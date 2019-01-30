2019-01-30T01:57:08+03:00
Общество

Качество медицинской помощи в Приамурье выходит на новый уровень

Что нового и полезного для амурчан ожидается в системе здравоохранения в ближайшие годы
Татьяна СМИРНОВАВиктория ТЕЛЕПНЁВА
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Медицина развивается.Медицина развивается.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Совсем скоро, 7 февраля, будут озвучены итоги Первого городского конкурса среди медицинских и фармацевтических учреждений «Клиника года». Под занавес конкурса мы в очередной раз провели «Прямую линию» с министром здравоохранения Амурской области, отличником здравоохранения РФ Андреем Субботиным и и. о. директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области, доктором медицинских наук Юрием Максимовым, чтобы передать им самые волнующие, самые важные вопросы от наших читателей.

О важном…

- В начале декабря была с ребенком на приеме в детской стоматологии. Услышала, что ее то ли закрывают, то ли с чем-то сращивают. Правда ли это? Куда мы будем водить своих детей? (Анастасия, Благовещенск)

Андрей Юрьевич: - Губернатор области поручил принять усиленные меры для развития всей педиатрической службы, в том числе по направлению «стоматология». Вместе с Василием Орловым мы оценили состояние детской стоматологической поликлиники, обсудили с ее персоналом и пришли к выводу, что детскую стоматологию однозначно нужно развивать, чтобы она соответствовала современным требованиям.

Принято решение структурно ввести ее в стоматологическую службу области. Взрослая областная стоматологическая поликлиника, к примеру, имеет на своей базе развитые технологические возможности для оказания самой современной медпомощи, теперь эти технологии будут применяться и при оказании услуг детскому населению. Это решение выработано совместно со специалистами, общественностью и родителями.

- В последние десятилетия культивировалась мысль, что у нас стариков не хотят лечить, а сейчас, наоборот, говорят, что открываются кабинеты гериатрии. Где и когда они заработают? (Татьяна Викторовна, Тамбовский район)

Юрий Георгиевич: - Гериатрия - это новое направление, которое в 2018 году пополнило перечень услуг здравоохранения, оказываемых в рамках программы ОМС. При оказании гериатрической помощи необходимо учитывать особенности организма и множественные проблемы со здоровьем, присущие преклонному возрасту. На сегодняшний день она оказывается в 8 медицинских организациях области, работающих в системе ОМС: это городские поликлиники Благовещенска и Свободного, Ивановская, Серышевская и Тындинская районные больницы. В других медорганизациях должны быть подготовлены специалисты. На гериатрическую помощь могут рассчитывать люди старше 60 лет, и тарифы на медуслуги пожилым людям отличаются в сторону увеличения.

И. о. директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области, доктор медицинских наук Юрий Максимов.

И. о. директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области, доктор медицинских наук Юрий Максимов.

- В системе ЭКО грядут перемены. В чем они заключаются и где у нас делают такие процедуры? (Татьяна, Благовещенск)

Андрей Юрьевич: - При обращении семейной пары с проблемами в наступлении беременности проводится комплекс исследований и лечебно-диагностических операций, в результате которых устанавливается диагноз «бесплодие». Если после хирургического лечения в течение 6 месяцев не наступает беременность или есть факторы, при которых наступление беременности невозможно после хирургического вмешательства, паре выдают направление для прохождения обследования и вступления в программу ЭКО. После сбора пакета документов выдаётся направление на комиссию ЭКО - и с ним в течение 7 дней можно вступать в программу, идти в одну из медицинских организаций, где есть лицензия на использование вспомогательных репродуктивных технологий. В Амурской области их две: ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» и ООО «АмурМед». Финансирование всех медпроцедур осуществляется за счет средств ОМС для застрахованных граждан. С недавнего времени отделение вспомогательных репродуктивных технологий Амурской областной клинической больницы работает не только с материалом биологических родителей, но и с донорскими клетками. К донорам предъявляются самые строгие требования. Внимание уделяется не только здоровью, которое должно быть безупречным, но и цвету глаз, кожи, волос, росту. Даже детские фотографии доноров при этом востребованы!

