Благовещенские байкеры дали детям пострелять из пулемета

Подержать в руках настоящее оружие мечтают многие мальчишки, а увидеть винтовки, которые побывали на фронтах Великой Отечественной войны, и вовсе великая честь. В минувшие выходные такая возможность, наконец, представилась. Амурская общественная организация «МотоПатриот» устроила презентацию советского оружия в тире «Динамо» в Благовещенске.

Грозное, но неопасное

Благовещенцы увидели самые настоящие винтовки и автоматы, которые в 40-е годы использовались солдатами Советской армии. Несколько винтовок и карабин Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, самозарядная винтовка Токарева, пистолет-пулемет Судаева и огромный пулемет Дегтярева - когда-то все это было грозным оружием. На военных заводах все они были охолощены: в ствол вварено несколько штифтов, которые делают невозможным использование боевых патронов. Однако пострелять из него все-таки можно - холостыми.

Когда-то это оружие побывало в боях. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

- Оружие приобретено на деньги президентского гранта, который мы выиграли в прошлом году. На все оружие есть документы, все сертифицировано, - рассказал руководитель клуба «МотоПатриот» Василий Семенов.

Смертоносная «Света»

Когда-то это оружие побывало в боях. После войны оно хранилось на складах армии, а затем было списано и переделано. Но, например, самозарядная винтовка Токарева, видимо, на складе долго не лежала.

Руководитель клуба «МотоПатриот» Василий Семенов. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

- СВТ, она же «Света». Про нее отдельная история: она 1943 года выпуска, мы предполагаем, что была у пехотинца или у морского пехотинца. В отличной сохранности! Возможно даже не со склада - на оружии, хранившемся на складах, деревянные части покрывали лаком, - рассказал организатор презентации.

Единственный невоевавший автомат в коллекции «МотоПатриота» - ППС, прозванный в народе «блокадником». Его часто путают с немецкими MP-38 и MP-40. Но советский пистолет-пулемет превосходил «немцев» по своим характеристикам.

- К сожалению, «блокадника» именно 1943 года выпуска мы не нашли. Но нашли более поздний ППС, - уточнил Василий.

Отследить историю каждого экземпляра, увы, не представляется возможным. Многие документы тех лет до сих пор засекречены. Поэтому остается только гадать, какой город помогал освобождать этот ППШ или вон та снайперская винтовка Мосина…

Испытывать оружие «в деле» в первую очередь кинулись, разумеется, мальчишки. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Полтысячи выстрелов

Испытывать оружие «в деле» в первую очередь кинулись, разумеется, мальчишки. Даже несмотря на то, что винтовки и автоматы больше не используют боевые патроны, технику безопасности нужно было соблюдать. В сторону людей не направлять, стрелять по команде и обязательно надевать наушники. Даже холостые патроны дают ощутимую отдачу, а стреляет оружие очень громко. Как говорили знатоки, боевые патроны грохочут еще громче.

«Звездой» встречи стал тяжеленный пулемет Дегтярева - один из символов Великой Отечественной войны, наряду с ППШ. Огромный черный ДП может делать до полутысячи выстрелов в минуту. Десять патронов, которые выдавали желающим опробовать пулемет в деле, улетали за доли секунды. Зато красиво: с грохотом и пламенем из ствола.

Благовещенцы увидели самые настоящие винтовки и автоматы, которые в 40-е годы использовались солдатами Советской армии. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

- Не каждый день из пулемета дают пострелять, - удовлетворенно заметил один из юных стрелков.

КСТАТИ

Готовимся к 9 Мая

Сейчас у «МотоПатриота» 12 единиц охолощенного оружия и около десятка макетов - минометы, пулемет Максима, противотанковое ружье Дегтярева и даже пушка «сорокапятка».

- Пушку заказали в Челябинске, но приехала она не на родных колесах, а на современных. Заказывали дополнительно колеса от ЗИС-5, - рассказал Василий Семенов.

Сейчас у «МотоПатриота» 12 единиц охолощенного оружия и около десятка макетов. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Такой серьезный арсенал «МотоПатриот» собирает неслучайно: 9 мая в горпарке планируют провести первую реконструкцию «Бой после Победы». «Темную» сторону представят коллеги благовещенцев из Хабаровска - клуб «Амурский рубеж».

- Будет около 20 единиц оружия. Думаем, будет интересно. Постараемся максимально приблизиться к истории, - пообещал Семенов.