Больше спектаклей хороших и разных: в Благовещенске стартует Всероссийский театральный марафон

Любителей театрального искусства в ближайшие дни ждет настоящий праздник. До Благовещенска добрался Всероссийский театральный марафон с обширной и разнообразной программой, рассчитанной на зрителей разных возрастов. Он продлится с 1 по 3 февраля. Итак, что же ждет амурских театралов?

1 февраля

В 12.00 в Амурском областном краеведческом музее откроется выставка «Театр на плечиках» - коллекция сценических костюмов от Амурского областного театра драмы.

В 18.45 на сцене областного театра драмы пройдет спектакль «Высоцкий. Прерванный полет», поставленный по одноименному произведению жены Высоцкого Марины Влади (ТЮЗ города Облучье Еврейской автономной области). А перед спектаклем состоится торжественная передача символа театрального марафона от приехавшего на гастроли ТЮЗа артистам Амурского театра драмы. Стоимость билетов: от 200 до 350 рублей.

2 февраля

В 10.30 в Амурском областном театре кукол гостей ждет театрально-литературный калейдоскоп. Здесь будут работать интерактивные литературные зоны и игротека от областной детской библиотеки.

В 11.00 здесь же состоится спектакль для детей «Гуси-лебеди», на котором юные зрители смогут погрузиться в мир русской народной сказки с ее героями: Аленушкой и ее братцем Иванушкой, Бабой-ягой, Печкой, Яблоней и Речкой. После спектакля детей также ждут викторины, игры, загадки и не только. Кроме того, здесь будет выставка работ художника театра Николая Рыбака и фотозона с настоящими театральными декорациями.

Параллельно с этим, также в 11.00, в АОДНТ откроется конкурс любительских театров «Волшебный мир кулис». В программе: работа тематической фотозоны и интерактивных площадок от областной научной библиотеки, мастер-классы, выставка «Магия театра» и многое другое.

Будет чем заняться и взрослым зрителям. В 18.00 их ждут в театре кукол на экскурсию «Путешествие в закулисье». Амурчанам обещают показать то, что обычно скрыто от зрителей. Например, как делают кукол для спектаклей. Одной из них можно будет даже поуправлять, а также пообщаться с артистами. Обещают и большой сюрприз. Цена билетов: 400 рублей.

В 18.30 марафон продолжится на сцене театра драмы спектаклем ТЮЗа из Облучья «Степка» по рассказу Василия Шукшина.

3 февраля

В 11.00 в театре кукол юных зрителей ждет еще один спектакль - «Белоснежка и Краснозорька» по сказке братьев Гримм. А в 12.00 в областном драмтеатре еще раз покажут спектакль «Степка».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Куда еще сходить в Благовещенске

«Снежный бал - 2019»

Турнир города Благовещенска по танцевальному спорту

ДК профсоюзов

ул. Горького, 129

03 февраля в 11.00

Соревнования по хоккею с шайбой в зачет 22 комплексной спартакиады городов Амурской области

Стадион «Спартак»

ул. Пионерская, 51

с 1 по 3 февраля в 12.00

«Для пользы Амурского края»

Выставка в отделе краеведения и редких книг к 145-летию со дня открытия в Благовещенске первого городского общественного банка.

Амурская областная научная библиотека

ул. Ленина, 139

с 1 по 14 февраля

«Желаю вам»

Концерт ансамбля народных инструментов «Карусель» (Ульяна Шальнева - домра малая, Михаил Косицын - баян, Владимир Сердюк - контрабас). В концерте также принимают участие Павел Кипаридзе и Светлана Мараховец.

Амурская областная филармония

ул. Пионерская, 1

1 февраля в 18.30

Цена билетов 300, 400, 500 рублей