, плати. У меня такая система вызывает острейшее недоумение. Здесь серьезно не дорабатывают управленцы самого высокого уровня! И дело не в региональных министерствах.

Вторая проблема. Из-за того, что государство смотрит на врачей как на источник самофинансирования, врачи стали забывать, что главное действующее лицо в медучреждениях - это пациент, который нуждается в облегчении боли. Врачу сегодня ставят задачу не лечить больных, а зарабатывать на них. Вот озвучен очередной майский указ президента - повысить медикам зарплату. При этом государство лукавит, ведь от реализации указа оно самоустранилось. И главврач, который планировал уже заработанные деньги направить на ремонт и оснащение больницы, вынужден опять поднимать врачам планку по доходности. Не поднимешь зарплату - будешь отвечать перед прокуратурой. Вот с такими управленческими решениями надо что-то делать, а не перечеркивать реальные достижения медицины.

Профессионализм, человечность, самосовершенствование

- В ком сегодня нуждается здравоохранение?

Евгений Пушкарев, директор ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж».

Евгений Владимирович Пушкарев, директор ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж», член жюри конкурса «Клиника года»:

- С технической стороны лечебные учреждения районов Амурской области всегда нуждаются в средних медицинских работниках, а также во врачах педиатрах, участковых терапевтах и узких специалистах. Наши амурские медколледж и медакадемия выпускают достаточно специалистов, и все они, сто процентов, трудоустраиваются. Но в век упраздненной системы распределения все хотят оставаться в Благовещенске, на крайний случай в Свободном и Белогорске. Хотя и в городах текучка есть. Нам нужны люди, которые готовы ехать работать в районы. Для этого, например, мы в своем колледже стали заключать тройные договоры: колледж - студент - работодатель. Заинтересованность с одной стороны и ответственность с другой частично помогут решить проблему дефицита кадров. К слову, сегодня у врачей и средних медработников достаточно высокие зарплаты, а на селе еще и доплаты приличные. Этот фактор должен удерживать людей в районах.

Другой момент. Безусловно, медицине нужны люди профессионально грамотные. Но к этому будущий медик, прежде всего, должен осознавать, что ему каждый день придется работать с большим количеством людей, нуждающихся в помощи. Это сложно! При любых обстоятельствах нужно быть внимательным и доброжелательным, уметь выслушать пациента. Врач должен владеть навыком поднять настроение пациенту, это очень важная составляющая лечебного процесса. И третье: настоящий врач всегда должен стремиться к новым знаниям. Личное самосовершенствование и обучение новым методикам, способствующим развитию лечебного учреждения, очень ценны для системы здравоохранения в целом.