Январь-2019 в Благовещенске выдался самым теплым за всю историю наблюдений за погодой

Ох, не зря погода побаловала благовещенцев в новогоднюю ночь! Начавшись с одного рекорда, январь 2019 года побил и еще один - стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой в Благовещенске. А история эта насчитывает аж 142 года!

Такой новостью поделились сотрудники Амурского гидрометцентра на своей странице в «Инстаграме». Как сообщают метеорологи, средняя температура января нынче составила -16,3 градуса, а норма для второго зимнего месяца у нас составляет -22,7 градуса. Ранее рекордным был январь в 2007 году, когда термометры показали -17 мороза.

Особенно благовещенцев порадовали последние январские выходные, когда на улице было всего-то -6 градусов. Впрочем, самый конец месяца выдался ветреным, что несколько подпортило положительные впечатления.

1 февраля, по данным опять же нашего гидрометцентра, ветер ослабеет, а мороз окрепнет. Например, в Тындинском, Сковородинском и Зейском районах, ночью ожидается до -42 градусов, а на большей части области - 30-35 мороза. Днем по области прогнозируется -17…-22 и около -30 по северу после полудня. В Благовещенске по традиции будет немного теплее: ночью всего -25, днем до -16.