- Что нового и полезного для амурчан ожидается в системе здравоохранения в ближайшие годы? Что интересного добавится в систему ОМС в новом году? (Ирина, молодой врач из северного района)

Андрей Юрьевич: - У нас есть целый ряд региональных программ в рамках нацпроектов по различным направлениям: развитие первичной медико-санитарной помощи; борьба с сердечно-сосудистыми и с онкологическими заболеваниями; программа развития детского здравоохранения Амурской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям; обеспечение медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области, квалифицированными кадрами; создание единого цифрового контура в здравоохранении Амурской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения. Для каждого направления определены задачи и финансирование. Например, финансирование по онкологии будет резко увеличено - на 65%. Мы продолжаем работу по программе «Земский доктор». Районы будут и дальше оснащаться машинами скорой помощи: за календарный год мы обновили автопарк 40 новыми автомобилями - это хорошая цифра.

В Благовещенске реконструирована детская поликлиника № 4: там сделан ремонт и установлено новое оборудование, в 2019 году доведем до нужных стандартов первую детскую поликлинику. Делается на самом деле очень многое, сейчас даже все не перечислить... Чтобы выполнить указ президента, в новом году нам нужно будет очень эффективно поработать.

Юрий Георгиевич: - Что касается новшеств в системе ОМС, отныне людей старше 60 лет при переломах шейки бедра будут госпитализировать и оперировать. Эти дорогостоящие операции будет оплачивать ФОМС. И если ранее большинство людей с такими переломами попросту умирали, теперь их будут ставить на ноги на 2-3 сутки, и они будут не только жить, но и ходить.

В этом году ФОМС начинает выплачивать заработную плату среднему медперсоналу и врачам, вновь принятым в амбулаторно-поликлиническую службу. С одной стороны, это позволит привлечь специалистов, с другой - поможет медорганизациям финансово, чтобы ситуация была более стабильной.

О наболевшем…

- В нашей районной системе здравоохранения давно пора закручивать гайки - порядка мало… (Марина, Зейский район)

Андрей Юрьевич: - Год назад, по оценке населения, состояние здравоохранения в Зейском районе было неудовлетворительным. Серьезный дефицит средств, кредиторская задолженность, пик которой достигал 153 млн рублей, - все в совокупности сказывалось. После того как мы начали анализировать ситуацию, в том числе с привлечением ОНФ, выяснили, что на одно койко-место в Зейской больнице приходилось 1,5 санитарки, количество прочего персонала вообще не выдерживало никакой критики, достаточно сказать, что там было 4 инженера-строителя… То есть все деньги, которые получало учреждение, уходили на зарплату сотрудников. Выделением дополнительных финансовых средств удалось полностью погасить долги по налогам, зарплате, но руководство Зейской больницы все же допустило увеличение «кредиторки». И было принято решение о смене главврача и проведении реорганизационных мероприятий, произошла оптимизация численности персонала, которая не коснулась врачей и медсестер. На сегодняшний день и пациенты, и персонал отмечают положительную динамику, появились бесплатные медикаменты (больница на сегодняшний день ими полностью обеспечена), кардинально, в лучшую сторону изменилось питание. Сегодня оказывается дополнительное внимание участковым больницам и амбулаториям Зейского района, закупаются стройматериалы и оборудование, начаты ремонтные работы. Планируем в течение 2019 года все привести в порядок и создать там комфортные условия для врачей и в первую очередь - для пациентов.

