Как бывший амурчанин, врач из Благовещенска, стал одним из лучших фотографов мира

Мечтал быть врачом

Родом Константин Поляков из Томска, но его детство и юность прошли в Зее. Еще в школьные годы у мальчика появились две страсти: медицина и фотография. В семейном архиве даже есть фото, где десятилетний Костя на Новый год в костюме врача. О карьере доктора в детстве можно было пока только мечтать. А вот освоить фотодело было вполне реально.

- Снимал я тогда на пленочную «Смену». Мой папа тоже увлекался этим и хорошо фотографировал. Вместе с ним мы проявляли фото в ванной комнате, - вспоминает Константин.

Родом Константин Поляков из Томска, но его детство и юность прошли в амурской Зее.Фото: Личный архив героя публикации

После окончания школы выпускник из Зеи поступил в благовещенский мединститут. Затем, после интернатуры, Поляков стал работать врачом-терапевтом в отделении гипербарической оксигенации областной больницы. На этом его медицинская карьера не закончилась: врач стал заведующим отделением и внештатным специалистом при минздраве области. А в 2011 году Константин переехал в город Щелково Московской области и возглавил отделение гипербарической оксигенации ГКБ № 13.

Подарок на день рождения…

Фотографировал Константин, как многие из нас: без стремления завоевать мир своими высокохудожественными снимками. После «Смены» у него была пленочная «мыльница», потом цифровая. Позже появилась первая «зеркалка» Niкon D50 (кстати, сейчас он перешел на беззеркальную камеру Olympus). Но все сводилось практически к банальному: навел объектив и сфотографировал. После переезда в Москву он увидел рекламу онлайн-курсов по основам фотографии и решил сделать себе подарок на день рождения - обучение в фотошколе. И тут Константин взглянул на фотографию по-другому... Стал изучать литературу по основам композиции, цвета и другим важным приемам и техникам.

Фото простого одуванчика, снятого на мобильник, вошло в тройку лучших на конкурсе «Игра в саду» V Московского международного фестиваля «Сады и люди - 2018».Фото: Личный архив героя публикации

В 2017 году бывший амурчанин рискнул послать свою фотографию на фотоконкурс «Планета Москва - 2017» . В итоге его работа вышла в полуфинал. В том же году фотограф-любитель отправляет свои снимки на ежегодную фотопремию 35AWARDS 2017, в которой на тот момент приняло участие более 100 тысяч фотографов из 160 стран. До второго этапа этого масштабного конкурса дошли три работы Полякова.

Постепенно у Константина сформировались любимые жанры - пейзажи и стрит-фотография - и свой взгляд на фотографию.

- Для меня главное - видеть необычное в обыденных вещах и смотреть на мир с другого ракурса, - делится Константин. - Совсем необязательно наличие навороченной фототехники. Много своих снимков я делаю на мобильный телефон. Например, фото простого одуванчика, снятого на мобильник, вошло в тройку лучших на конкурсе «Игра в саду» V Московского международного фестиваля «Сады и люди - 2018».

В работах Константина виден не только профессиональный подход, но и талант настоящего фотохудожника.Фото: Личный архив героя публикации

Тот самый кадр

В прошлом году летом Константин со своей семьей на машине совершил большое путешествие по Кавказу с заездом в Архыз, Домбай, Чегет. Путешественники поднимались на Эльбрус до 4500 метров. В результате фотографу удалось сделать удивительный кадр, который он отправил на престижный фотоконкурс. В результате, после голосования международного жюри 35 AWARDS, фото «Любуясь горами» включили в топ-4 лучших фотографий конкурса, а сам доктор вошел в топ-100 лучших фотографов мира.

Но, кажется, на этом бывший амурчанин останавливаться не собирается. Он успевает одновременно успешно справляться со своими профессиональными обязанностями и совершенствоваться в фотоискусстве. Сейчас Константин параллельно с работой обучается в Нью-Йоркском институте фотографии.

Улица Ленина в Благовещенске - красота!Фото: Личный архив героя публикации

Фотографы-профессионалы всего мира находятся в постоянном поиске своего лучшего, «того самого кадра». И Константин не исключение.

- Для развития художественного взгляда стараюсь как можно чаще посещать фотовыставки, выставки известных художников и лекции по искусству, - делится фотограф. - Мечтаю побывать в каком-нибудь труднодоступном месте и, может быть, сделать «тот самый кадр»...

Его работы не зря становились и становятся победителями многих конкурсов. В них виден не только профессиональный подход, но и талант настоящего фотохудожника.

Благовещенск, с любовью

Кстати, Константин не теряет связи со своими родными амурскими городами, где в общей сложности провел 40 лет. В Благовещенске у него живут родные и друзья. По возможности он старается выбираться в приграничный город. А когда приезжает в столицу Приамурья, то обязательно делает фотопрогулку по городу, смотрит, как он изменяется.

Кадр с Домом военного губернатора Благовещенска вошел в лонг-лист фотоконкурса Wiki Loves Monuments 2018.Фото: Личный архив героя публикации

- Моя фотография Дома военного губернатора Благовещенска, сделанная во время последнего приезда в город, и еще один снимок вошли в лонг-лист фотоконкурса Wiki Loves Monuments 2018, в котором приняли участие 56 стран, - рассказывает Константин. - А вообще интересно было бы сделать исторический фотопроект Благовещенска: старые здания города в прошлом и в современности, или проехать по заповедным местам Амурской области и показать красоту дальневосточной природы.

Константин Поляков рассказал, что в его семейном архиве есть уникальный фотоальбом ручной работы, посвященный 100-летию города Зеи. В ближайшее время он собирается его оцифровать и поделиться черно-белыми снимками Зеи конца 70-х.

Фотография «Футбольные эмоции», сделанная во время матча Россия - Испания, вошла в топ-35 лучших фотографий чемпионата мира по футболу по версии 35awards.com.Фото: Личный архив героя публикации

Константин гордится своей дальневосточной родиной и успел полюбить столицу. Совсем скоро, в марте, в выставочном зале мэрии Москвы на Новом Арбате откроется выставка «Любимая Москва». В рамках этой выставки будет представлен фотопроект Константина Полякова «Москва моими глазами». По словам врача и фотографа, это будет его первая выставка в таком формате.

КОНКРЕТНО

В 2018 году у Константина Полякова было немало фотопобед.

- Летом прошлого года он взял напрокат объектив-телевик и отправился на матч Россия - Испания. И не зря! Его фотография «Футбольные эмоции» вошла в топ-35 лучших фотографий чемпионата мира по футболу по версии 35awards.com.

- Фотография «Космический закат» заняла 2-е место в фотоконкурсе «Щелковский край - мой взгляд».

- По результатам основного голосования международного фотоконкурса 35 AWARDS, фото «Любуясь горами» вошло в топ-4 лучших фотографий конкурса «Человек и пейзаж».

Фотография «Космический закат» заняла 2-е место в фотоконкурсе «Щелковский край - мой взгляд».Фото: Личный архив героя публикации

- Снимок одуванчика вошел в тройку лучших фотографий на конкурсе «Игра в саду» V Московского международного фестиваля «Сады и люди - 2018»

- Кадр с Домом военного губернатора Благовещенска вошел в лонг-лист фотоконкурса Wiki Loves Monuments 2018.

Константин выкладывает свои работы в инстаграме под ником polkotoff.