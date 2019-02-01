Открывать «Реал» в Благовещенске пока не спешат

Торговый центр «Реал» в районе ВДНХ закрыт уже несколько месяцев. Сегодня на двери здания установлены специальные шторы, войти и посмотреть, что там внутри, невозможно. Там, где раньше всегда ходили посетители торгового центра, теперь можно увидеть лишь нескольких человек, спешащих мимо по своим делам. На вечно закрытые двери никто уже и не смотрит… «Комсомолка» решила выяснить, когда же все-таки откроют «Реал».

За продуктами топать семь кварталов!

Напомним, «Реал» закрыли в прошлом году, 25 мая, из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности (смотрите «Конкретно»). Казалось бы, невелика беда - в Благовещенске торговых центров полно, одним больше - одним меньше. Но в том районе он такой был один и пользовался популярностью у живущих неподалеку горожан.

- Живем за две остановки от него, часто заходили в отдел «Товары для дома и сада» и в отдел женского белья на первом этаже, - рассказала в соцсетях одна из местных жительниц. - Очень уж нравились отделы. Накануне, перед закрытием, нужны были кое-какие вещи для дома, и я точно знала, где и на какой полке они есть. На следующий день приехала и была разочарована: магазин закрыт. Сразу и не сообразила, где купить то, что мне нужно. Очень долго соображала. Продуктовый в «Реале» не нравился, но он был удобен в том случае, если идешь с ВДНХ и лень идти в другой магазин, а нужно что-нибудь по мелочи вроде молока или сахара.

Что и говорить - продуктовый действительно важен. Люди жалуются: до ближайшего нормального магазина теперь нужно топать аж семь кварталов!

Кстати, любили благовещенцы и детский магазин «Сорванцы». Многие признаются: было не лень до него ехать даже с другого конца города.

Проверка - только по разрешению

Проверяли здание специалисты Государственного пожарного надзора и даже прокурор города. Всего было выявлено свыше 200 (!) нарушений. Владельца предупредили об ответственности за неисполнение требований судебного пристава.

По делу о торговом центре было несколько слушаний. Последнее прошло 6 июля. Тогда был вынесен приговор: закрыть ТРК «Реал» до устранения всех нарушений. Времени с июля прошло достаточно. Так может, открытие не за горами?

- В адрес Главного управления МЧС России по Амурской области информация об устраненных нарушениях требований пожарной безопасности не поступала, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин.

Хотя у хозяина «Реала» есть все шансы на восстановление работы комплекса - конкретных сроков на ликвидацию нарушений ему не давали. Как рассказали в прокуратуре области, суд возложил на собственника обязанность устранить все нарушения. Торговый центр сможет открыться, как только все «ошибки» будут исправлены. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, после окончания работ здание нужно сдать в эксплуатацию в установленном порядке. А пока эксплуатировать его владелец права не имеет.

Увы, но в ведомствах, которые контролируют ситуацию, не могут сказать, когда же торговый центр в отдаленном районе снова заработает. Пока его не проверяют. Как сообщили в МЧС и прокуратуре, делать это можно только по решению суда или прокурора в том случае, если собственник заявит об устранении всех нарушений. А таких сообщений от него пока что не поступало. Впрочем, прокуратура заверила: все находится под их контролем.

Кстати, как выяснилось, собственник не всегда был таким безответственным. По информации МЧС, в 2013 году он устранил все нарушения, которые тогда были обнаружены. Однако потом он решил немного изменить конструкцию здания, но проект разрабатывать не стал. А после той реконструкции каких-либо мер по устранению нарушений уже не предпринял. Итог мы можем наблюдать до сих пор.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

КОНКРЕТНО

За что закрыли ТРК «Реал»?

В ходе проверки было обнаружено:

- подвальные помещения использовались не по назначению;

- перепланировка в здании была проведена без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности;

- без соответствующего проекта надстроили четвертый этаж и пристроили с северной стороны помещение, где разместился общепит;

- из-за неутвержденных переделок северо-западная лестничная клетка, соединяющая три этажа здания, оказалась фактически заблокированной помещением пристроенного бара. В итоге эвакуироваться оттуда не было возможности;

- в некоторых помещениях торгового центра не было пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения;

- эвакуационные выходы не соответствуют нормам по ширине, а пути эвакуации из здания никак не освещаются.

И это всего лишь некоторые нарушения, которые представляли угрозу жизни посетителей торгового центра.