Министр здравоохранения Амурской области, отличник здравоохранения РФ Андрей Субботин. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Министр здравоохранения Амурской области, отличник здравоохранения РФ Андрей Субботин. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

- Если врач-невролог советует сделать КТ или МРТ, считая, что это поможет поставить правильный диагноз, но при этом не дает направление на бесплатное обследование, прав ли врач? (Елена Васильевна, Благовещенск)

Юрий Георгиевич: - Показания для проведения диагностических исследований, в том числе КТ и МРТ, определяет врач с учетом стандартов оказания медпомощи и клинических рекомендаций. Если врач посчитал, что данное обследование необходимо, значит, он должен обеспечить пациента направлением на бесплатное исследование, которое должно быть проведено в течение 30 дней - такой срок установлен Территориальной программой. А вообще врач высокой квалификации в 70-80 процентах случаев может установить практически точный диагноз без каких-либо приборов и оборудования. К сожалению, сегодня это часто забывается…

- На собственном опыте убедилась, что лечение в частных клиниках не лучше, чем в государственных, только без очередей. При этом зачастую там еще и «раскручивают» на деньги. В каких ситуациях стоит обращаться в частные клиники, а в каких это не обязательно? Куда можно пожаловаться на «частников»? (Людмила, Благовещенск)

Андрей Юрьевич: - В подавляющем большинстве прием в частных клиниках ведет тот же персонал, который работает в госучреждениях. При этом профессионалами они становятся именно в государственных больницах. Частная структура построена таким образом, что она работает на именах, а не на системе. В госучреждениях - наоборот. Конечно, если пациент хочет получить более комфортную услугу, тогда он выбирает частные клиники. Но когда дело касается какой-то патологии, жизненно важных вопросов, практически все без исключения обращаются в обычную поликлинику или больницу.

Юрий Георгиевич: - Контроль деятельности медицинских организаций осуществляется независимо от формы их собственности. Если вы недовольны медпомощью, оказанной в частном центре, то можно обратиться в территориальный орган Росздравнадзора или Роспотребнадзора, общественную организацию по защите прав пациентов.

- В одном из интервью на радио слышала от врача, что пациент должен требовать качественное лечение. А как его требовать, что это понятие вообще в себя включает? (Ольга Петровна)

Юрий Георгиевич: - Это многокомпонентное понятие, в основе которого лежит, в первую очередь, взаимоотношение врача и больного. После обследования и начала лечения человек должен получить облегчение, почувствовать себя более комфортно - тогда можно говорить о качественном лечении. Если в первые дни облегчение не наступает, значит, в данном случае могут быть допущены ошибки в диагностике и лечении.

Если считаете, что вам не была оказана качественная медицинская помощь, можно устно или письменно обратиться к руководству медорганизации, в министерство здравоохранения, в страховую медорганизацию, территориальный фонд ОМС с тем, чтобы проверили, качественную ли помощь вам оказали.

Подчеркиваю, что ФОМС проводит государственную политику, и она стоит на страже интересов застрахованных граждан - пациентов. Защита прав застрахованных - основное направление нашей деятельности. Обратившись с письменным заявлением в страховую медицинскую компанию, выдавшую полис ОМС, и попросив о помощи, можно найти выход даже из самой сложной ситуации. По каждой поступившей жалобе в ФОМС проводится проверка, каждому пациенту дается исчерпывающий ответ о принятых мерах по поводу его обращения.

О частном…

- Отношусь к поликлинике № 1, филиал которой находится на ул. Кантемирова. Не могу попасть в дневной стационар, т .к. здесь нет постоянного участкового, а другие не записывают. Я перенесла две операции. (Екатерина Максимовна, Благовещенск)

Андрей Юрьевич: - Показания к лечению в дневном стационаре определяет лечащий врач вместе с заведующим отделением. Если показания к госпитализации имеются, пациентка должна попасть на лечение в дневной стационар в течение двух месяцев - при плановой госпитализации. При неотложном или экстренном состоянии человек госпитализируется немедленно. К слову, коек дневного пребывания в филиале на ул. Кантемирова нет. Возможно, в данном случае пациентке нужен не дневной стационар, а адекватное обезболивание. А на сегодняшний день обезболивающими препаратами мы обеспечены в полном объеме. Поэтому решать этот вопрос нужно в частном порядке.

