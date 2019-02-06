Что будет с зелеными контейнерами в Благовещенске?

Как это было

Каждый благовещенец наверняка видел в своем или в чужом дворе зеленые экоконтейнеры для сбора стеклотары. Первые такие «ящики» появились в городе в 2014 году. Пресс-служба мэрии тогда сообщала, что установкой контейнеров, а также их последующим обслуживанием и вывозом займется компания «Балтика» в рамках экологического проекта по сбору стеклотары. Почти пять лет назад наш город стал третьим на Дальнем Востоке, где реализовался этот проект - подобные экоконтейнеры уже «работали» во Владивостоке и Хабаровске.

В Благовещенске установили 50 зеленых контейнеров в надежде, что люди будут сортировать мусор. С одной стороны - для экологии польза, с другой - пивной компании выгодно.

Власти города на тот момент надеялись, что благовещенцы быстро привыкнут и начнут добросовестно выкидывать стеклянные бутылки и банки в специальные ящики.

- Обслуживание этих контейнеров абсолютно бесплатно для города, заниматься всем будет компания, устанавливающая их. В дальнейшем мы планируем увеличить количество контейнеров до 150-200 штук. Для города самая простая выгода - будет чище, и бутылки и банки не будут валяться на улицах. Соответственно, будет меньше загружаться полигон твердых бытовых отходов, - говорил в 2014 году Владимир Константинов, в то время заместитель начальника главы администрации Благовещенска по вопросам ЖКХ.

Компания ушла…

С тех пор прошла парочка лет, и пивная компания решила отказаться от идеи сбора стеклотары в Благовещенске. Возможно, это просто стало невыгодным для нее предприятием. Кстати, за это время количество зеленых контейнеров в городе стало больше. Сейчас их насчитывается 196 штук. Но вот обслуживанием экоящиков и вывозом стеклотары занимается теперь уже не мэрия, и не «Балтика», а один человек. Причем делает это себе в убыток. Как такое стало возможным? Оказывается, индивидуальный предприниматель, который занимается грузоперевозками, Роман Сазанов, в 2014 году заключил контракт с «Балтикой». По условиям договора он был обязан собирать стеклотару из контейнеров и отправлять ее на переработку в компанию. Та ему за это платила. Но теперь ситуация поменялась. «Балтика» перестала сотрудничать с предпринимателем, и он своими силами тянет это дело, как может.

- Получается, я тут один остался. У меня договор до сих пор с «Балтикой» существует. Но какой-то финпомощи от компании совершенно нет, - объясняет Роман. - Раньше они покупали стеклопосуду. Сейчас они ее не покупают. Я отправляю вторсырье в Новосибирск и Томск. Они сами на меня вышли. Но на самом деле это не бизнес. Получается, по расчетам, он убыточный. Где-то с зарплатами, машиной в месяц уходит тысяч 80. Это затраты. Пока тяну… А дальше - не знаю, что будет.

Кстати, обычно стеклотару из зеленых ящиков предприниматель собирает два раза в месяц, с 1 по 5 и с 15 по 20 числа. После сбора тары ее дробят и отправляют на переработку в Сибирь.

Что даст «мусорная реформа»

По словам Романа Сазанова, он в прошлом году хотел заказать в Хабаровске еще контейнеры, но не стал. У мужчины, можно сказать, руки опустились. И одна из причин - малый объем сбора стеклотары.

- Да какой смысл об этом писать? - говорит Роман, когда мы спрашиваем у него, почему все так обернулось. - Все равно понимание у людей о сортировке мусора появится только через поколение. Я это по своему опыту знаю. Больше половины экоконтейнеров мы сделали сами. Не все благовещенцы понимают до сих пор, что это контейнеры только для стеклянной тары, и бросают туда свои мусорные мешки. Особенно это было заметно во время новогодних праздников. Раньше мы на контейнеры вешали замки, но их срывали… Сейчас примерно 70% бачков стоят просто открытые. Кто более сознательный, о своих детях, о будущем думает, тот уже сортирует мусор.

Но таких сознательных горожан, по мнению Романа, не очень много. И пока власти готовятся к «мусорной реформе», он находит время и деньги, чтобы экопроект в городе не загнулся. А что дальше?

- Эти контейнеры будут стоять, он (предприниматель Сазанов - Ред.) продолжает с ними работать, - говорит замминистра природных ресурсов Амурской области Василий Офицеров. - А дальше сортировка будет работать, все будет хорошо. «Мусорная реформа» будет действовать поэтапно. Начиная с 2021 года будут добавляться контейнеры, и к 2025 году весь этот мусор должен будет складироваться по контейнерам разного цвета. Начнем с бумаги, потом добавим стекло и затем пластик.

Новые контейнерные площадки

На самом деле современные контейнеры по раздельному сбору мусора в Благовещенске предлагали установить еще до разговоров о «мусорной реформе».

- Мы занимаемся раздельным сбором мусора. У нас есть специально разработанные для этого контейнерные площадки, которые мы сейчас пытаемся внедрить в городе, - рассказывает директор благовещенской компании по утилизации и переработке отходов Карен Ростомян. - Но пока не можем прийти с городскими властями к общему знаменателю. Контейнерные площадки очень красивые, предназначены для отдельного сбора пластика, стекла и бумаги. Все разделяется, все находится под землей - без запаха. После сбора этого мусора мы будем его перерабатывать и утилизировать.

По словам специалиста, установку этих современных контейнеров можно было бы включить в стоимость обустройства площадок у новостроек еще на этапе строительства. Поэтому данное новшество никак не повлияло бы на городской бюджет. Кто знает, возможно, благодаря «мусорной реформе» и предложениям бизнесменов в ближайшие годы в Благовещенске и области появится грамотная система сбора и переработки отходов, а контейнеры будут выглядеть цивильно и аккуратно. Но готовы ли к европейским стандартам сами благовещенцы? Вот это пока остается под большим вопросом.

Кстати

«Мусорная реформа» в Амурской области и в Благовещенске заработает с 1 апреля 2019 года, несмотря на то что бизнесмены и предприниматели хотели перенести ее на год. Губернатор Василий Орлов дал поручение министру природных ресурсов создать проектный офис по вопросам ТКО. Руководителем проектного офиса назначен Василий Офицеров. Его задача - сформировать комплексную систему для реализации закона по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе.