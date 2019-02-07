Традиционный День здоровья «Лыжня-2019» в Благовещенске пройдет 9 февраля

Благовещенск вовсю готовится к «Лыжне-2019». В этом году мероприятие будет уже тринадцатым по счету. Как обычно, пройдет оно на втором Владимировском озере. Для гостей спортивного праздника здесь, как всегда, установят палатки, где можно будет погреться. Соревнования пройдут 9 февраля, начало в 12.00.

Помимо забега на лыжах ждут амурчан и другие развлечения: можно будет покататься на коньках или снегоходах, выпить горячего чаю и попробовать гречневой каши, без которой у нас уже не обходится, пожалуй, ни одно масштабное мероприятие на свежем воздухе. Обещают также напечь 5000 пирожков. Будет чем заняться и любителям селфи - для всех желающих оборудуют фотозону, а детей ждут игровые площадки.

- Данное мероприятие всегда собирает большое количество как участников, так и зрителей, здесь большую роль, конечно, играет погода. Спортсменам необходимо заранее позаботиться и подготовить для себя инвентарь, потому что в этот день очень большой спрос на лыжи на всех лыжных базах города, - предупреждает начальник городского управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Кутека.

Победителей «Лыжни-2019» ждут кубки, медали и дипломы. Памятные призы достанутся также самому юному и, наоборот, возрастному спортсмену, спортивной семье и самому большому коллективу. Принять участие в соревнованиях может любой желающий. При отсутствии противопоказаний по здоровью, конечно. Заявки, заверенные врачом, будут принимать с 6 по 8 февраля с 10.00 до 18.00 по адресу: ул. Ленина, 97. Кроме того, зарегистрироваться можно будет и 9 февраля с 9.00 до 11.30 часов прямо на месте. Уточнить информацию можно по телефону 99-17-65.

КОНКРЕТНО

Какую дистанцию можно будет пробежать

- все желающие без подведения итогов - 2019 метров;

- дети 2008 года рождения и младше - 2019 метров;

- юноши и девушки 2001 года рождения и моложе - 5 км;

- мужчины 2000 года рождения и старше - 10 км;

- женщины 2000 года рождения и старше - 10 км.

КСТАТИ

Куда еще сходить в Благовещенске в ближайщие дни

«Искусство отражает жизнь»

Выставка, приуроченная к торжественной передаче Благовещенску эстафеты Всероссийского театрального марафона. Здесь можно узнать о работе не только амурских профессиональных театров, но и самодеятельных, которые тоже известны в городе. Это народный молодежный театр имени Васильевых, театр-студия «Демиурги», образцовая театральная студия «Этюд», детский театральный коллектив «Фантазеры», творческая студия «ТЕАТР+», народный молодежный театр им. М. В. Богатырёвой («Глобус»), а также театр огня «Одержимые». В экспозиции - фотографии, сценические костюмы, реквизит и награды коллективов.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

В экспозиции - фотографии, сценические костюмы, реквизит и награды коллективов. Фото: museumamur.org

Откровенно об искусстве

На творческую встречу амурчан приглашает известный фотограф и мастер восточных единоборств Олег Семенец. Олег Вячеславович расскажет о международных выставках, в которых он участвовал, о технологии создания своих работ, о вдохновении, о том, как рождаются идеи для его известных фотопроектов, и о творческих планах.

Музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова

ул. Пионерская, 14

10 февраля в 14.00

Цена билета: 100 рублей.

Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!

Экскурсия по фондам музея, которые насчитывают более 160 тысяч единиц хранения. Здесь посетителям покажут экспонаты, которых нет в постоянной экспозиции. К примеру, коллекцию монет, в состав которой входят деньги конца XVII - начала XVIII веков, самоваров, и даже клад, найденный в одном из домов Благовещенска. Сопровождаться экскурсия будет интересными историями от хранителей музейных предметов.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

8 февраля, в 18.00

Городской маркет

Ищете приятный подарок ручной работы на День святого Валентина (23 февраля, 8 марта - нужное подчеркнуть)? Тогда вам прямая дорога на выставку-продажу изделий ручной работы от благовещенских мастеров. Здесь можно будет найти если не все, то многое: начиная от пряников и заканчивая необычными открытками. Сопровождаться маркет будет развлекательной программой.

Старый город (ТРЦ «Острова»)

ул. Мухина, 114

9 и 10 февраля с 12.00 до 19.00

«Репортаж очевидца афганских событий»

Публичная лекция к 30-летию вывода войск из Афганистана. О событиях тех лет расскажут ветераны Афганистана, живущие в Благовещенске, - десантники, артиллеристы, минометчики. Лекция будет дополнена фотопрезентацией документов и музыкальным сопровождением, а также книжно-иллюстративной выставкой «Афганский излом».

Амурская областная научная библиотека

ул. Ленина, 139

12 февраля в 15.00

«Нет тебя прекрасней»

Концерт официального ВИА «Поющие гитары». Состав ансамбля: Евгений Броневицкий, Владимир Васильев, Василий Борисов, Валерий Кочегуро, Милена Вавилова, Михаил Сойту.

Амурская областная филармония

ул. Пионерская, 1

11 февраля в 18.30

Цена билетов: 800, 1000, 1500 рублей.