Юрий Георгиевич: - По поводу вашего планового лечения в условиях дневного стационара Фонд ОМС возьмет под контроль ваше обращение для скорейшего урегулирования вопроса.

- Требуется операция по лечению катаракты, но в государственной больнице очередь расписана на полгода вперед. Где-то еще у нас можно сделать офтальмологические операции по полису ОМС?

Андрей Юрьевич: - Высокотехнологичная медпомощь по направлению «Офтальмология» оказывается в городской и областной клинической больнице. Кроме того, в Благовещенске имеется частная клиника «Мицар», специализирующаяся в том числе на хирургическом лечении глаз. Они также работают по системе ОМС и выполняют операции.

Юрий Георгиевич: - Офтальмологическая помощь оказывается также и лечебными учреждениями, расположенными за пределами Амурской области: к примеру, в Хабаровске, Иркутске, Москве. Амурчане могут получить бесплатную помощь в данных центрах при соблюдении установленного порядка направления на госпитализацию.

- Почему в сфере офтальмологии даже по простым операциям такие большие очереди? Какие перспективы у нас в этом направлении? (Юрий Алексеевич, Тамбовский район)

Андрей Юрьевич: - Разумеется, мы хотим, чтобы как можно больше высокотехнологичных операций выполнялось у нас в области. Для этого в Приамурье утверждена программа развития офтальмологии на 2019 год. Вместе с ректором АГМА мы приняли решение восстановить кафедру офтальмологии в академии, что позволит готовить специалистов в соответствии с современными требованиями. И мы должны принять меры по развитию офтальмологии. Инвестор у Амурской области тоже появился: определены перспективы взаимодействия с клиникой «Мицар», в том числе по оказанию высокотехнологичной помощи.

- Как можно отблагодарить врача или медсестру, чтобы их не назвали взяточниками? (Наталья, Белогорск).

Юрий Георгиевич: - Если грубо, то деньги в конверте - это преступление со стороны как врача, так и пациента, то есть это нарушение закона. Застрахованные граждане уже заплатили за свое лечение в виде уплаты налога. Медицинская организация финансируется ФОМС за оказанную медуслугу. Самая высшая степень благодарности, по моему мнению, это простое человеческое спасибо: если медработник увидит искреннюю благодарность, это для него будет лучшей наградой.

Вопрос профессионалу:

Единство врача и больного в борьбе с недугом

- Почему в последнее время термин «деонтология» становится все популярнее?

Александр Платонов, председатель правления Медицинской палаты Амурской области, главный врач Амурского кожно-венерологического диспансера, заслуженный врач РФ.

Александр Платонов, председатель правления Медицинской палаты Амурской области, главный врач Амурского кожно-венерологического диспансера, заслуженный врач РФ.

Александр Владимирович Платонов, председатель правления Медицинской палаты Амурской области, главный врач Амурского кожно-венерологического диспансера, заслуженный врач РФ, член жюри конкурса «Клиника года»:

- Медицинская этика и деонтология всегда являлись важнейшим звеном в процессе общения медработника и пациента. Давно известно изречение: «Для того чтобы победить болезнь, врач и пациент должны объединить свои усилия». В победе над недугом морально-психологическое единство врача и пациента подчас играет едва ли не решающее значение.

Однако в жизни зачастую происходит совершенно по-другому. Раздраженный пациент провоцирует врача или медсестру на негативную ответную реакцию, что приводит к конфликту. И об эффективном лечении речь уже не идет, наоборот, болезнь на таком негативном эмоциональном фоне способна прогрессировать дальше.

Бывает и по-другому, когда медработник к пациенту проявляет равнодушие, нетерпимость. Это, естественно, дестабилизирует доверительные отношения, которые просто необходимы в процессе лечения.

Важно понимать, что врач и пациент - люди со своими особенностями и проблемами. Деонтология в практическом смысле этого слова готовит пациента и врача вести конструктивный, доброжелательный диалог с одной целью - победить болезнь пациента.

Больница для пациента или наоборот?

- Сегодня только ленивый не говорит, что медицина развалена. Что вы скажете, отдав здравоохранению не одно десятилетие?

Владимир Доровских, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры госпитальной терапии с курсом фармакологии АГМА. Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Владимир Доровских, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры госпитальной терапии с курсом фармакологии АГМА. Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Владимир Анатольевич Доровских, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры госпитальной терапии с курсом фармакологии АГМА, член жюри конкурса «Клиника года»:

- Несправедливо говорить, что медицина развалена. Есть много положительного. Благодаря современной подготовке кадров, созданию высокотехнологичного оборудования, прогрессивнейшим научным методам спасаем тех, кто еще недавно был обречен. Но объективно, наряду с этим, есть проблемы. 40 процентов россиян не удовлетворены оказываемой помощью. Основное недовольство - это отложенная медицинская помощь. Это когда у меня сегодня заболело, я пришел в поликлинику получить адекватную помощь здесь и сейчас. А мне дают талон через две недели. А чтобы попасть к кардиологу, нужно сначала пройти терапевта. Кардиолог направит тебя на УЗИ, а УЗИ в поликлинике через два-три месяца. Не хочешь ждать, плати. У меня такая система вызывает острейшее недоумение. Здесь серьезно не дорабатывают управленцы самого высокого уровня! И дело не в региональных министерствах.

Вторая проблема. Из-за того, что государство смотрит на врачей как на источник самофинансирования, врачи стали забывать, что главное действующее лицо в медучреждениях - это пациент, который нуждается в облегчении боли. Врачу сегодня ставят задачу не лечить больных, а зарабатывать на них. Вот озвучен очередной майский указ президента - повысить медикам зарплату. При этом государство лукавит, ведь от реализации указа оно самоустранилось. И главврач, который планировал уже заработанные деньги направить на ремонт и оснащение больницы, вынужден опять поднимать врачам планку по доходности. Не поднимешь зарплату - будешь отвечать перед прокуратурой. Вот с такими управленческими решениями надо что-то делать, а не перечеркивать реальные достижения медицины.

Профессионализм, человечность, самосовершенствование

- В ком сегодня нуждается здравоохранение?

Евгений Пушкарев, директор ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж».

Евгений Пушкарев, директор ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж».

Евгений Владимирович Пушкарев, директор ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж», член жюри конкурса «Клиника года»:

- С технической стороны лечебные учреждения районов Амурской области всегда нуждаются в средних медицинских работниках, а также во врачах педиатрах, участковых терапевтах и узких специалистах. Наши амурские медколледж и медакадемия выпускают достаточно специалистов, и все они, сто процентов, трудоустраиваются. Но в век упраздненной системы распределения все хотят оставаться в Благовещенске, на крайний случай в Свободном и Белогорске. Хотя и в городах текучка есть. Нам нужны люди, которые готовы ехать работать в районы. Для этого, например, мы в своем колледже стали заключать тройные договоры: колледж - студент - работодатель. Заинтересованность с одной стороны и ответственность с другой частично помогут решить проблему дефицита кадров. К слову, сегодня у врачей и средних медработников достаточно высокие зарплаты, а на селе еще и доплаты приличные. Этот фактор должен удерживать людей в районах.

Другой момент. Безусловно, медицине нужны люди профессионально грамотные. Но к этому будущий медик, прежде всего, должен осознавать, что ему каждый день придется работать с большим количеством людей, нуждающихся в помощи. Это сложно! При любых обстоятельствах нужно быть внимательным и доброжелательным, уметь выслушать пациента. Врач должен владеть навыком поднять настроение пациенту, это очень важная составляющая лечебного процесса. И третье: настоящий врач всегда должен стремиться к новым знаниям. Личное самосовершенствование и обучение новым методикам, способствующим развитию лечебного учреждения, очень ценны для системы здравоохранения в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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